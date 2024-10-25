日本畫家山中智郎傳統工藝結合插畫　描繪秀髮之美｜亞洲藝術新星

【日本藝術/亞洲藝術新星100】你可能看過這樣的IG reels：藝術家在畫布上厚厚地塗抹顏料，留下刷痕，然後逐一揭開遮蓋膠布，露出神秘女郎面孔。原來這些刷痕是日本藝術家山中智郎（Tomoro Yamanaka ）筆下秀麗長髮，他憑這些短片在IG和tiktok獲得大量點贊，其作品一上架就迅速售罄，可以說是潛力股藝術家之一。



山中智郎1997年出生於日本宮崎縣，2020年自大分藝術短期大學畢業後。在山中智郎作品中，「麗髪（うるかみ）」系列可說是最具代表性。「麗髪」在日文中代表「美麗秀髮」，系列靈感源自昭和時代著名模特兒山口小夜子，作品透過獨特視角探索人性中美麗與哀愁。

他結合日本傳統色彩和工藝技法與現代插畫手法，用刷毛技法處理黑髮，讓顏料在畫面上自由流動，創造出既有組織又帶有隨機性線條。而層層堆疊顏料則經過細心打磨，產生具有侘寂美感的紋理。畫中線條最終在某處交會，暗示命運必然，也象徵著人生旅程中種種際遇。

這同時也是為了回應日本美術史中的「流動」元素，他認為萬物都在流動與變化中，正是這種流動性賦予了生命特殊美感。這種理念在「麗髪」系列中，透過如河流般髮絲表現出來，象徵著人性中流動之美與柔韻。

山中智郎其中一些作品更以金箔入畫，他表示是在參觀京都二條城本丸御殿時得到啟發，當時內裡有一金箔屏風畫，雖然光芒璀璨，但是他卻從中感受到憂愁與虛幻。這讓他在「麗髪」系列中加入了金箔元素，創造出在華麗中蘊含哀愁獨特美學。同時，金箔又是能夠歷經歲月考驗的材料，對比於畫面流動變化元素，又能作出一些平衡。

「麗髪（うるかみ）」系列藝術作品外，山中智郎也作為插畫家活動，另一主要作品系列是東方風格繪製之「通向涅槃」（Road to Nirvana）系列，作品佛教神佛與人的精神力量為主題，曾多次在日本各地展出。他經常在社交媒體更新作品資訊，有興趣讀者可以關注其帳號，了解更多。