【德古拉伯爵】保家衛國的深情吸血鬼　淒美千年之戀無緣再續？

編按﹕吸血鬼文化中，關於德古拉的衍生作品及改編愈出愈多，但多數都是描繪為殘酷不仁的吸血鬼始祖。不過不可忽略的是德古拉原型──弗拉德三世·采佩什（Vlad al III-lea Țepeș），除了以穿刺之用刑所聞名外，也是守衛羅馬尼亞的英雄，所以今次便為大家介紹一部罕有地從保家衛國方面刻劃他的電影。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【吸血鬼電影】浪漫千年之戀 難得正派的德古拉」，刊於01撐場】

因1897年愛爾蘭作家伯蘭·史杜克（Bram Stoker）著作的《德古拉》（Dracula）的小說，故事主角德古拉伯爵之人氣，使德古拉成為吸血鬼的代名詞，而該小說也被多次改編搬上銀幕上。2014年的電影《德古拉伯爵：血魔降生》（Dracula Untold），難得地詮釋德古拉為正派角色，並着重描寫他愛家愛國的形象。

電影講述「德古拉」原型的弗拉德三世·采佩什，由型男盧克·伊雲斯（Luke Evans）飾演，受到顎圖曼土耳其帝國的威脅，被要求獻出一千個男孩，包括采佩什的兒子。采佩什為了拯救家人及國家，跟古老的吸血鬼卡利古拉訂下契約，三天內能得到以一當百的強大力量摧毀敵人，但唯一是要抑制強烈的嗜血欲望，如不慎破戒吸食人血，便會永遠轉變為吸血鬼。

後來，采佩什的妻子蜜蕊娜（Mirena）試圖捍衛兒子，終而高處墜落而死。采佩什雖然以其超乎常人的速度嘗試救她，仍無法及時到達，只能無力地見證她的死亡。而在她去逝前，她要求采佩什喝下她的血，以得到足夠的力量抗敵。為了不再失去親愛的家人，采佩什選擇飲了她的血，而之後的發展便是大家可以預想的，他成為吸血鬼，擊敗敵人並最終為保護兒子而差點真正消失於陽光下，不過最後被信徒救起，而德古拉的名字也流傳千古。

片尾采佩什在現今21世紀，遇到與蜜蕊娜外型相似的米娜（Mina），倆人浪漫眼神交會，似是會再續前緣，而坐在旁邊的卡利古拉也目睹一切，並說「Let the games begin」，有着危險的氣息，令人以為有續集，而官方也正有此意，本片監製曾表達過，這是重啟的環球怪物系列計劃的第一部，並提到續集的消息。不過根據傳聞，該片不再列為計劃之一，改為《盜墓迷城》才是該宇宙的首部電影。

采佩什在現代遇到與蜜蕊娜外型相似的米娜（Mina），似是會再續前緣。（《德古拉伯爵：血魔降生》劇照）

無論如何，本片的選角及特效都賞心悅目，而那淒美的千年之戀及拯救家園的熱血情節，也讓人印象深刻，亦相對容易理解德古拉的故事，可作為在家無壓力消閒看戲的好選擇。

本片的選角及特效都賞心悅目，而那淒美的千年之戀及拯救家園的熱血情節，也讓人印象深刻。（《德古拉伯爵：血魔降生》劇照）

內容提供：雪話

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