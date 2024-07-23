《九龍城寨》作者余兒講座回顧　大撐二創劇透信一未來「炒燶樓」

【書展/九龍城寨】《九龍城寨之圍城》絕對是今年現象級電影，其原著亦成為今年書展最暢銷書籍之一。適逢今年書展以「影視文學」作為主題，小說原作者余兒昨日（22日）就於書展講座分享小說三部曲構思，不僅大談對BL二創看法，更透露故事未來走向。那麼他角色設計思路究竟如何？信一長大後又會有什麼故事？



《九龍城寨》原作者余兒於書展講座大談作品構思。（攝：梁嘉欣）

覺得自己像《終章》信一

小說分為三部曲，寫作次序分別是《九龍城寨》，然後到續篇《終章》，最後才是前傳《龍頭》。余兒他在講座中表示，自己寫作時難免投射不同階段個人心境：「第一部《圍城》中陳洛軍一無所有，被大老闆追殺，所以進入城寨，在裡面建立了友情和武功。他這個人不怕死，有一點衝動，有些像自己當時（狀態）。其實我做事也比較衝動，不會想太深，人沒那麼計算。」

原著小說作者余兒在社交媒體宣佈，《九龍城寨》將繼續改編，拓展至電影版三部曲。（FB@余兒）

「寫《終章》時我已經開了創造館，已經沒有一個龍捲風可以照看我。寫《圍城》時有老闆發工資，不必擔心生計，但後來脫離公司後，最大感覺就是失去了一個大靠山。有一點像信一接位以後，沒有了龍捲風。原來很多事情需要自己決定，很多事情都不可以錯，錯了一次影響可以很大。」而他表示龍捲風是一個必須離開故事的角色，因為此前不管發生什麼事，皆有龍捲風擺平，變相年輕人沒有危機感、無法成長。他又指本沒有打算寫前傳《龍頭》，由於很多人喜歡龍捲風這個角色，沉澱一段時間後才敢於落筆。

祖與占是羅密歐與朱麗葉

余兒透露龍捲風與陳占關係設計參考羅密歐與朱麗葉。(《九龍城寨之圍城》劇照）

電影中龍捲風和陳占分別由古天樂和郭富城飾演，兩名角色曾是知己好友，後來由於幫派立場不同被迫決一死戰，余兒透露，兩名角色關係源於羅密歐與朱麗葉：「我首先是構思了雷震東這個奸角，當時設定他是一個獨大的幫會頭目，但我不可以每次都用雷震東對付龍捲風。我覺得他應該最後才出手，所以底下需要有一個人和龍捲風作為對手。然而單純設計一個敵對角色不太精彩，所以我便以羅密歐與朱麗葉作為構思。」兩名角色配對二創不少，他就多次強調兩名男性角色「不是BL」。

龍捲風與陳占由於立場衝突，被迫決一死戰（《九龍城寨之圍城》劇照）

他又指，書中陳洛軍與信一的友誼，也是羅密歐與朱麗葉設定延續：「羅密歐與朱麗葉結局悲情，但我依然想給（讀者）一個希望。《龍頭》中我寫兩人友情無法延續，但他們並不知道，其實他們友情是由下一代，亦即是龍捲風養子信一與陳占兒子陳洛軍來傳承。」至於被問及龍捲風更喜歡信一還是洛軍，他就說：「情感上一定是信一多些，但是喜歡有很多種，未必是愛情，不要想得太多，父子情也是一種喜歡。」

龍捲風是張國榮平衡世界角色

【編按：以下含小說及電影劇透，請斟酌閱讀。】

在原著小說與漫畫中，龍捲風的絕技為旋風拳，極具港漫裡都市武俠風格。（《九龍城寨》漫畫圖片）

不同於電影中落閘後被王九斬殺的慘烈場面，小說裡龍捲風是在為陳洛軍傳內功時，燈盡油枯安祥地死去。他透露這個死法是源於角色原型：「我設計龍捲風時是以張國榮作為原型，我覺得他形象很優雅，一直很喜歡他。我覺得他（張國榮）現實中的死，其實不太『好看』，我希望他在我心目中能『好看』一點離開，所以做了這樣一個處理，你可以當作是平衡世界。」

電影由古天樂領銜主演，飾演龍捲風！（《九龍城寨之圍城》角色海報）

雖然小說是以張國榮為原型，但他在電影籌備階段，就認為電影版龍捲風非古天樂莫屬：「他戲裡戲外地位都很高，現實中也帶領很多年輕人。大家覺得他就是現實的龍捲風，沒有第二個人選。」

劇透信一未來會「炒燶樓」

劉俊謙在戲中飾演信一，人氣急升，現已成為中港台炙手可熱的演員。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

小說第三部曲《終章》描述信一等人接管龍城幫後故事，余兒在書展首次公開小說結局後情節走向，表示想寫信一和陳洛軍意見分歧：「故事應該發生在1997年，當時信一賺錢很厲害，炒樓變成他的事業，沒有再顧及兄弟。陳洛軍看到這個情形，感覺到信一本性變得不一樣，找過信一但沒有被理會。後來樓市崩塌，信一一無所有。在我構思中，信一在有錢時得罪很多人，所以後來會被攻擊、追殺。我想寫陳洛軍和十二少扶起他的故事，而信一則會內疚為什麼自己會為了牟利，而忘記這群朋友。」

（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

信一有個綽號是「龍城第一刀」，在他構思中，信一發達後連刀都不再會提，所以陳洛軍在信一被追殺時，會對他說這樣一句對白：「首先你要取回你『龍城第一刀』稱號。」但因為情節太現實、太殘酷，所以他暫時沒有相關寫作計劃。

支持二次創作

從小說到漫畫，再到今年電影出爐，《九龍城寨》二次創作不斷，余兒表明自己開放二次創作：「粉絲是因為喜歡才自發性做這些事情，有人喜歡你的角色，來創作這些角色，這樣不好嗎？」並指二創某程度上幫助作品宣傳，呼籲大家「開心最重要」。

電影在角色方面有不少改動，譬如吉祥和十二少角色融為一體，並刪減了藍男（信一妹妹）和喵喵（大老闆女兒）兩名女性角色，他在講座中亦分享了兩個角色設計思路：「藍男和喵喵沒有原型，我當時想喵喵就真的像一隻貓一樣，不敢反抗大老闆。至於藍男，我想構思一個比較強的角色，因為她在城寨長大，變相我覺得這個女孩子不會柔弱，兩人是一個對比。我想藍男強一點，當陳洛軍要出去時她也不會哭哭啼啼，因為我很怕那種劇情，柔弱（角色）則交給喵喵擔當。」