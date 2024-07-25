金句輪出的影帝吳鎮宇　和音樂有什麼緣分？｜歌曲心頭好｜林綸詩

新書《爆裂小念頭葉偉信》其中一個章節是吳鎮宇的訪問，他評葉偉信就如一個影評人上身，出口成章。他看到葉的不足，也看到他的不凡，作為一個演員，面對著當年的新導演，他決定為他「翻譯」，甚至幫他改劇本和對白。葉偉信有吳鎮宇，就如韋家輝有劉青雲，從頭到尾明白、欣賞、甚至演活導演 (每一個角色都是導演自己)。在訪問末端，被問最喜歡哪一套葉偉信的作品，曾多次跟他合作的吳鎮宇，答: 如果他找我多拍一部，我會喜歡下一部多一點吧。(因為覺得他會有更好的目標，拍出葉偉信類型。) 簡簡單單說出一個有深度又充滿期望之心的答案。他從來都是一個充滿語錄的人。

文：林綸詩｜原題：吳鎮宇和音樂的緣份



幾個月前呂爵安推出新歌《油麻地莎士比亞》，填詞人黃偉文表示是源於他年輕時訪問過年輕的吳鎮宇，問他是否覺得本名太普通所以改名。當刻的吳鎮宇不慌不忙不慍不火地回答：「我爸爸媽媽其實唔係受過好多教育，唔係識好多字，但係我相信，『吳志強 』一定係用咗佢哋一生所識嘅字𥚃面最好嗰兩個而為我改嘅。」

吳鎮宇（微博圖片）

吳鎮宇當時年紀輕輕，一開口已成文，黃偉文覺得非常感動，一直記到現在，今年把他這個語錄發大擴張成為歌詞:

「我用數十個字寫首詩 /用盡了 最俗套 但溫馨 的俚語 / 誰人話 必須 要讀過書 /方可每日為你寫詩 …縱是滿是錯字的小詩/ 那份愛 卻是厚過 莎翁每首詩/ 凡人讀不懂 說是廢紙 不解 世上最深 愛意」



除了以上的《油麻地莎士比亞》，他與音樂的淵源必提2003年盧巧音的《三角誌》(也是黃偉文填詞) ，音樂錄像以電影片酬請來吳鎮宇來飾演男主角，把一個花心的男人演成不討厭，甚至合理合情的一個人，不用對白也可以做出這樣的形象，絕對是港產MV的經典。

吳鎮宇演技無容置疑。（吳鎮宇工作室微博）

近年，吳鎮宇也出過單曲 (在國內推出《普通紳士》)，聲音挺特別，有點像黃秋生唱歌，不是典型好聽，聽得出是他演戲時的聲線，感覺幾有趣。很多年前他與羅嘉良做《難兄難弟》，唱過不少金曲，細數之下，原來他與音樂也曾經多次擦身而過。

一個人在各方面也可以有深度，原因只有一個，就是源於他是一個有想法的人。他輪出的金句、演技、音樂，都可以深深地影響其他創作人。

（專欄「歌曲心頭好」隔週刊登，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）