勞瑞《記憶傳承人》——最好的選擇？無分岔路的康莊世界｜開卷樂

聖誕節是家庭聚會的重要節日，而每逢這個普天同慶的日子，黃怡總會憶起露薏絲.勞瑞(Lois Lowry) 的《記憶傳承人》(The Giver)，這部能讓人反省何謂感情、家庭或愛的青少年文學作品。這本作品對黃怡來說尤為彌足珍貴，因為這是她就讀初中時贏得班內寫作比賽的獎品。

文：開卷樂｜原題：露薏絲.勞瑞 (Lois Lowry)《記憶傳承人》——最好的選擇？無分岔路的康莊世界



《記憶傳承人》（資料圖片）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



平等、不存在差異的「樂園」

世界何以紛爭不休？在《記憶傳承人》中，社區的人們將矛頭指向「差異」。在故事的開端，主人公喬納斯(Jonas) 即將邁入十二歲。每年的十二月是舉辦「大慶典」的盛大時刻，屆時社區每位十二歲以下的孩子都將獲得一份適齡禮物。一歲的孩子被賜給名字；九歲的孩子領取到腳踏車；十二歲的孩子將獲得最適任的工作。長老會的管理人長期觀察每位兒童，根據個性傾向，判斷出他們的終身職業。

隨著劇情發展，故事的世界觀逐步揭曉，家庭不再由血緣關係維繫，成人能自行申請在統計數據下最適合自己的配偶，每對夫妻能被分配兩個由孕母生產的子女(一男一女)。子女成年後，年邁父母便會離開，到安老院集體生活。人們偏好準確的直敍語言，不許誇張、不能批判別人。他們每天服用一粒藥丸去麻痹身心，避免產生激情。

《記憶傳承人》電影（劇照）

顏色和音樂在故事一開始便不存在，因為色彩容易引起情緒。社區亦掌控了氣候，春夏秋冬不復存在，而且消除氣候對社區造成的破壞，譬如雪會妨礙農作物生長、耽誤交通，為社區造成麻煩。對於難以消除差異的事物，譬如人的外表，處理「問題」的方法是抽走社區住民的感受能力。在理想的政策和監管下，一切不幸的風險全然消除。

承繼記憶的孤獨智者

十二歲的喬納斯被派任為社區中最受尊敬、只有具備超凡智慧和勇氣的人方能雀屏中選的職位——「記憶傳承人」，負責承載所有過去時代的記憶和複雜情感——血腥殘酷的戰爭、飢餓和受創的痛苦、曾經繽紛的景象、家人團聚的溫情……當社區需要建議時，記憶傳承人就要透過回顧過去世代的教訓，給予指引的明燈。透過先代「傳授人」的引導下，喬納斯慢慢覺醒，看清世界的真相，也同時領會到社區住民失落的概念——選擇、情緒、死亡、愛……

聖誕與愛的記憶

《記憶傳承人》電影（劇照）

在故事中，人們對生命沒有概念。犯過三次規的人、老年人和不合規格的嬰兒會被「解放」。喬納斯透過饑荒和戰爭的記憶中明白到，原來「解放」是安樂死，他因而受到很大的衝擊，毅然決定為社區帶來改變：他想永遠離開社區，將恆久存在的記憶由記憶傳承人釋放到其他人身上，讓麻木多時的人們獲得情感的衝擊，讓他們再次看到世界本來的模樣。

黃怡分享道：「多年來，我一直記得這本書告訴我們生活中一些痛苦的記憶是不可或缺的。我們有時會經歷到一些不願再憶起的事情，忘記了也許會令生活更好，但若然要擁抱美好的記憶，我們必須同時承受那些難受的記憶。縱使喬納斯知道了飢餓、疼痛和死亡為何，但同時也獲得一些無比美麗的記憶，使他感覺到何謂愛。」

《記憶傳承人》電影（劇照）

故事中傳授人將珍藏的美好記憶給予喬納斯：十二月，夜幕低垂，天空飄落著柔軟的雪，在仍有宗教和舊家庭的時代，室內流淌着溫暖的燭光，色彩豐富的燈飾滿掛在一棵樹上，香氣洋溢，孩童歡呼著拆開明亮的禮物包裝，祖父母笑語盈盈。

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