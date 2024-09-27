前環境局局長第一身視角寫下歷誌　見證香港環保復育進程｜開卷樂

九月，一個有紀錄以來最熱的中秋節躍上了香港的新聞版面。全球暖化下，類似的報導頻頻出現，溫度持續攀升，似乎令人束手無策。然而，各地各界的有心人仍以行動證明，轉變能夠實現。香港前環境局局長黃錦星編寫《邁向碳中和 香港人和事》，將本書的主軸定位為「香港人造就的好事」。全書分四個章節，囊括四十多則故事，橫跨近四十年，記錄本地環保與復育的共同成果，並冀望啟發讀者知而後行，從生活的大小事務著手，一同締造實現碳中和的社區。

文：香港電台開卷樂｜原題：《邁向碳中和 香港人和事》：一本邁向理想的生活指南；一本由相遇編織的紀念冊



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



起承轉合 結緣處處

「十年工作間，我遇到不少有心人。」黃錦星談到本書從剛卸任環境局局長開始構思，之後兩年期間，他以第一身視角寫下一篇篇歷誌，這些點滴，同時是香港環保歷史進程的見證。

首章「起」記述黃錦星年青時於建築學院的探索生涯，畢業後於一九九二年，他被委任為首個環保公共屋邨——「茵怡花園」的項目建築師。面對如何因地制宜，如克服人口高密度、避免形成屏風樓等挑戰，亦成為了黃錦星的人生契機，一道從建築界通往環保領域的門扉朝他開啟。於是，第二章「承」便承繼綠化都市的理念，從香港綠色建築議會（HKGBC）的成立，寫到「零碳天地」2012年建成——香港首座實現生物多樣性與中和發電的公共空間，坐立於九龍灣的鬧市中。

建造業議會零碳天地。（零碳天地提供）

第三章「轉」由黃錦星轉任為環境局局長啟章，他在任期間，不同計劃紛紛落實執行，合繪減排藍圖。書中除了收錄「大嘥鬼」的設計解構，也介紹到近年融入市民生活、以白色為主調推廣乾淨回收的「6仔舖」（回收便利點）。原來，「6」不但是「綠」的諧音，還與由籌備到開業的六個月有關。第四章「合」來到黃錦星近兩年參與的無止橋慈善基金的義務工作，該團體以復興及發展中港兩地「山旮旯」的偏遠鄉村為目標，讓城市化下的邊緣郊區重拾生氣。

衣食住行 低碳樂活

政策之外，黃錦星指環境保護的路線圖其實能結合到日常習慣中，與生活並行。本書舉出低碳衣食住行的例子，以一些具體的人和事，分享更清晰、明確的行動指南，如「衣著」：對抗速食時裝文化，推廣循環使用二手衣物；「食」：可選擇低碳素食，還主張惜食；「住」：可參與社區回收項目；「行」：可發掘本土山野美景，喚起大眾關注「航空碳排放」。

荔枝窩和小灘（山水小組授權使用）

黃錦星還分享有一回在太太生日當天，他們在一所位於荔枝窩已復修的客家屋租住了三日兩夜，其實優美的風景，未必遠在他方。在各方協作貢獻下，藝術創作、農村飲食烹飪班等活化活動，為荔枝窩、梅子林等古村招來訪客；耕作的鋤頭重新投落荒田，你又知不知道荔枝窩有一片咖啡園呢？原來當地出產百分百香港種植的阿拉比卡咖啡豆。在復育下，山旮旯鄉郊不再是鮮有人識的「袐境」，大家按下機票的訂購鍵前，不妨考慮本地旅遊，到訪近在眼前的桃花源。實踐低碳生活非但不勞神，而且是件樂事。

由本土到世界 逐步邁向碳中和

黃錦星回想四十年間擔任過不同角色，從建築師到基金主席，他在每個崗位的挑戰中均找到機會：「這本書想鼓勵年青人，無論任職甚麼行業，都可以將低碳理念融入其中，作為一個有意義的方向，而且事業與滿足感兼得。」

ADL雙層電動巴士（九巴提供）

在任局長期間，不少減排藍圖出爐，黃錦星表示，政策的實行有短、中與長期之分，商用車、巴士推動電動車轉型面臨一定挑戰，但仍樂見成效：「近幾個月，每十部新購置的私家車，有九部是電動車，這個比例在亞洲已是首屈一指。我們展望未來十年，若按照既定藍圖發展，香港的環境應更好。香港空氣的主要污染物在過去十年，已減少了四至六成。」

極端天氣在全球肆虐，每年上升的天災危害無數人的生計與生命。黃錦星希望碳中和能從本土始行，盼香港市民能身體力行，參與建設這項屬於世界的願景。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）