《銅鑼灣企鵝——散步遊記》——百德新街真係有企鵝？｜開卷樂

「大約60年前，銅鑼灣百德新街街頭有間牛奶公司冰廠，廠內住了一隻企鵝，每日下午約莫四時，企鵝會在員工陪同下走上街散步。」人文圖書館「打書釘」嘗試以這個故事作切入點，用牛仔布縫製了這部著作的主角 ─ 企鵝，並為牠披上銅鑼灣地形圖案的披肩，將牠遊走於銅鑼灣大街小巷的有趣見聞記錄下來，寫成《銅鑼灣企鵝——散步遊記》。

文：香港電台開卷樂｜題：《銅鑼灣企鵝——散步遊記》－百德新街真係有企鵝？



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



企鵝出沒注意？！

此書的團隊編輯之一的朱雋穎、黃淑儀最初構思時，思考自身如何與銅鑼灣產生聯繫，「用人類視角，說教味會濃一點；用虛構的企鵝敍述則較易入口。」可能讀者會問，現實是否真的有這隻企鵝存在？抑或是個癡人說夢話的都市傳說？

書中首章「鵝聽你講」，嘗試向香港歷史博物館前總館長「丁公」丁新豹這位銅鑼灣街坊求證這件事。丁公憶述，「咪最普通嗰種企鵝，唔係好大隻……好似著住件踢死兔咁，懶衰咁！搖吓搖吓自己行，冇人抱，冇繩縛，都唔知點縛啦！」被問到企鵝的品種時，丁公則指印象模糊，但笑言幸好友人的哥哥也見過企鵝，否則會被人誤會自己憑空幻想。丁公憶述這隻企鵝只出沒過一段短時間，猜想或是海員越洋帶來冰廠寄養。至於讀者是否相信這則軼事，就自行判斷了。

香港著名歷史學者丁新豹博士（鄭子峰攝）

發掘銅鑼灣的故事

為何銅鑼灣叫銅鑼灣？事緣在香港開埠初期，東角與北角之間有一個半圓形的避風海灣，形如銅鑼，因而得名。至於銅鑼灣的地理邊界為何？有人認為邊界是鵝頸橋；至於天后站是否屬於銅鑼灣範圍內，又人言人殊。企鵝訪問了丁公指，「樂聲、豪華一路轉落希雲街，賣熱狗嘅丹麥餅店都係銅鑼灣。以前去大球場睇波前，最鐘意食件熱狗至入場。大球場、南華都算係銅鑼灣！」對丁公而言，雖然在地理上大球場比大坑更南，但大坑卻不屬於銅鑼灣。一條簡單的問題，街坊之間都有不同的理解。

在銅鑼灣開業多年的「丹麥餅店」，以炸雞髀、豬扒包等食物聞名。（資料圖片）

除了街坊訪談外，書中亦有記錄企鵝散步時的觀察。在第二章「眈天望地 – 觀察銅鑼灣動植物」，企鵝憑獨特視覺以當區植物寫下銅鑼灣的故事，例如棉花路的命名的確與棉花有關。1898年怡和洋行在掃桿埔創立香港棉紡織染公司，棉紗廠將印度進口棉花加工再運往中國，後因生意欠佳，於1914年被聖保祿女修會收購。棉花路見證了香港首間棉紡廠的興衰，但現時已經看不到棉花了。

認真散步，也認真考究

在第三章「瓹窿瓹罅 – 探索銅鑼灣空間」，企鵝透過查證政府檔案處、公共圖書館的資料，嘗試對銅鑼灣出現的事物進行考據。譬如在怡和街著名的地標「圓形天橋」，在路政署的編號是HF85。以往要由百德新街的大丸前往怡和街麥當勞，圓形天橋可說是必經之路，但自從2002年怡和街增設了交通燈和斑馬線，天橋就變得冷清，但由於外形特別，仍經常吸引一眾「文青」、旅客打卡，甚至成為電影取景的場地。

天橋背後也有鮮為人知的故事。企鵝發揮尋根究底的精神，終於找到圓形天橋的設計師DCS Chung，否證了坊間流傳天橋的設計者是鍾華楠。DCS Chung為人低調，1979年任職政府土木工程師，現已轉投私人企業。當年他被指示要將天橋設計成環形，他的角色是負責落實構思，繪畫施工圖則。「為顧及電車喺橋下通過，必須挑高橋身，保留足夠空間俾架空電纜；橋面雖然只有2.5米闊，但由於係環形，意味兩邊加起來有5米闊，按當時嘅評估能應付人流有餘。」

編輯之一的黃淑儀總結：「銅鑼灣企鵝是打書釘團隊與銅鑼灣日久生情的一個過程。」讀者不妨透過這本書與企鵝一起，發掘你所未知的銅鑼灣！

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）