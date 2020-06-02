新加坡唯一功夫禁片47年後重見天日　參考李小龍《精武門》

《血指環》(Ring Of Fury)原訂於1973年上映，為新加坡第一套亦是至今唯一一套功夫片。但因劇情涉及會黨黑幫向小販勒索保護費，當年遭政府列為禁片禁播。為紀念於四月離世的導演沙豹典，亞洲電影資料館在Youtube推出由他執導的禁片《血指環》，供大眾免費觀看。

由新加坡導演邱百歲與沙豹典James Sebastian於1973年拍攝的《血指環》，為新加坡首套功夫片，亦是至今唯一一套當地製作功夫片。故事講述男主角飛豹(莊之炎 飾)為麵檔小販，因不願意交保護費給會黨黑幫，遭人尋仇放火燒屋，母親臨終前告訴他父親死因，並交給他父親留下「血指環」，囑他為父報仇，主角最後苦練武術，終手刃仇人。

亞洲電影資料館(Asian Film Archive/AFA)發言人表示，「因劇情牽扯到會黨黑幫，被當時建國不久(新加坡於1965年建國)，極力建設國家形象的新加坡政府禁播。」隨著時代轉變和監管制度放鬆，電影在30年後終解禁，在十多年前曾在新加坡有數場放映會，2018年更在戲院正式公映。為紀念四月七日離世的沙豹典，而疫情時間大家無法於戲院觀賞，AFA遂於五月中旬起在Youtube免費播放這套電影。

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男主角為極真空手道傳人

電影男主角莊之炎(78歲)是極真會空手道傳人，擁有黑帶八段，把極真空手道傳入東南亞，甚至傳到美國、巴西和中國，年近八十的他目前仍有教拳。電影開拍前曾安排到香港和台灣觀摩當地動作片拍攝。他曾在片場見過王羽，還對王羽提起他的《獨劈刀》在南洋很受歡迎。

本來王羽在莊之炎心目中身手了得，但他在片場看拍戲後，發覺很多動作是靠吊威也，運用鏡頭等大量技術完成，讓他感覺「上了當」（其實拍電影就是這樣吧？）。

他曾受訪表示，電影反映的是1960年代末新加坡社會實況，當年仍有會黨黑幫到處收取保護費，但審查機構表示不能鼓吹人違法達義，教唆人濫用私刑，故將電影列為禁片。莊之炎多年來將電影底片保留於雪櫃中，直到2017年AFA修復影片。雖然早年電影曾在歐洲放映，但莊之炎表示製作公司答應電影上映賺到錢後分10%給他，但他最終因本地禁影而未取分文。而在拍攝《血指環》後，他本來有第二次當動作片主角機會，但電影胎死腹中，莊之炎終成一片影星。

《血指環》至今亦是新加坡唯一一套自家製功夫片，電影創作靈感來自1972年李小龍電影《精武門》

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