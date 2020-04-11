【居家抗疫】留在家無所事事不如抓緊時間！六個增值自己的方法

編按：新冠肺炎肆虐，讓許多人從忙碌的生活，變成現在居家抗疫，經常無所事事，感到無聊。且看下文作者分享如何利用此空閒的時間，好好地增值一下自己。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「待在家中很無聊？ 不如做這6件事增值自己！」，刊於01撐場】

在這段疫情期間，相信大家都是留在家中。或許很多人會覺得無聊甚至鬱悶，那不如把握這段時間，嘗試以以下6件事增值自己，給自己一點正能量，讓自己變得更好！

看書就是最容易獲得知識的方法，同時也能提升閱讀能力和寫作能力。（Lenin Estrada/unsplash）

1、看書

俗話說：「知識就是力量」，看書就是最容易獲得知識的方法，同時也能提升閱讀能力和寫作能力。看書亦能訓練你的專注力，當你專注在文字當中，便能獲得平靜的心境。所以由現在開始，把你的書櫃堆積的書都慢慢看完吧！

2、看資訊節目

宅在家的最佳活動莫過於煲劇，但煲劇的同時，不如每天留下一定時間觀看資訊節目，如名人演講、生活分享、說書節目等影片，這些都能讓你從別人成功或失敗的經驗中學習，獲得生活靈感，甚至克服難關的勇氣。

不如每天留下一定時間觀看資訊節目，如名人演講、生活分享、說書節目等影片，這些都能讓你從別人成功或失敗的經驗中學習，獲得生活靈感，甚至克服難關的勇氣。（Christin Hume/unsplash）

3、學習新技能

比起學習樂器，在這種足不出戶的日子中，筆者更推薦學習新語言或新程式（如Photoshop、Indesign等），因為這些都較容易在網絡上找到教學和相關資源，且不太需要面對面指導也能容易上手，這些技能更能讓你的履歷更豐富，有助你找到好工作。

4、寫日記

在這段空檔時間中，不如堅持每一天都寫一篇日記。《論語》中說：「吾日三省吾身」，你可以每晚留給自己一段和心靈自我溝通的時間，透過寫日記反省自己；更可以以文字紀錄生活，相信你日後再翻開回憶，也會會心微笑。

你可以每晚留給自己一段和心靈自我溝通的時間，透過寫日記反省自己；更可以以文字紀錄生活，相信你日後再翻開回憶，也會會心微笑。（Essentialiving/unsplash）

5、練習時間管理

每次趕專題都是deadline fighter，臨急抱佛腳，更不知道先前的時間去了哪兒？你可以趁在家工作／學習的這段時間，練習一下分配時間完成不同的任務，「番茄鐘工作法」或是forest程式也是助你集中的好幫手，坊間還有不少手機程式和手帳記錄法，就好好趁這段日子發掘最適合自己的吧！

6、運動

每日留在家中難免坐到腰酸背痛，這是不是燃起了你運動的慾望呢？就算坐在家中亦有不少運動可以做，最簡單的有原地跑、sit up，或是可以邊看網上教學影片邊完成動作。說不定疫情過去後大家除了變得更健康，還成功減肥呢！

內容提供：沒有假的11月

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