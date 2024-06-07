日本漫畫家荒木飛呂彥64歲生日　解構獨樹一幟的《JoJo》主義現象

【荒木飛呂彥/ JoJo的奇妙冒險/ 日本漫畫】今天6月7日是日本著名漫畫家荒木飛呂彥的64歲生日，其代表作《JoJo的奇妙冒險》系列自80年代至今發行至第9部、累計發行量超過一億冊，曾被推選為「史上最傑出的日本漫畫」第二（僅次於SLAM DUNK）。除了作品長青又經典，荒木飛呂彥本人亦經常引起話題，例如粉絲早早發現荒木老師的樣貌自80年代開始保持不老，思疑作品中一些不老不死的元素如「波紋」、「石鬼面」、「替身使者」、吸血鬼等會否其實是現實？



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創新戰鬥方式

在漫畫的美學角度，《JoJo的奇妙冒險》無論在漫畫分鏡、角色設定、劇情、戰鬥方式等都令人眼前一亮，有別於常見的戰鬥漫畫，角色大多是以招式、能力、身體來戰鬥，但《JoJo》卻開創了頭腦戰的先河，更創新地引入「替身」設定，是一種精神力具象化的使者，使戰鬥方式變得五花八門，觀眾目不暇及。

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濃厚的歐洲風情源自首次歐遊

其實荒木老師在開展《JoJo》之前已有幾部反應一般的作品，直到《JoJo》第一部面世，憑著角色鮮明、劇情張力十足而吸引眼球，不過主角卻是英國人，日本的讀者未必有太大的代入感。但在之後的作品中可以見到愈來愈多的歐洲元素，足見他非常熱愛歐洲，特別是意大利。在第二部開始的1988年，老師首次前往歐洲旅遊，由法國到意大利再到訪埃及，這趟旅程給予他大量靈感，並融入了作品之中，帶有濃厚的歐洲風情，在第五部甚至直接將故事設定在意大利，暗中透露出不少對經典電影《教父》的致敬之處。此外，《JoJo》的畫風結合古典與現代奇幻的元素，老師深受西洋藝術和古典藝術的啟發，當中尤以文藝復興時期米開朗基羅的影響甚深，意大利作為文藝復興之地也是深受他熱愛的原因。

《JoJo的奇妙冒險 第二部 戰鬥潮流》主要場景設在意大利威尼斯（網上圖片）

《JoJo的奇妙冒險 第三部 星塵遠征軍》主角一行人前往埃及（網上圖片）

容顏不老之迷

荒木老師比起同輩、甚至後輩保持得更為年青，雖然漫畫家是一個相當辛苦的職業，但他並不會長期留在家中作畫，反之會到處遊歷外出取材，滋養身心，作品內容因此而具備高度的真實性，不少親身經歷都寫進故事中。此外，他亦不會熬夜創作，堅持每天的規律作息，早上十點起床，星期日繪製分鏡，星期一至四完稿，至於星期五和六則是休息日，生活比起很多工種還要健康，話雖如此，他不顯老態的面容還是難以解釋的。

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資深搖滾樂迷

荒木老師是一名搖滾樂迷，這一點在作品中的角色名字中足以印證。例如漫畫家角色岸邊露伴（被認為是荒木老師本人的投射）的替身能力「天堂之門」，源自Bob Dylan 1973年的曲目〈Knocking on Heaven's Door 〉；角色蓋多・米斯達的替身名為性感手槍源自著名英國Punk Rock樂隊Sex Pistols；還有角色廣瀨康一的替身為「回音」，其實是英國搖滾樂團Pink Floyd的名曲〈Echoes〉。荒木老師有著一個嚴肅的母親，從小鼓勵他欣賞莫札特等音樂家的作品，他在小時候的經歷對於培養藝術氛圍有一定影響。

漫畫家角色岸邊露伴（被認為是荒木老師本人的投射）及其替身能力「天堂之門」（網上圖片）

從小培養的藝術氛圍

荒木飛呂彥本名為荒木利之，由於家人比較關注他的妹妹，所以他有較多的時間沉浸在漫畫世界中。除了漫畫之外，他還會閱讀父親收藏的藝術書籍，深受法國藝術家高更的影響，還有江戶川亂步的小說和福爾摩斯系列，這些元素都能從《JoJo》中找到一鱗半爪。其父熱愛電影，於1966年他本來想父親帶他去觀看上映的《大怪獸卡美拉》，最後卻看了「獨行俠三部曲」中的《For a Few Dollars More》，自此之後成為了意大利西部片的忠實粉絲。高中畢業後他修讀設計，有著敏銳的時尚觸覺，《JoJo》角色的時尚服裝也是備受讚譽的。

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現象級Jojoism

《JoJo》很多元素都別樹一格，包括服裝設計、人物造型，歐美風的音樂、面部輪廓、肢體動作等，影響力之深甚至形成一種「Jojoism」（喬喬主義）。尤其是角色總是擺出一些現實中難以模仿的站立姿勢，在日本被稱為「ジョジョ立ち」（JoJo站姿），據說這些站姿來源自荒木老師首次歐遊時到訪意大利，見到米開朗基羅的雕像而深受啟發。有時會見到《JoJo》的粉絲模仿動作，甚至會舉行「JoJo立」大賽。

最近西日本旅客鐵道株式會社於5月16日啟動了一項暫名為「大阪站西區藝術計劃」的項目，請來多名創作者製作公共藝術來為大阪宣傳，為遊客提供日常藝術體驗，其中包括荒木老師，於7月31日新開幕的梅田新車站大廈INOGATE OSAKA將會展示荒木老師的第一件公共藝術作品，完整的藝術作品尚未公開，還請粉絲們期待。