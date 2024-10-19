藤本樹《再見繪梨》的創作人宣言｜還是日本｜湯禎兆專欄

只不過藤本樹當然不甘於重述一次成功物語，他要揭示的是作品如何可以永恆的動人感悟。

文：湯禎兆｜原題：《再見繪梨》的創作人宣言



《再見繪梨》（封面）

《驀然回首》的結局是藤野回到工作室，重新投入漫畫製作中，京本幽靈的版本，恍如醍醐灌頂，令她明白只有透過作品的延繽續，與京本的友誼才可永存。《再見繪梨》中的優太，回到看電影的廢棄房間，當知道繪梨是二百年一死的吸血鬼後，好奇地問繪梨是否會因為親友一一離開而感到寂寞。繪梨表示這種感覺在優太拍攝了電影後已不復存在，因為即使遺忘了，也能依靠這部電影不斷回味「生存」下去——優太之後便打消了自殺的念頭。

《葬送的芙莉蓮》劇照

那是甚麼的一回事呢？我登時想起《葬送的芙莉蓮》的動人故事。芙莉蓮的冷漠正是長生不死所致，在再次上路打倒魔王的旅程中，她才逐步明白夥伙以有限的生命，為她留下無窮記憶的深意。繪梨是覺醒了的芙莉蓮，她明白需要主動建構記憶才可以永存——人生的意義不在於時間上所謂長生的無限，而是你你我我的思憶。

此所以唯其不死的，正是大家手上的《再見繪梨》——藤本樹充滿自信地作出宣言：人生有限，離合必然；時間無疆，藝術無限。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）