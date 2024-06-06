莎劇可以很有趣？首屆香港國際莎劇節開鑼　各地劇團帶來創新演繹

【戲劇/話劇/舞劇】莎士比亞劇目向來是戲劇界試金石，多年來經歷各地劇團不同演繹，很多國家和地區更會舉行莎士比亞戲劇節作互相交流，這種模式亦終於來到香港。



香港國際莎劇近日正式開鑼，除了帶來香港本地劇團與舞團演出以外，亦請來英國、韓國、意大利等各地劇團，以獨角戲、全男班形體劇、舞劇等形式通過拆解、試驗重新演繹莎翁經典。那麼要參加莎劇節觀演，可以從什麼劇目入手？



亨利五世

《亨利五世》劇照（鄧樹榮戲劇工作室）

日期：即日至6月8日

地點：西九文化區自由空間細盒



相較《馬克白》《理查三世》等劇目，《亨利五世》算不上莎劇中演出最多的作品，通常認為文本側重歌頌英格蘭歷史英雄而具地區局限性。在約克國際莎劇節總監Phillip Parr改編的這個版本中，則透過精簡劇本讓亨利五世人物經歷更鮮明，透過獨角戲演繹，將王權背負的孤獨與壓力挑明。

《亨利五世》劇照（鄧樹榮戲劇工作室）

既然是獨角戲，演員對舞台把控自然攸關重要。演員Brett Brown多次演繹莎翁文本，這次他一人承擔亨利五世與合唱團敘述，情感表達濃烈但角色切換卻不突兀，可見台詞功底紮實。從吊兒郎當王子成長至一國之君，亨利在掌權重擔下呈現的心理變化和反思亦相當值得一看。

馬克白

《馬克白》劇照（鄧樹榮戲劇工作室）

日期：6月11至12日

地點：西九文化區自由空間大盒



接下來介紹的這個劇目則可能更耳熟能詳，則充分展現莎劇改編可能性。劇目由意大利導演亞歷山大・塞那操刀改編，將劇作背景從英格蘭改成遠古而神秘的意大利薩丁尼亞島，牛鈴、獸皮、號角、石頭和人聲劃破劇場，當語言、背景都改頭換面，劇目展現的黑暗人性便更赤裸地呈現觀眾眼前。劇作還原伊莉莎白時期的莎劇傳統，起用全男班演員，形體表演呈現極具張力。由於改編幅度不少，有興趣讀者不妨先讀莎翁原文，觀演時更有參照樂趣。

馬克白夫人

《馬克白》劇照（鄧樹榮戲劇工作室）

日期：6月8至9日

地點：西九文化區自由空間大盒



就算源自同一文本，在不同重點下演繹也截然不同，若上文提及之《馬克白》更著重權慾爭鬥，《馬克白夫人》則聚焦馬克白夫婦毀滅性愛情故事。《馬克白夫人》為意大利ImPerfect Dance Company經典作品，這次作品由香港舞蹈團首席舞蹈員華琪鈺及王志昇分別飾演馬克白夫人和班柯，將原創舞劇搬到香港。舞劇聚焦《馬克白》結尾劇情，馬克白夫婦死後重複經歷生前苦難，互相指責又難免重溫舊日恩愛與溫柔，藉此探討人性複雜心理。肢體表演省略言語，劇目亦架空在非特定時空，最純粹地表達普世情感。