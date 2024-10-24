歌曲X小說X影像——日本流行文化產物的成功模式？｜林綸詩專欄

在圖書館借來日本歌手所寫的《致親愛的你》(2003年作品。順帶一讚，香港公共圖書館入書快靚正，流行書籍跟得很貼，多謝一眾有品味的入書人!) 。小說由名字沒有漢字的創作歌手カンザキイオリ撰寫，故事關於創作如何影響人，創作就是「炸彈」，在讀者傷痛時，創作可以炸開痛苦，這就是「作品」的威力。

文：林綸詩



《致親愛的你》中文譯本

在這個主題之下，カンザキイオリ亦為小說寫三首歌，分別是〈炸彈〉、〈沒用的男人〉和〈偶像〉(Playlist在此) 。他是第二次為自己的小說寫音樂。這樣的多元創作人，其他地方不是沒有，但好像沒有日本流行工業包裝得這麼好。除了小說，MV也非常好看，故事性強。

去年YOASOBI來香港的大型音樂節Clockenflap演出，他們最紅的歌曲來自動畫《我推的孩子》，台下變了地下偶像粉絲群，歌迷跳出和動畫一致的舞步，在場很多音樂人說他們不算很出色，但YOASOBI就是一個連帶的包裝，若沒有看過動畫，會少一點感動。我則是看了其概念小說，內容並非他們創作 (這個和カンザキイオリ不同)，但找了日本當紅的流行小說家寫了幾個短篇，結集成《第一次的…》，每一則小說最後有一個QR碼，掃進去就是該篇小說的動畫，也是找來不同風格的動畫製作團隊創作。有了文字，再看影像，加上歌曲 (雖然這個理念是因為歌手YOASOBI而起)，非常完滿和有型，也有相輔相承的效果。

在香港，有沒有類似的企劃？能否做得起？我們有歌手會寫專欄，也有詞人會寫書，但可以做到跨四個媒體而又做得成功的，大概不多。最重要是以上的日本小說，都可以出翻譯版本，希望有天華文區也可以出這樣的創作！

（圖片為編輯所擬，本文代表藝文格物立場。）