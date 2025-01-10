《香港商場的黃金時代》（上）－不斷演化的室內消費空間｜開卷樂

香港的商場隨處可見，購物商場往往是當區的地標，不過大家對商場背後的故事又知多少？建築設計師何尚衡整理各種來自政府和私人機構的紀錄，寫成《香港商場的黃金時代》一書，以圖文並茂方式講述香港商場發展史。

文：香港電台開卷樂｜原題：《香港商場的黃金時代》（上）－不斷演化的室內消費空間



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追源溯始，何尚衡指現代商場的出現與城市化有關。「在工業革命後，汽車開始在路面行駛，馬路成為相對危險的地方，行人因此逐漸走入內街。當時，購物拱廊成為了連接馬路與內在行人通道的空間。行人需要一個安全、不受侵擾的環境，這種需求逐漸演化成集中消費的娛樂空間。」

首座現代購物商場由奧地利出身的美國建築師、有「美國商場之父」之稱的Victor Gruen所創，是1956年建成、位於美國明尼蘇達州的南谷購物中心。這是世界首座大型室內的購物空間，其後美國各地相繼把概念大量複製，至今遍佈全世界。

11月26日，美國紐約市，民眾在百貨公司外排隊，等候「黑色星期五」促銷活動。（Jeenah Moon／路透社）

由購物拱廊到百貨公司

因應社會的需要和發展，西方室內購物場所由購物走廊、百貨公司，慢慢演化至購物中心以至現代購物商場。香港也有類似的軌跡，早期香港的商廈集中在中環，以古典建築風格建成，部份商廈有臨街地舖。至1930年代，中環告羅士打行落成，借鑑了西式購物走廊的概念，部份商舖門面面向室內走廊。這亦是香港首座綜合用途建築物。

香港的百貨公司比購物拱廊更早出現。本地首間有紀錄的百貨公司是創立於1850年的連卡佛，當時公司在中環德輔道搭建店舖，經營輪船用具和伙食，至1905年的時候已發展成具規模的百貨公司。何尚衡分析，當時不少百貨公司看準香港的商機，紛紛在唐樓空間內經營，慢慢才發展成分樓層、分區域的購物空間，如男裝女裝、日常用品等，方便消費者購物。

位於嘉咸市集附近的那幢舊樓，原來有百年歷史，接近開埠初期的建築風格，業主轉手多次，其中更有名店連卡佛的創辦人，最後則成為永和號海味店，前鋪後居。（陳銘智攝）

香檳大廈——商場發展過渡階段的例子

隨着香港經濟發展，消費空間亦漸漸由戶外遷到室內。上世紀五十年代，政府為了容納更多來港移民和難民在市區居住，遂於1956年6月1日修訂《建築物條例》，放寬建築物高度限制，令唐樓可以重建為樓面面積更大的新式住宅大廈。拔地而起的現代建築漸漸取代較矮的古典建築物，1957年入伙、位於尖沙咀金巴利道的香檳大廈便是其中之一。

香檳大廈（盧翊銘攝）

香檳大廈內籠的空間運用十分破格，最低兩層是零售空間，一樓是大酒樓和夜總會（後變成大都酒店和金巴利酒店），二樓至八樓屬於住宅，是香港第一個連同住宅一併發展的商場。此外，大廈亦安裝了早年住宅較少見的空調，並設有升降機、水喉、煤氣和電話，設備先進。不過，何尚衡指出，此乃商場發展的一個過渡階段，「天花板與消防設備外露，建築物料平實，住宅下的商場相對於洋行和重要商業區沒有那麼高檔。」

配置現代設備

除香檳大廈外，位於中環的萬宜大廈也是其中一個成功由街舖轉為商場的例子。萬宜大廈是香港首個與現代辦公室一起發展的商場，樓上是商業樓宇，下方是商場，最大的賣點是安裝了香港首部自動扶手電梯。這並非刻意為之，而是因為地理條件的侷限——大廈臨近的兩條平衡街道有高低差，令設計師引進扶手電梯，連接面向德輔道的商場地下，以及通往皇后大道的商場一樓。室內空間設空調，這種設計除了為行人提供更舒適的通道之餘，也能帶動商業活動。不過，第一代萬宜大廈已於1995年拆卸，現址於1999年重建落成，是為第二代。

萬宜大廈（網絡圖片）

《香港商場的黃金時代》一書也提及當年政府整治街道攤販，將他們遷移到室內街市的故事，連同商場空間的變化，令香港的零售及消費生態不斷改變。下回我們會再跟讀者探討，昔日的商場如何演變成今日的模樣。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）