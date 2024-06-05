快閃台灣劇場之旅　「岑偉宗 ╳ 不小心‧姍姍來詞」講座｜何故專欄

5月下旬，忙完在金碧酒家的《一千零一個開心的理由 Part 2》，以及在富嘉閣的《幸福聯婚》，決定放自己一個短假期，來一場說走便走的任性之旅！



5月25日至27日，三日兩夜，快閃台北，參加了一場講座會，觀看了一場舞台劇、以及一場音樂劇。除了是打邊爐+美食之旅，這也是一次台灣劇場之旅！



圖片來源：筆者

第一站，5月25日下午，一落機就從桃園國際機場趕往「不小心創作社」在台北車站附近的黑盒劇場，參加「岑偉宗 ╳ 不小心・姍姍來詞」講座，給岑爺一個驚喜。

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「不小心創作社」於今年2月改編《回憶中的香港味道》系列的《那個下午，我在露台煎西多士》，舉行合共9場讀劇演出，今次隆重邀請香港資深作詞人岑偉宗親臨分享，絕對是機會難逢！

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人稱「岑爺」的岑偉宗，由1994年的《城寨風情》開始，已參與了超過60個劇圽演出，他活躍於不同界別，填詞作品散見於電影、電視、舞台劇、音樂劇及流行曲，2006年憑電影《如果。愛》插曲〈十字街頭〉獲得第43屆台灣金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，2006年及2011年先後拿下「香港CASH金帆音樂獎」，2013年憑電影《大上海》主題曲〈定風波〉獲得第32屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲獎」，2012年、2014年、2017年、2018年和2023年，分別憑《一屋寶貝》、《美麗的一天》、《大殉情》、《奮青樂與路》和《大狀王》，獲得第21屆、第23屆、第26屆、第27屆和第31屆香港舞台劇獎「最佳原創曲詞獎」，成績斐然，2023年擔任第60屆金馬獎複選及決選評審委員，足見其江湖地位。

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是次講座，由「不小心創作社」社長艾文主持，他精選多首岑爺獲獎佳作，還有具特色，以及有特別意義的作品，包括：舞台劇《聊齋新誌》的插曲〈道是無情卻有情〉、電影《十月圍城》的主題曲〈粉末〉、音樂劇《仙樂飄飄處處聞》插曲〈Do-Re-Mi〉的粵語版、以及伍卓賢作曲的〈獅子山下留〉，透過跟岑爺的輕鬆對談，分析岑爺填作的特色和要點，與大家一起品味詞意，岑爺也道出創作不同歌詞背後的趣聞逸事，以及不為人知的秘密（某首歌詞竟然因為前輩黃霑的建議而重寫），其後Q&A時段，更對有志從事歌詞創作的年輕人作出指引，這是一場準備充足、內容豐富、有趣又實用的講座！溫故知新，令人獲益良多，果然是坐飛機來參與也值得啊！

P.S. 這日另一著名填詞人梁栢堅也有到場支持，為岑爺帶來額外的驚喜！

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（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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