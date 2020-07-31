日插畫家以得意貓咪作主角　畫出不一樣香港標誌景物

縱然香港地小人多、人煙稠密，但四周不乏令人心動的可愛境物。但假如把所有人換成可愛的貓咪，香港會否再變得可愛一點？居港日籍女插畫家MangoNaoko以得意貓咪入畫，繪出令人熟悉的香港回憶。

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奈緒子（MangoNaoko）是一名居港日籍女插畫家，生於日本神奈川縣，畢業於日本大學藝術學部。她成長於愛貓家庭，於 2013 年定居香港。「如果我的貓咪在香港生活...」由一個簡單念頭開始，她帶著攝影機走訪觀光區以外的香港，在街市、茶餐廳和工業大廈等，在日常的香港生活中，不斷尋找愛貓們的幻想生活空間。

數年間她在香港，台灣，上海和日本舉辦個展，並創作個人設計產品。現時她定期在香港，還有不定期在日本東京舉辦水彩 Workshop，透過插畫跟大家一起尋找生活細節和樂趣。她已出版的個人圖文著作有《鴛鴦茶餐廳》和《櫻花樹下的鴛鴦茶》，描述日台港三地的生活點滴和文化差異。她努力繼續以圖文方式分享貓咪的世界觀和生活裡的小確幸。

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在7月17日至8月17日期間，MangoNaoko 將會在誠品太古店舉行個人水彩作品展「香港回憶‧散步日和」。

城市發展迅速，人們忙著營營役役地討生活，漸漸對於身邊的事物失去興趣。老舊的建築、小時候去過的餐廳，還有小店林立的巷子，逐漸在眼前消失。此情此境雖不再，在回憶裡卻更鮮明的存在。小時候的味道、老闆跟客人之間寒暄問候、餐具上幾十年洗不掉的污跡……小時候理所當然的事情變成回憶之後，才頓然發現那時候的平凡原來才是最色彩斑斕。年紀越大或許感覺失去得越多，不過懂得珍惜的也越來越多。MangoNaoko以可愛貓咪為主角，重新繪畫大家熟悉的香港，留住可愛的香港回憶。

在 Instagram 查看這則貼文 剛佈置好的現場～ mangonaoko（@shinonomeow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 下午 9:45 張貼