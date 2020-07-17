密集迷戀者最愛　過萬方塊砌出城市美景

若果對密集線條有恐懼的讀者，請你有心理準備才看這篇報道，但你若迷戀密集線條，那你要細心欣賞這作品。

擅長以描圖寫實手法呈現畫面的日本插畫家指宿，將會在7月18日愛知縣舉行的展覽上，展出他以密集的線條為元素的新創作。

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他早前在社交媒體(IG & Twitter / @ibssukionsen)公開了半成品，在線稿階段，在515mm × 728mm大小的紙張上，只用黑色代針筆手繪無限多的方塊，在近看的角度下，只見他在紙張上填滿了無數密密麻麻的線條。但只可你幻想自己坐上一架飛機，離遠宏觀去看這作品，你便會發現這些線條變成一個建築物密密麻麻排列著的城市，既壯觀而又具立體感。而作者也說下一步會加上黑水令畫面有更明顯的明暗面，看上去更寫實。

指宿在社交媒體上載的草稿片段一共22秒，當中在Twitter寫上「線條畫完成 全世界都來看吧」（線画完成 全世界見てくれ）。片中以特寫拍攝他不斷細繪線條的過程，據他說整個作品耗時40個小時，