【情緒管理】被人誤解就要解釋？　自己的人生不需要解釋

編按：有時自己的努力和付出會被人誤解，這皆因他人的妒嫉之心，無需太過在意，最重要是做自己，且看下文作者分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「自己的人生不需要解釋」，刊於01撐場】

人在世上，難調眾人之口，無法做到人見人愛。無論你再怎麼善良，討厭你的人只會認為你是假惺惺；無論你再怎麼付出，不懂感恩的人只會認為你是個外人；無論你再怎麼努力，優秀，喜歡妒嫉的人只會認為你只是運氣好。

無論你再怎麼善良，討厭你的人只會認為你是假惺惺；無論你再怎麼付出，不懂感恩的人只會認為你是個外人；無論你再怎麼努力，優秀，喜歡妒嫉的人只會認為你只是運氣好。 （麥明詩IG@louisa_mak）

常言道：「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。」懂你的人不用解釋，不懂你的人不必解釋。別人想什麼，我們控制不了，別人做什麼，我們也強求不了。我們的唯一可以做的，就是盡心盡力做好自己的事，走自己的路，按自己的原則，靜靜地過好自己的生活。就如延參法師所說：「心若不動，風又奈何，你若不傷，歲月無恙。」

不是所有的魚都會生活在同一片海裏。 村上春樹

每個人來自不同的地方，都有自己的想法和價值觀，悲喜並不相通，理解你的人並不多。有時候，做人做事不解釋，生活，反而會好過得多。同理，在社會上，每個人都有自己的主張和個性，不要試圖用自己的思想去改變他人，更不要試圖控制他人，不要要求他人理解你，別人沒有這個義務。

有時候，做人做事不解釋，生活，反而會好過得多。（馮盈盈IG@crystalfyy）

懂你的人不解釋，他們也會理解你，不懂你的人，越解釋越誤會，麻煩會越來越多。無需解釋太多，你會發現，吃力不討好累的是自己，如果是對的，何必解釋，時間會證明一切。如果是錯的，無需解釋，時間會修正一切。

生活是自己的，你想怎麼過就怎麼過，同樣別人的生活也是他們的，不要對他人的人生評頭論足。永遠都不需要向任何人交代，不需要把自己框在固定的架子裏，也從不需要跟沒必要的人多費口舌；不必因此妄自菲薄，更不必為了迎合他人而委屈自己。做人做事無需人人理解，只求自己問心無愧，要永遠堅信，懂你的人，不用解釋，不懂你的人，不必解釋。做好自己，開心的活着，不失為一種幸福。

內容提供：煩糕

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