Pokémon GO 聯乘《地球の歩き方》旅遊指南　46條官方路線大公開

【日本旅遊書/ 新書推介/ Pokémon GO/ 寵物小精靈】自從千禧年代起網絡世界普及起來，人們可以免費得到大量廣泛的資訊，使得世界上有些美好的回憶都遭到淘汰，例如旅遊書。即使在十多年前，人們出外旅行甚至在未出發之前首要做的是入手一本當地的旅遊書，可惜慢慢地旅遊書的生存空間已變得相當狹窄，想不到最近Pokémon GO與知名旅遊書共同出版一本特別版旅遊指南並深受歡迎。



圖片來源：Pokémon GO/地球の歩き方編集室

Pokémon GO是一款基於位置服務的擴增實境類手機遊戲，由任天堂和Pokémon授權，Niantic負責開發和營運。自2016年7月發行以來影響力擴展至全球。最近與知名旅遊書《地球の歩き方》出版的Pokémon GO特別版，整理出全國46條官方路線，推薦各位「小智」與最喜歡的精靈一起沿著各種路線漫步。這個企劃不僅有實體版書刊，在其官方網站上亦有連接Google Maps的線上版本，還鼓勵大家自行探索及製作獨家路線。本來Pokémon GO的遊玩方式是探索為主，會有特定的地點出沒指定的精靈，卻一直沒有專門的路線，直到去年Pokémon GO推出了「Route」功能，使玩家可以在道館或補給站起步規劃路線以獲得加倍獎勵，本來自己專屬的路線還有可能被其他玩家參考。

圖片來源：Pokémon GO/地球の歩き方編集室

圖片來源：Pokémon GO/地球の歩き方編集室

自遊戲發行以來，很多相關的研究隨之發表，指出Pokémon GO有助人們改善體力活動習慣，包括減少久坐行及增加步行時間，同時能夠為玩家提供滿足感及幸福感的心理需求甚至改善社交能力。當中與Pokémon GO如何激勵玩家持續參與遊戲息息相關。推出了長達8年Pokémon GO已成為了長壽的手遊，有賴於營運商不斷改進遊戲並提供新的內容，今年16歲的香港訓練員「蝦皮」勇奪世界冠軍，成為了一時熱話，使遊戲的熱度在本地有增無減。

《地球の歩き方》本來是一本屹立多年的國際旅遊指南，創刊於1979年至今已推出超過100本圖書，最初僅有《歐洲篇》和《美國篇》，特點是有別於一般旅遊書介紹著名景點為主，它卻以旅行者的需求為出發點，提供交通及住宿等較為個人及全面的資訊，甚至將目標受眾轉向年輕旅行者及背包客，不斷迎合新趨勢，可惜後來不敵網絡世界的發達，近年比較重視較富裕的中高年遊客，以及主打國內旅遊的當地讀者，推出的《東京篇》大受歡迎。是次合作是基於日本全國打造的旅行指南，不少內容整合自之前推出過的國內旅遊資訊，46條官方路線包括北海道、東京、名古屋、京都、九洲、沖繩等地，相信無論對於Pokémon GO以至是《地球の歩き方》都有正面的影響，將旅遊書重新帶到大眾的眼前，還把當地的旅遊觀光景點和名勝古跡相結合，在漫步捉精靈之同時能夠細味當地風土人情。

圖片來源：Pokémon GO/地球の歩き方編集室

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特別版刊物的另一大賣點是公開了收錄的景點所在可以捕捉到的精靈，以往玩家大多需要自行探索或分享經驗去找尋特定精靈，現在卻可以有目的地沿著路線去主動捕捉，使得整個捉精靈體驗生色不少。Pokémon GO其中一個爆紅的原因是將以往較為封閉式的手遊體驗擴展至戶外及公共空間，有別於宅在家中更多的是用雙腳到處探索，不過也生出不少隱憂，例如舉行活動時某些地點會擠滿了玩家，有些熱門補給站及精靈熱點位於尷尬的地點，可能會打擾到原有空間。是次提供的官方路線可以系統性地整理路線，不失為一個好方案。

最後，想入手特別版刊物的朋友要留意，並不需要購買，而是於日本Pokémon Center消費贈送，以及在特定日子免費派發，本月在東京及函館已派發完畢，接下來將會於11月14至17日在福岡繼續派發，詳請及路線可參見Pokémon GO官方網站。