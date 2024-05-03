研究「後九七香港作家」小說　了解年輕作家對我城情懷｜開卷樂

1997年，香港回歸，此後二十多年間，這個城市風景變了多少？香港教育大學文學及文化學系助理教授鄒文律以「後九七香港青年作家」的小說作為研究主軸，撰寫了《城景變幻－後九七香港青年作家小說論(1996-2018)》，與讀者一同了解一班香港年輕作家對我城的情懷。

文：香港電台開卷樂｜原題：《城景變幻－後九七香港青年作家小說論(1996-2018)》－資本塑造的都市發展



香港有「東方之珠」之美譽，夜景聞名世界，從山頂俯瞰維港夜景迷人。（資料圖片）

「後九七香港青年作家」是怎樣的概念？鄒文律指，包括潘國靈、謝曉虹、韓麗珠等的這群作家都是在1997年之後出版第一本個人小說集，同時也有類近的成長經歷和教育背景——他們在香港接受基礎教育，於本地大學完成學位課程，長時間居住香港，經歷八九十年代香港經濟和城市化急速發展，見證回歸前後香港的城市面貌各種變化。鄒文律在書中提及雷蒙．威廉斯於《馬克思主義與文學》的「情感結構」：「每一個時代的人皆有其獨特的社會經驗與社會關係，他們並同感受到的情緒與經驗，將會凝結在一代人的情感結構中，並可以通過該時代的文學作品找到踪跡。」他強調文學當中精神狀態和氣質並非與思想對立，「容許個別經驗差異的同時，會在文學作品中呈現出穩固而明確的模樣，以及深層的共同性。」

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



《城景變幻》一書分了數個章節，包括從「我城到i城」談資本主義對城市空間的塑造；「鯨魚至我城」由可洛《鯨魚之城》對我城的重塑；「在商樓與商場之間」研究作家們筆下的超密度城市空間；「情感何所依」分析市區重建帶來的情感斷裂；「消逝的自然」闡述城市和自然的角力；最後以作家們的訪談錄作結。

香港地方有限，唯有向上發展，以獲取最大資本，因此逐漸以高樓大廈、大型商場取代舊社區建築和街道。（Chromatograph/Unsplash）

鄒文律舉例說，鐵路上蓋住宅，再配以商場，成為香港城市發展的一種模式。香港地方有限，唯有向上發展，以獲取最大資本，因此逐漸以高樓大廈、大型商場取代舊社區建築和街道。惟自九十年代開始，社會開始出現了不同的聲音，書中提到可洛《鯨魚之城》中的愛情故事——阿果想與阿安一起去碼頭道別，換來的是阿安斷然拒絕，阿安認為清拆舊碼頭，重新興建美侖美奐的商廈才能展現五光十色的都市魅力。鄒文律指，小說中隱含作者對拆建式發展是香港未來唯一選擇的疑慮。李維怡於2006年寫的〈聲聲慢〉，故事講述了灣仔的舊區重建。家人認為接受賠償遷出可以改善居住環境，但主角中學生的小碧卻覺得離開爺爺一代開始居住的地方，如同放棄多年來建立的鄰里關係和人情味。

小說故事當屬虛構，然而情懷卻是真摯。當細味這些青年作家的小說，就有如親歷一個個香港城市發展的故事。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）