【B型人格】不穩情緒主導生活　成人格障礙前足以影響生活前途

編按：你的身邊有沒有朋友情緒起伏突然非常大，但一問之下，原來是沒有原因的呢？面對着這些B型人格的人士，你可能對他們感到不解，但其實他們連自己也搞不懂自己到底發生了什麼事。想跟他們好好相處，就要先了解一下B型人格的特徵。

失控的情緒

B型人格最核心的特質，就是「情緒」具有相當高的不穩定性，甚至會徹底失控，不受外在環境所影響。

這與常態相反。對大多數人而言，「情緒」是穩定的，除非受到環境或其他因素（例如內分泌）影響，否則不會無緣無故改變。例如：你最近情場得意、有升遷機會、家人和樂、朋友都挺你，那麼你的心情自然愉快；如果最近感情破裂、升遷無望、鬧家庭革命、朋友跟你絕交，那麼心情的沮喪不在話下。總之，情緒是好是壞，都必然有其原因。

對於B型人格者而言，上述的過程剛好相反：心情好的時候，笑口常開，做事勤快，也善於做人，結果情場得意、冒出個升遷機會、家庭和樂、朋友相處融洽；心情不好的時候，整天板着一張臉，遇到一點小事就發飆，拖延怠惰、無視他人存在，無論職場、情場、家庭或朋友關係都跌到谷底。此時，「情緒好壞」是不必有原因的，更荒謬的是，心情好壞才是決定人生際遇與前途發展的重要因素。

B型人格的「情緒好壞」是不必有原因的，更荒謬的是，心情好壞才是決定人生際遇與前途發展的重要因素。（《Dr.倫太郎》截圖）

當然，在大多數人身上，「情緒」跟「環境」也可以互為因果，彼此互相影響。例如先前無故發生一點口角，因此情緒低落；而低落的情緒又反過來改變認知，認為這段關係沒希望了，吵得更凶，心情更惡劣。這是「情緒」跟「環境」彼此影響，形成惡性循環。

然而，B型人格者的情況並不這麼單純：他們的情緒往往說變就變，沒有道理，沒有原因，就此拖垮了整個環境，無論是職場、情場、家庭或朋友關係。看在旁人眼裏，那轉變根本就是莫名其妙，但B型人格者並不會有所覺察，只會依當下心情繼續做事：倘若心情不好，那麼眼中所見的一切，沒一件事情是順眼的，又煩又躁，既失望又生氣，簡直想放棄所有的努力；然而，當好心情來臨時，一切霎時改變：原本無解的問題，統統顯得如此容易，先前的煩惱彷彿全是庸人自擾。

B型人格心情變好時，一切便能霎時改變，先前的煩惱彷彿全是庸人自擾。（《凪的新生活》截圖）

如果說，人生是一艘船，理性是舵，情緒是羅盤，心情的好壞引領着人類航向讓自己過得更快樂的地方。那麼，B型人格的情緒羅盤一定是壞了，要不是受到海底大量磁鐵礦的干擾，就是遇到了外星人。它轉它自己的，不管經度，不管緯度，不管航道，不合邏輯。此時，儘管B型人格者再怎麼努力掌握住理性的舵，也是沒有用的。這艘船是否能平安航行下去，真的只能靠運氣。

運氣好的時候就像喜劇片，什麼荒唐的事情都能發生。常見的一種情況是：當大家因為聽到壞消息而士氣低落、頹廢喪志的時候，B型人格的情緒卻莫名其妙滿檔，並用華麗的文采、滔滔不絕的雄辯來激勵大家，鼓舞士氣，大家半信半疑地姑且一試，發現竟然還有一線生機，最後峰迴路轉，反敗為勝；然而，此時B型人格者的情緒卻用完了，他震驚於自己為何如此樂觀，更一時無法接受自己是改變局勢的大英雄，當大家帶着感恩的心情的簇擁過來時，他反而落荒而逃，心中充滿疑慮與羞愧，只想找個地洞鑽下去。

運氣不好的時候，B型人格者就像隻唱衰的烏鴉，明明局勢大好，他偏偏悲觀以對；他的心情有如黑洞，再多捷報傳來，這個黑洞都沒有被填平的跡象，只能不斷消耗同伴們的信心。

運氣不好的時候，B型人格心中的黑洞誰也不能填平。（《有喜歡的人》截圖）

如果真的要分析B型人格者的情緒走勢，某種程度倒是可以引用華爾街股市來做為比喻。B型人格者的心情就像股價指數，而環境因素就像經濟表現。正如華爾街的一句俗諺所說的：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望時毀滅。」股價指數永遠跑在經濟表現之前，當環境因素有可能改善時，股價指數已經上漲了；等到經濟表現確定變好時，股價卻又已經來到高檔，差不多要崩盤了。B型人格者的敏感度太高，對於細微的環境變化往往反應過度，但自己卻未必能覺察。當局勢有好轉跡象，B型人格者的情緒早在第一時間就大幅上揚，但環境尚未出現實質變化；等大家都充滿希望時，B型人格者反而崩潰了。光是時間落差，就足以讓B型人格者的情緒顯得突兀而反常。再加上現實生活中總是充滿了各式謠言、假訊息、無法驗證的臆測等諸多不確定性，被B型人格者的過度敏感放大後，更難以理解是什麼在影響他們的心情。

這個特質為四種子人格所共享，但表現方式不太一樣。在反社會型人格者身上的表現是相當深沉的，個案往往缺乏表情，顯得冷靜而沉着，但這個「缺乏表情」正好暴露了個案企圖壓抑的強烈情緒。在邊緣型人格者身上則剛好相反，不但情緒波動特別大，而且轉折非常快，難以預測下一秒鐘會發生什麼事情。戲劇型人格者會明顯誇大情緒，有時還會帶有一點表演性質；跟邊緣型人格者不同的是，你能看得出來那一絲刻意誇大的企圖。自戀型人格者的情緒往往在極度自大與極度自卑之間擺盪，呈現出來的就是自我滿足、自我懷疑、懷疑別人貶低自己、對自己不滿、憤怒、被害感等情緒漩渦，在裏頭一直轉圈圈，周而復始。

B型人格者的情緒走勢就如華爾街股市。（energepic.com/Pexel）

眼尖的讀者可能會很好奇：雙極性情感疾患的症狀不也是「情緒失去控制」？B型人格跟雙極性情感疾患之間到底有什麼差別？事實上，這兩者在臨床上確實並不容易區分，甚至有研究顯示：B型人格中的邊緣型人格患者容易併發「輕躁症（第二型雙極性情感疾患，Bipolar II disorder）」，但是，這兩者還是有本質上的差異。

首先，雙極性情感疾患患者在發病前，儘管可能會有些先驅性症狀，但理論上，會先歷經正常的階段，發病後才會出現情緒失控的症狀。在治療上，會以控制病情（甚至治癒）為目的，確實也有部分雙極性情感疾患患者終生僅發病一次而已。此外，目前已經發現有效的雙極性情感疾患藥物，所以積極治療是有必要的，過了急性期之後，則需要由專科醫師視實際狀況研判，應給予多久的預防性用藥；而合併心理治療也會減低復發的機率。

B型人格是人格的一種，未必是病。情緒固然會失控，也可能因此嚴重影響生活，甚至斷送前程、喪失友誼，或導致家庭失和，但還不至於做出像雙極性情感疾患症患者會出現的誇張行為，例如明明是去買早餐，卻買了預售屋，或無端到馬路中央指揮交通；就算嚴重到「B型人格違常」（已經是疾病程度），行為也可能很脫序，但還是不會像雙極性情感疾患般喪失理性。然而B型人格延續的時間相當長，從青春期末期人格逐漸成型後就很難改變，通常會延續一輩子，正如古諺所說的「江山易改，本性難移」，不能寄望以長期服藥來控制（實際上，也沒有B型人格疾患的特效藥）。治療的目的以增進當事人的覺察能力與自我控制，讓B型人格者能跟社會和平共存，甚至是發揮人格優點為原則（詳見後述）。

B型人格者經治療後能跟社會和平共存，甚至是發揮人格優點。（《Dr.倫太郎》截圖）

這邊就舉一位有自戀型人格的男性，對於管不住自己情緒的想法作結吧：

我真不知道自己的腦袋怎麼了。心情好的時候，我會信心滿滿，很敢跟別人相約，也樂於在眾人面前展現自我，接下一堆演說的邀請；但過不了多久—有時候甚至只是睡個午覺，那種自信心就不翼而飛了。我忽然焦躁不安，非常懷疑自己能否做到先前的承諾？看到接下來的演說邀約，我就一個頭兩個大，根本不知道要講什麼，偏偏又記得很清楚：那是我親自答應人家的。我覺得體內好像住着一個超人，他現身的時候，一切都好辦；麻煩的地方在於他到處答應人家，但需要他的時候，又不知道飛到哪裏去，只留下一個懦弱的自己去招架大家的目光。這點讓我感到極度困擾。

B型人格者管不住自己情緒，讓他們感到極度困擾。（《凪的新生活》截圖）

真實與虛幻只在一線之隔

對於一般人而言，關係與感情建立不易，然而一旦建立，就會出現恆常性，不會說消失就消失。愛就是愛，恨就是恨，兩者涇渭分明，雖然可以化解，但絕對需要假以時日，並且經過多次的諒解、寬恕，或是反向的失望、原諒、絕望的歷程。愛與恨如此，是與非、對與錯，又何嘗不是如此？所有的關係、愛憎、感情，都是一步一步慢慢累積的，不會一蹴可幾，但也不會突然之間銷聲匿跡。

B型人格者可不是這樣，對他們而言，說愛就是愛，說不愛了就是不愛，說不愛之後要是改變了心意又愛，馬上就能繼續愛，一點也不受到影響，幾乎沒有一般人的慣性思維。

因此，每當新聞報導中出現諸如「男子先拿出扁鑽捅老婆一刀，然後在警局失聲痛哭，對老婆表示『我愛妳，請妳不要離開我，妳離開我的話，我要去死』；而身為受害者的老婆先是全然原諒對方，然後又詛咒老公是惡魔，應該受到公眾唾棄。等到檢察官起訴時，又反過來為老公說話，說他是世界上最好的丈夫與父親」的戲碼時，大多數人可能難以理解，不明白當事人的腦袋是怎麼想的。

事實上，B型人格者的世界就真如《金剛經》所言：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電。」沒有什麼是絕對的，也沒有什麼不會改變的。愛既是恨，也不是恨；緣盡時，親如弟兄者亦如陌路。世事無常，時而為寬恕與涕泗俱下的大和解，時而為咬牙切齒與欲滅滿門的深仇大恨，導火線可能只是擦身的一眼，亦或酒過三巡的不當玩笑，這些對於B型人格者來說都是司空見慣。與佛法唯一不同的是：B型人格者明知虛相幻化無窮，卻還是將七情六欲攪和其中。

B型人格者明知虛相幻化無窮，卻還是將七情六欲攪和其中。（《凪的新生活》截圖）

B型人格者可能在某天密告你，但幾天後，又毫無罪惡感地跟你見面，稱兄道弟。他未必是裝的，更不是什麼「城府極深」，他可能真的完全沒想過要害你。至於他為什麼密告你？理由可能只是「剛好看到網站上有檢舉信箱，好玩按按看」。不要懷疑，把你搞得雞飛狗跳的大整肅，可能就只是基於一個這麼荒謬的原因，至於後續的懊悔、愧疚，以及惱羞成怒、先聲奪人的指責，甚或恩將仇報，都只是事後為了合理化自身行為才編造出來的。當你咬牙切齒地尋找「答案」，B型人格者只好編出一個個讓你更信服的故事，但真相永遠不明。你可以說他們幼稚，或是像猴子一樣，就算毫無情緒與利益糾結，仍能輕易按下那顆引發終極核戰的按鈕。這就是為什麼B型人格者一旦幹出大事，常常讓人相當震驚的緣故。

B型人格者身上那條真實與虛幻的界線相當薄弱，是與非，愛與恨，真與假，做與沒做，往往是重疊的狀態。當旁人沒進一步追問的時候，他們就好比薛丁格的那隻貓，關在箱子裏，半死半生，既生又死。B型人格者的思想、動機與行為往往也是如此。那些吸金詐騙者還沒捲款潛逃前，他對旁人、粉絲的愛，每一分都是真切的；也正因為真切，所以才特別動人心弦，難以察覺異狀。事實上，在他們決定走上歪路的那一刻之前，往往是被自己無私的愛所充滿，毫無犯罪意識，直到臨界點終於到來—因為東窗事發，他們終於清楚知道自己做了什麼，乾脆一不做二不休，發狠把壞事幹到底。

B型人格決定走上歪路時毫無犯罪意識，直到臨界點終於到來才知道，於是乾脆一不做二不休，發狠把壞事幹到底。（《偵探中的偵探》截圖）

一位B型人格者對社會產生影響的能力大小，決定了他會是一顆怎樣的不定時炸彈。愈是位高權重或家喻戶曉，他的影響力就會愈深愈遠；有些時候甚至會動搖人們的社會價值。他會不斷累積社會託付給自己的能量，並一次在爆炸性事件中徹底返還。

在四種子人格當中，最容易吸取群眾目光與資源的，自然首推戲劇型人格。這型人格者本來就以別人的注意力維生，愈能吸引注意力，他們就會願意做愈多演出；至於演出精不精采？吸不吸睛？則要看他的聰明才智與社會資源。社會資源豐富、智慧較高者，若能碰上不錯的機運，自然就會有不錯的表現；但他的「演出」能否長長久久，足以安度一生，並留下美名傳頌後世，則要看個人的智慧與自制能力。倘若擁有的社會資源太多，遠超過他能駕馭的極限，就會開始讓自我膨脹，使得演出愈愈來愈困難，到最後，終會迎來「爆炸性謝幕」的一天。

與戲劇型人格者相似的是邊緣型人格者，他們也會出現表演性、作秀性的行為，但「演技」顯然不如戲劇型人格；而且他們又很喜歡分化自己的觀眾，讓觀眾彼此激化，所以常會歹戲拖棚，又是吞藥，又是割腕的，除了害一堆人氣急敗壞、彼此衝突，還搞得雞飛狗跳，甚至火爆收場。就社會影響力而言，邊緣型人格者的影響當然沒有戲劇型人格者來得大，但若是以棘手的程度而言，那絕對有過之而無不及。

反社會型人格正好相反，他們喜歡利用虛實之間的差異來迷惑其他人的心志。比如先是很認真地給出一連串承諾，再淡然地全部否認，等對方快崩潰的時候，才依對方的渴望拋出一些甜頭，不斷玩弄對方心中僅存的一絲希望。

B型人格在「演出」的同時，他們自己也不知道這些是真是假。（《Dr.倫太郎》截圖）

這一切為的是什麼？不為什麼。或者說，吸引他人目光只為了風光自己，挑撥離間只為了認真分化，玩弄別人只為了專心玩弄。如果我們不要為了尋找背後的「真實」而拋棄眼前的「現象」，那麼對於B型人格者而言，每一句話都可以當真—當然，也可能只是隨便說說而已，是真是假，說不定連他們自己都不知道答案。

《原來這就是B型人格》的書封。（究竟出版社）

以上內容摘自《原來這就是B型人格：那些自戀、善變、邊緣、反社會的人在想什麼？》

作者：陳俊欽

出版社：究竟出版社