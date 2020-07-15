考驗人性　日本「可偷藝術展」開展瞬間掃清展品

在日本很多偵探漫畫中，都有怪盜在預先張揚的情況下，盜取展覽館價值連城藝術品的情節。這個在漫畫中司空見慣的情節，在現實中真的發生。本月9日日本東京一間藝廊，舉辦了一場主題罕見的「竊盜藝術展」（Stealable Art Exhibition），開放讓參觀者入來偷展品，一嘗體驗怪盜的滋味。

same gallery「可盜藝術展」會場（Twitter@vuca_air）

東京品川區藝廊「same gallery」在6月宣布會於7月10日(凌晨)舉辦一場一連九日，24小時開放，名為「可盜藝術展」（盗めるアート展）免入場費展覽。由於主題罕見新奇，大會更以「前所未聞可偷竊展覽」為號召，7月9日晚上已有數百人在藝廊外等候，人群之多要出動警察維持秩序。而主辦單位最後提早於7月9日11時30分提早開放，而只是短短30分鐘左右，場內展品被掃一空，大會要提早結束展覽。

網友轉發拍到當時大家鬥「偷」的影片：

是次展品以當代藝術家和攝影師作品為主，大會規定每人限定只能偷走一件展品，並且不得盜竊非展覽物品或破壞會場，違者仍會送官究治。大會說明策展用意是讓民眾體驗怪盜身份，場館亦會在24小時開放期間無人看管，但會設有隱藏攝錄機，將展品被「盜竊」過程錄下並可公開，以此探討藝術品與參觀者之間的關係。

「盗めるアート展」海報（Twitter@TA_KE_BE）

盜竊展覽發生後，第二日在日本社群出現熱門關鍵字「盗めるアート展作品」。參觀者把偷來的展品放上網拍賣，但大部份展品在售出時並沒有標上創作者或作品名稱，只有不同的標價，和 Tag 上「盗めるアート展作品」。

其實這類測試人性的實驗展不時發生，最出名是行為藝術家 Marina Abramović 於1974年於意大利的展覽《節奏零》（Rhythm 0）。當時僅23歲的 Marina 預先接受注射麻醉劑，並站在一張擺放不同道具桌子前，現場觀眾可用任何桌上道具，對她做出任何行為，Marina 不會反擊也會自己承擔後果。這個人性測試最後釀成對 Marina 身體傷害不斷升級，由最初塗鴉臉龐到剪破她衣服，更有人用鎗指嚇她而要其他觀眾阻止，Marina 期間亦因感到恐懼而不斷流淚，這場行為藝術如期於6小時展期後終結。