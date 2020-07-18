【李小龍】上官小寶經典鉅著　與黃玉郎《龍虎門》創港漫黃金盛世

隨著《古惑仔》結束、《龍虎門》易手，曾經陪伴著港人成長的本地漫畫，似乎也進入了時移勢易的世代。然而它們所帶來的快樂與熱血，卻依然長存在每一位港漫迷心中。 今天要介紹的作品，便曾經與黃玉郎的《小流氓》分庭抗禮，開創出港漫的黃金盛世。它就是由上官小寶親自操刀、香港歷史上最長壽的漫畫系列之一：《李小龍》。

延伸閱讀

【格鬥遊戲】李小龍形象無處不在 由街頭霸王打到UFC

新加坡唯一功夫禁片47年後重見天日 參考李小龍《精武門》

香港史上最長壽系列之一：李小龍（圖片擷取自https://bit.ly/2CNxTkw）

史上最長壽「李小龍」作品

上官小寶原名鄺東源，1945年於香港出世，在兄長上官小龍的帶領下，他與弟弟上官小威相繼投身漫畫界。先後出版過《無敵金刀》、《黑白小魔王》、《小吧女》等短篇作品。

1971年10月，李小龍主演的《唐山大兄》上畫，旋即牽起全港熱潮。而李小龍威猛的銀幕形象，則為上官小寶提供了創作素材。他打算以這部電影為藍本，推出一套同名短篇漫畫。但由於故事背景設在香港而非唐山，所以最後改名為《李小龍》。

最初《李小龍》的銷量未如理想，上官小寶遂放棄其他工作，專心做好《李小龍》。此後《李小龍》的銷路直線上升，原先以投稿方式受薪的上官小寶，亦在第38期後改為自費出版。直至2009年，才正式宣告完結。總期數達到1560期，乃香港史上最長壽漫畫系列之一。

【點擊圖片，觀看上官小寶近照，以及其早年創作】

+ 2

遊走於武打與武俠之間

與《小流氓》的設定類似，早期《李小龍》的故事風格比較貼近大眾生活，希望塑造一種「草根英雄」的感覺。因此漫畫中的奸角，大多都是地痞、惡霸，而且帶有強烈的香港色彩，於是便出現「三腳震香港」、「大霧山龍虎鬥」之類的標題。

另外基於李小龍本人的形象關係，武打方面的設計同樣比較寫實，最主要有「李三腳」與雙節棍等李小龍的經典符號。後來自然亦要加上詠春拳與截拳道。

不過隨著世界觀的擴大，再加上要跟《龍虎門》競爭，《李小龍》同樣走上了後者的道路，嘗試在現代的背景之中，加入武俠元素，例如天魔功、三魂棍、兵器譜等。其後更加有爭奪「神兵至尊」的劇情。而敵對勢力則由原先的本地黑幫，擴展到黑手黨等國際級犯罪組織。

提到三魂棍與黑手黨，自然不得不說「金魔鬼」這個經典奸角。他乃黑手黨的金牌殺手，擅使三節棍，曾兩度登上兵器譜榜首，三魂棍法正是他的絕技。當時他與李小龍打得難分難解，最後卻改邪歸正，其有血有肉的個性也深受讀者喜愛。上官小寶甚至推出了以他為主角的外傳作品，人氣比李小龍有過之而無不及。

【點擊圖片，觀看《李小龍》的風格演變】

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀

龍虎門：技擊港漫的跨界觀

【2019書展】港漫《十二刀郎》呈現菲、日兵器術細節

難為知己難為敵

從上文可見，《李小龍》的成長與《小流氓》可謂密不可分。幾乎每次《李小龍》的改革，都是為了跟《小流氓》一爭長短。事實上，上官小寶與黃玉郎的確是當時畫壇兩大巨頭，雙方鬥得難分軒輊。而在兩人的作品之間，偶爾亦會出現對方筆下角色。

例如在《李小龍》的早期故事中，便出現了一個擅使雙節棍的刀疤少年，名為小黑龍。顯然是取材自《小流氓》中的石黑龍。至於在《小流氓》第72期，「李小龍」更加與王小虎等人不打不相識，最後壯烈犠牲。

1981年，黃玉郎以重金收購《李小龍》版權，上官小寶亦轉投至「玉郎機構」工作。及至1985年合約到期，按照條款，《李小龍》的品牌已經被黃玉郎全權擁有。但在上官小寶的請求下，黃玉郎無條件交還《李小龍》版權。足見兩人雖為競爭對手，但不失友誼。

2009年，《李小龍》宣布結束連載，而《龍虎門》則一直延續至今（註一），算是為兩人的對疊劃下句號。然而比諸如《龍虎門》照搬金庸小說的武功及設定，《李小龍》在現實的框架下推陳出新，糅合「武打」與「武俠」文化。就這點來講，《李小龍》確實是極具時代創意，地位無可取替。

【點擊圖片，觀看《小流氓》與《李小龍》的交集】

註一：《龍虎門》版權在黃玉郎入獄期間易手予文化傳信，在他出獄後再度歸其管理。然而最近因為與文化傳信商討不成，《龍虎門》轉由李中興、鄺志德等人製作。