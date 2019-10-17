【無償寫作】投稿、邀稿、約稿傻傻分不清？做個對自己負責的作者

編按：無償寫作這回事讓很多人反感，堅持創作有價的人，是否也會明白有價也需要有市的道理？且看下文作者如何分析無償寫作。

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無償寫稿，即不收稿費供稿這回事近日在一些網絡社群裏鬧得熱烘烘，談到「無償」，總有人覺得「搵笨」，但其實，要看你處於一個什麼位置和角度去看這回事。

要看你處於一個什麼位置和角度去看無償寫作這回事。（nickmorrison@unsplash）

從古到今，都有一個行動叫作「投稿」，報紙、雜誌有一個園地供作者或讀者發表文章的，投稿是寫作人主動供稿予平台（為作簡便我一律稱之為平台），至於平台是否採納刊登，是否給予稿費，這是該平台經營者的決定，而這決定又牽涉到該平台是以一個怎樣的商業經營方式運作。

但是無論有酬還是無酬，投稿者自行決定是否投稿，按人家的規則走，不是說投稿者不能說三道四，而是你選擇了在這片園地發表，就早料到有怎樣的回報，若是嫌棄，不發表就行了，想要稿費酬勞，另投別家。

投稿是寫作人主動供稿予報紙、雜誌等，不會有稿費酬勞。（資料圖片）

第二種形態，是編輯邀稿，邀稿又分成原文轉載又或者是約稿。約稿是指編輯賞識你的才華，希望與你長期合作，可能定期交稿，主題或闊或窄，那是編輯與作者兩人之間的事，但要作者除了自己日常寫作以外為特定媒體撰寫專題，需要稿酬就非常合理。

原文轉載是指你已在某個場所或多個場所發表過你的文章，而互聯網環境當中，就算讀者在其他地方閱讀過這篇文章，可能在這個網站尚未讀過，又或者讀者根本未閱讀過這篇文章，轉載過來，讓你的作品更多曝光率及提升網站流量，各有益處。當然，當中一些微細操作就是我接下來要講的事了。

編輯邀稿是除了自己日常寫作以外，再為特定媒體撰寫專題，需要稿酬就非常合理。（craftedbygc／unsplash）

稿酬是否可以其他東西取代呢？理應是可以的，稿酬是一種回報，那麼平台以送禮物、廣告分成作交換等等都是一種回報；然而涉及無償寫稿最為人詬病的，是以觸及率或曝光率來作交換。有人提出過這樣的情況：我供稿給某平台，結果在搜尋結果看不見自己的部落格；我供稿給某平台，流量都去了某平台，我到底有什麼得益呢？

這其實是一種操作失誤的下場，首先如果你接受不到無回報的事，就該完全封門。其次，要考慮清楚這種供稿是一個怎樣的手段，而所謂互有得益，其實在條款列明清楚下，供稿人絕對可以依附一個平台來實踐內容營銷，要記住，你花費的腦力、時間做出來的東西，最後是為你塑造個人品牌，從而帶動其他收益的機會，記住，這只是一個機會，當中還涉及很多部署，而在你的名氣、內容質素都未去到一個位置能夠讓人邀稿賺取稿費之時，只能努力經營。

很多人都不知道在搜尋結果看不見自己部落格的得益是什麼。（andrewtneel／unsplash）

要記住，我並非在為無償供稿辯解，而是把「無償供稿」視為手段的話，任何事情都是雙面刃。基於創作人角度，當然相信和希望創作有價，而在市場主導下，任何作品其實反過來看都是一種商品，一款商品如果有價無市，那也只會滯銷。然而當大家意識到原來投稿、邀稿、約稿等等不同形態的操作之後，事情就容易作比喻辦了。

稿只是一款商品。（anniespratt／unsplash）

有人說過，只要將作者、設計師遇到的情況換成其他行業，就能凸顯見到其不合理地方。

「可以幫我免費做張圖嗎？我會放在Facebook或其他地方讓你有很好的曝光率喔。」

「可以幫我免費剪個髮嗎？我會周街行，又會自拍上社交媒體賺好多like，幫你曝光宣傳喔。」

任何行業，都不會「免費」做勞工。套用不同情境──「投稿」，可能是有個學師歸來的廚師，以一次免費煮食的活動或試食價的活動，讓大家認識他；而「邀稿」或許是請一位舞台工作者去不同院校分享一下他的工作經驗，辦講座，那最低限度都要車馬費、獎狀等等之類的回報；「約稿」，就相當於合作夥伴了，你會不給錢合作夥伴嗎？

故此，最重要的是任何行為背後需要有合理及相對應的回報，從今以後做個對自己、對市場負責的創作人吧。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「有關無償寫作這回事」​】

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