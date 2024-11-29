當譯者遇上文本——文學策劃人羅樂敏細談香港文學外譯｜開卷樂

翻譯者以他們的專業，把外國的繪本、漫畫、小說等以我們熟悉的語言文字呈現，但讀者往往只會記得原作者。或許讀者都甚少瞭解，譯者對於自身的工作有何思考或體會。文學活動策劃人羅樂敏早前赴美國中西部的米華基參加第47屆美國文學翻譯家會議（The American Literary Translators Association，簡稱ALTA），探索世界文學翻譯的世界。

文：香港電台開卷樂



飄洋過海 與譯者聚首一堂

任職文學編輯多年，羅樂敏經常思考一個問題：既然香港是國際城市，亦有很多才華洋溢的作家筆耕，為何香港文學仍似乎未與國際接軌？帶着這個疑問，她造訪了世界各地不同的書展和作家節。最近一次，她參加了美國文學翻譯家會議，希望了解翻譯家如何翻譯作品，以及作品如何從一個語言跨境到另一個語言。

為期四天的美國文學翻譯家會議在一所酒店內進行，參與人數達二百人，都是來自世界各地，將不同語言的文學作品翻譯成英語的優秀譯者，有些甚至翻譯過諾貝爾文學獎得主的作品。在一連四日密集的講座、座談會和工作坊中，彼此討論關於翻譯的大小問題，由標點符號運用的細節技巧，到研究譯者的書寫策略，原來都大有學問。

翻譯是文化的橋樑

對於翻譯，譯者除了問「如何」，更要問「為何」。例如：各地文學作品繁多，為何要選擇此刻引介這部作品？作品可以形成怎樣的對話？回應甚麼議題？對讀者的意義是甚麼？羅樂敏認為這些問題對香港尤其重要：「香港是一個深受全球化影響的城市，我們的生活經驗能與世界各地不同人產生共鳴，彼此有很多對話空間。翻譯者、出版社、出版代理等，都思考如何翻譯香港的文化，使本地的生活經驗與世界他方銜接；香港作家亦不忘反思，究竟筆下的文字是與香港人對話，還是與世界上其他擁有相似經驗的人對話呢？」

香港文學外譯前景

此次美國之行，羅樂敏與曾翻譯西西所著之《哀悼乳房》與其詩作的Jennifer Feeley、《失語》的作家劉綺華和譯者江晨欣一同參與演講，並討論語言作為一個權力角力的場域。

羅樂敏分享將香港文學譯作其他語言，當中涉及許多張力和拉扯，無論是在文本上的雕琢變化，或將一些文化事物帶進英語語境 - 有些概念如「孝順」，未有對應的詞彙，英語編輯通常不太能理解和領會。羅樂敏直言翻譯是一門細緻的工藝，而英語在出版界又是一個主導的語言，與中文碰撞，必然會產生出獨特的火花。

英語以外 翻譯造就視界擴延

羅樂敏關注了文學國際市場近十年，起初，英語出版界只有百分之三的籍是由其他語言翻譯過來，近幾年則有數量增加的趨勢。儘管如此，仍有很多以非英語寫作的作品有待翻譯。現在不少較先鋒的出版社會嘗試另闢蹊徑，翻譯更多各地的不同創作，如來自泰國等東南亞國家的作品等，而香港亦被納入出版界的視野。近年越來越多香港作品被翻譯成英語，並於實體書店、網絡書店供大眾選擇，讓香港文學被推廣至全世界。

法蘭克福書展齊集全球逾7,000個出版社，吸引近28萬名訪客，是出版貿易界舉足輕重的競逐場。（Getty Images）

好的譯者難求，因為翻譯需要擁有對語文非常敏銳的觸覺，同時要深入了解兩種語言的文化環境。羅樂敏希望香港文學界，未來能出現一隊軍團級的優秀譯者。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541

