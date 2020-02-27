Netflix《吸血鬼戰爭》呼應冰川融化危機　加入政治陰謀論更刺激

新型冠狀肺炎全球肆虐，死亡個案有升無減。雖然現時人類對還未完全掌握病毒，但其實早已有法國研究團隊早年在俄羅斯東北部西伯利亞冰川中，發掘出估計在3萬年前出現的西伯利亞莫里病毒，更擔心隨着全球暖化令部分冰川融化，還會其他潛藏的病毒流入人間，對人類健康構成威脅。而近期在Netflix上架的《吸血鬼戰爭》（V Wars）就正好講述病毒在融冰之後重現人間爆發的危機。

《V Wars》改編自同名漫畫小說，已在Netflix上架。（Netflix圖片）

病毒引發人體基因突變 政府竟隱瞞疫情

《V Wars》改編自Jonathan Maberry創作的漫畫小說，並由《Vampire Diaries》中飾演吸血殭屍Damon的41歲型男Ian Somerhalder主演，對於喜歡看像《李屍朝鮮》這類吸血殭屍題材的劇迷來說，絕對值得一看。

劇集主要講述全球暖化導致極地融冰，隱藏千年的病毒曝露於空氣中，然而這些不是一般細菌，是會引發基因特變的惡菌。臨床醫學科學家Dr. Luther Swann（Ian Somerhalder飾）與好友Michael（Adrian Holmes飾）在極圈研究站感染病毒後，因為基因突變而變成吸血鬼，不過Dr. Swann卻沒有受感染。由於致命的流行病不斷的擴散，轉化成吸血鬼的自稱「血族」（Blood），但政府決定隱瞞疫情更想將受感染的吸血鬼一舉殲滅。而Dr. Swann要在短時間內找出掠食者基因，同時面對人類與吸血鬼一觸即發的戰爭。

劇情有根有據 意識跟新冠肺炎情況相似

美劇向來資料蒐集做到足，故事基礎亦有根有據，正如第一集《V Wars》裏，Dr. Swann在研討會上表示氣候變化造成冰川加速融化，科學家都知道有許多病毒和細菌被凍結在逐漸融化的冰川，屆時將會有史前時代的病毒會在融冰之後重現人間，而人類的身體對這些病毒沒有免疫力，毀滅人類的不會是核戰，而是古代病原體可能引發的大流行。加上兩位主角由極地返回美國後，需要隔離兩星期觀察，病毒能夠經接觸及空氣傳染，市民人心惶惶不敢外出，無論意識及畫面上，竟然都跟現時蔓延全球的新型冠狀肺炎疫情極為相似。

非一般殭屍劇 加入政治元素更有睇頭

《V Wars》劇情雖然看似簡單，最有趣的設定並不是吸血鬼病毒的起源，而是當中加入了政治元素，例如政府官員派國安局接近Dr. Swann希望他能夠找出感染基因，並以恐怖襲擊來看待被感染而轉化的新物種。這樣除了揭露人類的無知，在面對未知的領域下產生恐懼，不選擇面對而是將恐懼剷除，更能令觀眾思考究竟人類跟吸血鬼是否能夠共存的問題。在隱瞞疫情和殲滅吸血鬼的同時，很可能會殺害沒有想過要殺生的感染者，過程中就展現了當權人士為權力勾心鬥角的情節，而最後受害的只是人民，充分表達人心比鬼還要可怕的道理。

顛覆吸血鬼只談愛情印象 探討如何與人類共存

跟過往的吸引血鬼題材，如《Vampire Diaries》、《吸血新世紀》系列（The Twilight Saga）等，當中都是以愛情為主題，而《V Wars》卻探討了比較現實的議題，例如剛才所提及的人類與吸血鬼能否共存、政府隱瞞疫情等問題。而劇中的血族大佬Michael就表示受感染者全部都不是自願的，但人類就是不能接受同類以外的生物，故在過往四萬二千年獨自統治地球。人類唯一優勝的就是人數多，但弱點就是無法合作，所以如果血族團結起來，一定能夠對抗人類，換言之，劇集想帶出的訊息就是，像現時新型冠狀肺炎爆發一樣，全球團結齊心，才是抗疫成功的首要條件。