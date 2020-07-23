九五至尊│「細節控」雍正帝喜愛西洋工藝品　尤其可防刺客的○○

最近無線重播劇集《九五至尊》，讓大家回味這套經典之餘，也令大家關注雍正這位歷史人物。歷史上雍正是清代名君，大家對他的認識，是野史中的弒父奪位，與正史中的一絲不苟。但原來以施政乾剛獨斷、明察秋毫而聞名的雍正，私下也是一位「細節控」，我們在他批奏摺內容、對造像工程監督的批示中，都見到他對細節的執著。

電視劇《九五至尊》劇照。

在清代給皇帝的文件中，有分「題本」和「密摺」兩種文件，前者是逐層由下傳上，經各部門批閱；而後者則由各官員直接發文，以密函形式直接寄往君主。清代皇帝會親自批閱密摺，以紅筆「硃批」，現在故宮博物館藏有大量清朝檔案，都保留了大量歷代皇帝的硃批。

批奏摺幫下屬改文章

當中，雍正保留的硃批極多，有統計他是清代諸帝，最勤力批閱奏章的一位，而且字體端穩平正，用筆內歛，正好以字見人。據楊啟樵研究，執政六十一年的康熙朝，尚存密摺僅有三千餘件，但執政十三年的雍正卻有密摺二萬二千件。雍正曾表示過，密摺內容都要他親自過目、親自批覆。據台灣故宮出版社出版的《知道了！硃批奏摺展》內的展示，雍正硃批內容，往往比原作者原文要多，而且雍正亦不時會糾正官員用字不當，並詳細解釋改正原由。書中有一個案，官員劉俊傑在密摺中攀附在雍正還是親王時的舊情誼，結果雍正大怒，硃批寫道：「 不得體之甚，幸是密奏，若在本章(題本)，定加重處。」嚴懲所有「扮熟」、拉關係的官員。

出處：台灣故宮出版社出版的《知道了！硃批奏摺展》

在藝術創作上，雍正也對宮中藝品展出強列「細節控」。

據現存宮廷檔案，雍正十二年(1734)二月，皇帝要為關帝廟鑄像。一個月後，造辦處先呈關帝蠟像，但雍正並不滿意，表示關帝臉像「撥」得不好，要求照圓明園內供奉的關公臉像撥。十天後，雍正仍不滿意新蠟像，認為關公臉太低、腿太粗，馬鬃太少，旁邊廖化頭盔款式不好。六天後再新一版蠟像，雍正仍是不滿意，認為「關夫子硬帶勒得甚緊，再撥鬆些。身背後無衣折，造出衣折來。鞋大鐙蠢，俱收小些」等等要求。

另外，雍正很喜歡宮中西洋畫師郎世寧，宮中事無大小，都會召郎世寧繪畫。雍正喜歡養狗，有一次命郎世寧畫狗，在第一版樣稿中，雍正評說畫得不錯，但尾巴上毛太短，身體太小，發回重畫。最後郎世寧用了八個月時間修改，雍正仍發回要求再畫 。

+ 7 + 6 + 5

愛洋狗西裝葡萄酒

對藝術創作細節執著外，雍正愛洋狗、愛穿西裝、愛喝葡萄酒，是一名西洋工藝品粉絲。好像現在故宮所藏繪畫中，便有一張雍正皇帝穿西服、帶假髮的畫像。他自己一針一線為愛犬製狗衣、狗墊、親自搭建狗屋。以上這些愛好外，據《清史稿》所載，雍正喜好西洋眼鏡，前後一共製造了35副眼鏡，這些眼鏡除了用料上乘外，還要按一天十二個時辰不同光線強弱，打磨出不同的眼鏡，要求做到正午陽光時不刺眼，黃昏時又要看得明亮。而且這些眼鏡四處放，隨時可在超大的皇宮中拿來用，據說這樣做原因之一，是預防刺客，在遇刺時可以隨處拿出眼鏡，便於他觀察和看清刺客行蹤。

內地電視劇《雍正王朝》中，雍正戴上眼鏡。

有一點要讚雍正，相比他的兒子乾隆，在很多珍藏的歷代名畫上隨意題字，或打上自己的藏印，變相糟蹋；雍正卻甚少在自己所藏書畫題跋，並且下令保護名畫，多番叮囑裱托時不可傷及畫心。