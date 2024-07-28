德島與高知美術館假畫疑雲　德國仿畫天才模仿名家「原創」畫作

【日本/ 藝術/ 名畫】早前日本德島縣立近代美術館與高知縣立美術館相繼傳出假畫疑雲，兩幅分別出自德國藝術家Heinrich Campendonk之手的《Girl with Swan》，以及法國藝術家Jean Metzinger所創作的《Le cycliste》（騎單車的人），被聞名於製作藝術贗品的德國偽畫家Wolfgang Beltracchi親口承認是他所畫的，並因此致歉。



《Le cycliste》（圖片來源：德島縣立近代美術館）

事源是德島縣立近代美術館於7月12日公開宣布，原定在7月27日舉行展覽展出的作品《Le cycliste》，很有可能是贗品，因此取消展出。這幅作品是美術館於1999年從大阪一家畫廊購入的，當時以6,720萬日圓交易。隨後發現，原來德島縣立近代美術館在2020年時曾經出借一幅作品《Girl with Swan》予高知縣立美術館，原來也是1999年所入手的同一批作品，同樣被列為需要調查的疑似贗品。

《Girl with Swan》（圖片來源：高知縣立美術館）

繪畫《Le cycliste》的Jean Metzinger是20世紀重要的法國畫家及理論家，他曾撰寫立體主義的理論著作《Note sur la Peinture》，並創作出最早期的立體主義作品。在著作中他討論了從不同角度觀察物體移動的方式，打破了當時一般受限於單一視角的創作風格。他另一個為人所津津樂道的，便是將數學應用在藝術領域中，透過幾何形式為基礎幫助建立新視角，在一戰之後他開始舉辦了一系列展覽，當時是現代主義歷史上最重要的時期，他的貢獻受到法國文化界廣泛討論，得到立體派領袖的地位，其提出的「移動視角」理論啟發世人，指出世界會隨著時間的推移產生變化，並且因應觀察者的觀點而呈現不同的外觀，甚至量子力學創始人之一的Niels Bohr都將Metzinger的作品《La Femme au Cheval》掛在辦公室裡。

《La Femme au Cheval》（圖片來源：wiki）

至於是次繪畫假畫的藝術家Wolfgang Beltracchi出生於1951年的德國，雖然其行為無疑為藝壇帶來麻煩，但他本人的藝術天分卻是無可質疑的，甚被譽為「天才」、史上最多才多藝的藝術偽造者。最令人震驚的是，他從來不是複製名畫，而是學習藝術家的風格及手法，他會思考如果所模仿的畫家仍在世會畫出甚麼，然後憑著深刻理解和高超的畫技自行創作全新的作品，所以除非他親口承認，反之是極難去確認他的作品真偽。

Wolfgang Beltracchi（圖片來源：beltracchi-art.com）

其才華令到藝壇為之震驚，也多次令藝術專家質疑自己的鑑定能力，作品已散布在世界各地及博物館，可能大家都曾見過他的作品但懵然不知。他於是次事件發生之後致函道歉，並釋出一個驚人的訊息：他承認在過去的35年間共模仿了120位藝術家的畫風，期間繪畫了約300件作品並且販賣出去，是次的《Le cycliste》是1986年後繪畫的，至於《Girl with Swan》則是1990年所繪畫。

紀錄片《Beltracchi - Die Kunst der Fälschung》

Beltracchi早在40年前與妻子開始了他們的假畫計劃，估計所出售的所有贗品當中，已經賺取超過2,200萬美元，當中最為昂貴的一幅，是為模仿德國畫家Max Ernst的作品，售得700萬美元。他對自己的出品非常自信，甚至光明正大地售予知名拍賣行，堪稱傳奇，於2014年以他為主角的紀錄片《Beltracchi - Die Kunst der Fälschung》面世，由他親身講述戰後最大的藝術品偽造醜聞故事。他的計劃直到2010年才曝光，於2011年受到審判，罪名是偽造總值4,500萬美元的36幅畫作，後來他只服刑年半便被釋放。直到現時，300幅流出的作品當中僅有60幅被找到。Beltracchi出獄之後似乎洗心革面，他開始推出署名本人名字的原創作品，於2021年推出NFT計劃，採用了7位已故藝術大師的風格進行創作，包括畢卡索、梵高、達文西等，當中包括天價畫作《救世主》。