許鞍華以外，這五套本土邊緣階層電影不可錯過

香港導演許鞍華剛獲第77屆威尼斯影展頒發金獅終身成就獎，成為首位獲此殊榮華人女導演。許鞍華是八十年代香港新浪潮代表人物之一，《千言萬語》、《女人四十》、《天水圍的日與夜》，四十年來拍攝了不少有關本土弱勢社群和基層生活的電影。其實八十年代，許鞍華作品以外，也有不少導演拍攝有關本土弱勢社群與基層相關的電影，這次便為大家介紹當中五套，讓大家可以在抗疫居家期間重溫這些經典。

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1.《何必有我》

1985年由鄭則仕執導和主演的《何必有我》，講述一名叫肥貓(鄭則仕 飾)的智障人士遭遇，鄭則仕憑此片榮獲第5屆香港電影金像獎最佳男主角。故事因為票房大收而開拍續集，九十年代由亞視改編為電視劇《肥貓正傳》。

本片講述社工KOKO(鄭文雅)在一次出訪圍村工作期間，遇到與母親雙依為命的智障人士肥貓。肥貓一家家境困苦，他本人又飽受村內惡霸欺負，KOKO建議肥貓一家尋求社署援助，但貓媽卻對政府部門充滿敵意。擺地攤的貓媽經常受到警察驅趕，導致肥貓十分仇視警察。貓媽病逝後，肥貓在一次被惡霸欺負下突然反撲，事件惹來警察到場，最終釀成不可挽回的悲劇。本片揭示弱勢社群在香港的情況，開啟了1980年代中期多套關注本土弱勢社群的先河。

2.《靚妹仔》

1982年由黎大煒執導的《靚妹仔》早前在香港重映，本片是著名電影監制麥當雄離開麗的電視後首部電影，是麥當雄香港寫實電影系列首作。故事以來自破碎家庭問題少女為題材，女主角林碧琪第一次(亦是唯一一次)拍戲便拿下香港電影金像獎最佳女主角。故事啟發後來《我未成年》(1989)和《微交少女》(2013)等未成年邊緣少女問題電影。

故事講述來自破碎家庭的問題少女碧琪(林碧琪 飾)，是學校公認壞學生。他和幾個女同學經常在街閑逛，毫無目標。碧琪有天交了男友Peter仔(麥德和 飾)，但很快被她拋棄，在情場和家庭均失意的碧琪，選擇成為舞女，並痴念男友會迷途知返。墮落的她目睹姐妹Irene(溫碧霞 飾)沉淪毒海，並因被男友拋棄而自殺。碧琪最後在友誼和情場的多翻波折後，終隨母親返家。

(左起)林碧琪、溫碧霞

3.《癲佬正傳》

1986年由爾冬陞首次執導的《癲佬正傳》，是香港極少數探討精神病患問題電影，亦是第六屆香港電影金像獎最佳影片。

故事講述社工徐先生(馮淬帆飾)專門輔導精神病患者，一日他在市場勸退一名精神病患狗仔時，引起路過的專欄作家劉小姐(葉德嫻飾)關注，主動要求加入行列以便蒐集寫作資料。其間劉小姐跟隨徐先生探訪多個精神病患個案，揭露精神病患者在社會真實處境。而本片是讓人印象深刻，是由秦沛飾演的精神病患者血洗幼稚園一幕，是影射1982年發生在元州鄒的精神病人李志衡血洗安安幼稚園的真實事件。本片推出時有人批評它影響社會推動精神病患者融入社會的工作，一度被港英政府頒令禁播。

4.《聽不到的說話》

1986年由姜大衛執導的《聽不到的說話》，是以香港聾啞青少年犯罪問題為題材，當中與電影同名主題曲，由呂方主唱的《聽不到的說話》，亦為八十年代經典金曲。

本片講述五人組的聾啞扒手集團，由於受到其他流氓欺負而與他們結怨，加上從事偷竊，最終一人被打死，一人被判入獄七年的悲慘下場。本片對聾竊集團作案方式、作案過程作真實描述，對聾人犯罪心理有細緻描述。主角之一馬斯晨八十年代演出多套弱勢社群電影，飾演聾啞人士的童星樊少皇，現在已是著名武打影星。

《聽不到的說話》劇照。

5.《貓頭鷹與小飛象》

看了四套比較沉重的電影，小編給大家推介一套格調相對輕鬆的電影。1984年由洪金寶執導的《貓頭鷹與小飛象》，是一套涉及青少年輔問題的商業電影。

故事講述兩名金盤洗手的大賊貓頭鷹(林子祥)和小飛象(洪金寶)，被警員馮淬帆逼去輔導問題青年的故事。這套電影是打星楊紫瓊第一套參演電影，但在片中演的是一位文靜的輔導中心導師。本片是少有商業娛樂片帶出青少年問題的作品，而電影主題曲，由林子祥主唱《誰能明白我》至今亦成為勵志金曲經典。

近幾年，《一念無明》、《金都》、《叔叔》和《幻愛》等電影，都是以香港邊緣群體和本土基層為故事題材而備受好評，或者香港會就這類議題，再掀起一個新浪潮。