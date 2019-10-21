【讀萬卷書】閱讀與生活密切相關　能夠滿足物慾與心靈

編按：有人說實體書已走到末路，但是真的這樣嗎？來看看這位作者的感想。

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不閱讀則無以言，步入數位時代，很多人都習慣以網絡搜尋相關資訊來學習，當中的危機不言而喻。網絡資訊紛擾雜亂，當中很多都未經專業人士把關，可以說是一把雙面刃。

所以閱讀經專業編輯團隊多番努力校對、編輯底下的圖書就顯得非常重要，尤其一些工具書、實用資訊的圖書。文籽益友夠多，知道由即日起，至到10月25日，荔枝角有工業大廈辦圖書展銷場，便竄去一探究竟，當中發現不少能夠增廣見聞，提升生活品味的圖書。

不少能夠增廣見聞，提升生活品味的圖書。（作者提供）

例如《手沖咖啡大全（2）──完美萃取》，就談及手沖咖啡的知識，這套書還附送一個咖啡濾杯，給讀者可以知行合一，予以實踐。

不要以為手沖咖啡很簡單，它的複雜程度幾乎是所有咖啡沖煮方式之冠，這本書由咖啡濾杯的設計、形狀講起，再介紹何謂咖啡烘焙，配以一些圖表，讓讀者輕鬆掌握相關概念。在書的第三部分還有關於咖啡這門學問的小知識，並設有Q&A的環節，盡解讀者疑問，相當不錯的一本書籍喔！

不要以為手沖咖啡很簡單，它的複雜程度幾乎是所有咖啡沖煮方式之冠。（作者提供）

品味咖啡過後，不妨去一去旅行，去旅行學外語非常理所當然，而這個圖書展就有一本中高階程度的日語學習書《打開漫畫說日語──來去多邊田家作客》，這本中高級日語學習書的獨特之處在於，它以漫畫解構一些常用或已經沒人在用的日語，比起一些死記硬背、沉悶的教科書更添一點生氣，可是如果你是初學者就未必讀得懂了。

一本中高階程度的日語學習書《打開漫畫說日語──來去多邊田家作客》。（作者提供）

最後我們不妨回歸心靈，在物質之外，尋求內心的進修並是非常重要。《行動吧！邁向好運人生》，這本書是由日本作者植西聰所著，全書分成八個章節，同時是成功的八個關鍵：勇於挑戰、立即行動、只要遲疑就行動、只要獲邀就行動、有樣學樣、循序漸進、持之以恆、為他人而動。只要這八個重點都能掌握，你的人生將會向前，更接近成功！

《行動吧！邁向好運人生》，這本書是由日本作者植西聰所著，全書分成八個章節，同時是成功的八個關鍵。（萬里機構出版）

還等什麼？立即重回閱讀的懷抱，只要不停充實自己，多讀些書，才能改變人生。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「網上資訊多虛假 讀書絕對不能廢」​】

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