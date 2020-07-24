【非凡！屯門河】幻愛以外的真實屯門　河畔探尋六大公共藝術展品

屯門最近因《幻愛》大熱，吸引一眾市民慕名前往。其實屯門不止有《幻愛》，最近還正進行充滿屯門地區特色的公共藝術展——《非凡！屯門河》。

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【以上是「非凡！屯門河」的展品地圖，大家不妨沿着屯門河畔尋找它們的蹤跡。】

藝術推廣辦事處推出「非凡！屯門河」— 屯門區社區重點項目計劃「活化屯門河及市中心環境」項目下的公共藝術計劃 — 特別邀請 6 組本地藝術家陳濬人、陳韻淇、羅曉騰、黃卓健、耳製涼房（鄭淑宜及梁嘉賢）及 La Belle Époque（吳斯翹及張慧敏），為歷史悠久且富地區特色的屯門注入新動力。

藝術家走訪了區內學校、商場、公園和屋邨等社區空間，與不同社群展開對話，認識地方的生活質感。眾人亦透過各類型的交流協作，嘗試從藝術設計的角度展現公共空間的活力。屯門的歷史文化，以至街坊對社區鄰里的情感與想像，啟發藝術家於屯門河兩岸的藝術創作 — 6 組作品涵蓋雕塑、城市家具、編織藝術、甚至富有音樂元素的互動裝置，既為河畔地帶換上新貌，也期望藉此開拓一個屬於大眾的創意平台。誠邀大家沿河觀賞作品，並參與我們陸續舉辦的社區活動，讓在地的故事及好點子涓滴成河！

六組公共藝術展品介紹︰

▍​1. 《屯門無限傳說》耳製涼房（鄭淑宜及梁嘉賢）

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《屯門無限傳說》— 顧名思義是由「無限」個屯門小故事集結而成。藝術團隊「耳製涼房」的兩位成員本着「從零到無限」的創作宗旨，在屯門派發小報《屯門友段故》，並設街站收集街坊對社區的回憶、感受和奇想。受街坊們的啓發，「耳製涼房」以屯門的歷史、日常生活題材、甚至一些奇談趣聞為創作原點，繼而加入天馬行空的想像，製作了一組六件鑄銅雕塑。這系列的作品旨在打開觀眾對屯門的無限想像，讓這些屯門小故事可以成為街坊口耳相傳的屯門傳說。

▍​2. 《與貓為畔》La Belle Époque（吳斯翹及張慧敏）

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藝術團隊「La Belle Époque」特地走訪屯門不同的角落，透過社區遊走的方式尋找創作靈感。在新墟、屯門碼頭和黃金海岸等社區間發現的貓踪呈現人貓共處的和諧景象。天生喜靜的貓兒，閒時在街上流連、疲倦時躲在街角歇息、偶爾與遊人互動。作品《與貓為畔》啓發自人貓共融的概念，在屯門河畔設置一系列由陶土手捏製成的貓雕像，並定期為貓雕像換上新衣，邀請觀眾從貓的視角體會和探索屯門的不同風貌。

為分享編織的樂趣，藝術團隊亦到過屯門區學校和清山塾舉辦編織工作坊，向公眾推廣編織藝術。藉此，她們期望能在屯門社區播下種子，讓大家一起發掘美化自己社區的可能性。

▍​3. 《河樹山家族》陳韻淇

由於展品仍在安裝，10月左右才能跟公眾見面。（圖片擷取自︰我地藝術 Art-OUR in situ Facebook）

啓發自蔡意橋花園的周邊環境及屯門社區的共同構想，藝術家陳韻淇特別設計了一系列趣致的精靈角色，並將河、樹、山三種自然元素融入花園，鼓勵市民以豐富的想像力去發掘花園中的三組藝術裝置，以提升遊園樂趣。「河」的設計概念取自屯門河，高低不一的藝術座椅予公眾以不同角度欣賞河景、觀賞候鳥。「樹」的概念取自屯門的鷺鳥林，讓人感受一個被「樹」守護的家。「山」的概念取自屯門的青山景觀，藝術家期望透過「迷你山丘」的設計，帶動社區關注保護環境生態的議題。

(預計於2020年10月完成安裝)

▍​4. 《團門》羅曉騰

藝術家羅曉騰以「擁抱屯門」為創作主題，設計了一組兩件名為《團門》的戶外公共藝術裝置，藉此心形雕塑和藝術座椅，寓意歡迎屯門居民回家，並拉近人與人之間的距離。心形雕塑除了象徵鄰里間的互助與關愛，亦代表擁抱社區內生活模式不同的居民，希望大家都能在屯門區和諧共處，共同建設美好的社區。作品讓公眾透過欣賞藝術創作，認識屯門社區文化，凝聚社群。

藝術家亦走進屯門區內中小學及青山醫院，引領本地及多元文化學生和醫院院友創作掛畫，探討他們對「團聚」、「屯門」、「擁抱」等等的不同感受，透過藝術介入社區，發掘更多屯門的生活故事，將《團門》的精神展現出來。

▍​5. 《屯門孖住座》黃卓健

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飲茶是香港地道的飲食文化，香港人喜愛到茶樓，不僅是為了喝茶、吃點心，更重要是與親朋好友團聚談天。《屯門孖住座》的兩件藝術座椅裝置啓發自「蒸籠」的造型，同時給予公眾一個休憩、交流或發揮創意的平台。藝術家黃卓健希望透過作品解讀飲茶文化的核心價值，藉孖住座開放出兩個「吹水座位」，寓意一個與別不同的社區空間，讓兩三代人創意互動，重建社區互信故事。飲茶寒暄一下，你一句我一句「茶督撐」帶樂趣。

▍​6. 《回彈的迴響》陳濬人

乒乓球桌是社區中常見的康樂設施，並是居民閒聚交流的地方。如果這項運動的形式可以重新設計，會否能打破球類運動二元對立的固有定律，開創合作的新可能？《回彈的迴響》是一張由兩個圓形結合而成且外觀新穎的乒乓球桌，圓形的獨特設計可同時容納多人參與，寓意各方共融，突破二元對立的想像。球桌設計亦糅合了音樂元素，將桌面製作成鋼片琴，使乒乓球回彈到球桌時便會產生隨機的音符，衍生共奏音樂的旋律。