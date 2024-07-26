巴黎奧運｜精通網球、籃球、射箭？藝術家改造女神維納斯迎奧運

【巴黎奧運2024/雕塑/公共藝術】巴黎奧運將於今天正式開幕，相信不少人將於今晚熬夜觀看開幕式。運動盛事會在巴黎市內不同地點進行，整座城市體育氣氛熱烈，甚至連女神維納斯也化身運動健兒！原來是法國藝術家Laurent Perbos裝置藝術作品《美與姿態》（La Beauté et le Geste），他將古典美學與現代體育精神結合，讓女神參與籃球、拳擊、標槍、衝浪、網球以及代表殘奧的射箭項目，以藝術迎接奧運。



Laurent Perbos以6尊維納斯女神雕塑表達運動平權（Laurent Perbos IG）

《米洛的維納斯》（Vénus de Milo）一直是羅浮宮最著名藏品之一，也成為法國藝術家Laurent Perbos靈感來源。大家知道這尊維納斯雕塑以斷臂聞名，一直以來不少學者都爭論女神雙臂形態究竟如何，這次Laurent Perbos就巧妙地以運動解決了這個問題。

這六尊雕像分別代表了不同奧運項目：籃球、拳擊、標槍、殘疾人射箭、衝浪和網球。紫色維納斯優雅地揮舞著網球拍，黃色維納斯臂下夾著衝浪板，藍色維納斯彷彿正在籃球場上奔馳。綠色維納斯戴著鮮紅拳擊手套，而紅色維納斯正準備投擲標槍，姿態矯健有力。最為特別的是橙色維納斯，她代表了殘奧會射箭項目，突顯了運動精神普世價值。

至於選擇維納斯作為原型也別有深意，雕像自19世紀以來一直被視為女性美典範，為維納斯賦予強大運動能力，則是挑戰性別刻板印象，凸顯了女性在體育領域重要地位，強調力量、技巧和運動精神同樣是美的體現。每尊雕塑都代表彩虹其中一種顏色，亦是藝術家對平權以及反對歧視之表達。

雕塑展期將持續至本年9月22日（Laurent Perbos IG）

六尊雕塑佇立於國民議會台階，將持續展出至9月22日，涵蓋了整個奧運會和殘奧會。展覽結束後，這些雕像將被運送到比利時列日市，日後更有機會巡展。若對雕像有興趣，不妨關注藝術家IG留意最新動態。