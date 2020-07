【限聚令】社交生活完全中斷　五套電影伴你居家思考孤獨的意義

禁止堂食、限聚令收緊⋯⋯社交生活突然告吹,對害怕孤獨的人來講,霎時間實在是難以適應。以下五套精選電影,未必全部以獨處為題,但同樣講述了孤獨人生的心路歷程。希望看完之後,能夠助大家在孤獨尋回希望與活力。

1. 劫後重生(Cast Away)

孤獨系電影永恆經典,湯漢斯(Tom Hanks)演繹的現代版《魯賓遜漂流記》。只顧工作、經常冷待女友的聯邦快遞工程師Chuck Noland,因飛機失事漂流到南太平洋一處無人島上。四年之間,除了身邊的Wilson牌排球以外,就再無任何傾訴對象。

孤苦生活練就出一身求生本領,亦讓他重新珍惜與伴侶相處的時光。獲救回家後,等待他的只有皮笑肉不笑的同事,以及早已嫁人的女友。然而勘破生死的他再也不會浪費機會,決定全力追回失去的四年。

有時孤獨未必是受罪,反而是反思自己的重要一課,繼而劫後重生。

《劫後重生》可謂孤獨系電影永恆經典,湯漢斯(Tom Hanks)演繹的現代版《魯賓遜漂流記》。(圖片擷取自https://bit.ly/332gfok)

2. 寡佬飛行日記(Up in the Air)

各國封關,無法坐飛機去旅行如何是好?但翱翔於天際之間,又是否代自由寬快、無愁寂寞? Ryan(George Clooney 飾)乃「HR界巨匠」,每日工作就是乘坐飛機穿州過省,替大公司當面辭退冗員。對他人無情,對親人也疏離。家中空無一人,大小事務全託鄰居照料。畢生願望是儲夠一千萬里數,成為航空公司「至尊客戶」。

然而「美魔女」Alex(Vera Ann Farmiga 飾)的出現,卻從此打亂生活節奏。奉行「單身主義」的他,生平首次想放下行李箱,與愛人定居一隅。可惜最後事與願違,只得繼續當個「無腳的小鳥」。

可以出國去旅行固然開心,但更重要是身邊有知己相伴,否則縱使身處千呎之上,卻依然是無解寂寞。

型男佐治古尼飾演的Ryan以為自己可以畢生當個「無腳的小鳥」,到想浪子回頭卻已經太遲。(圖片擷取自YouTube)

3. 末日倒數緣結時(Seeking a Friend for the End of The World)

口罩令加限聚令,對某些人來說猶如世界末日。但若果世界末日真的來臨,你又會如何度過?大叔Dodge(Steve Carell 飾)深陷中年危機,心如死灰的他得悉地球將在三周後被殞石摧毀,依然不為所動,妻子卻率先棄車離他而去。

頹廢無力的他不欲參加同事的「末日派對」,卻偶遇了剛與男友分手的鄰家少女Penny(Keira Knightley 飾),並從她身上知道原來妻子已經出軌多時。而舊情人的書信則寄錯了Penny的地址。Dodge決定把握最後機會,出發尋找舊愛。Penny亦想回到家鄉,與家人共度最後時光。兩顆寂寞的心,就此結伴同行,在末日來臨前照亮了對方的生命。

現時限聚令收緊至兩人,找一個可以真真正正陪伴自己的朋友,就更加顯得重要。消解孤獨,從來都是貴精不貴多。

「冷面笑匠」Steve Carell遇上「氣質美女」Keira Knightley,兩顆寂寞的心,在末日來臨前照亮了對方的生命。

4. 心跳500天((500) Days of Summer)

限聚令讓人孤獨,如果這段時間撞正分手,可能就要「獨上加獨」。Tom(Joseph Gordon-Levitt 飾)在公司遇上「女神」Summer(Zooey Deschanel 飾),認定對方是自己的「真命天女」。熱烈追求下兩人度過了一段浪漫日子。然而就在第290日,一直害怕建立親密關係的Summer卻突然提出分手。

失去人生目標的Tom,頓時陷入絕望情緒。每日都在幻想愛人回到自己懷抱,將其他女性全部拒諸門外,最終在第500日大徹大悟,辭掉虛情假意的工作,忘記過去、重過新生。畢竟愛情非線性,世上亦無命中注定。只要願意走出去,夏天之後秋天便至。

本片特別推薦予最近遇上分手的朋友。謹記不論情傷抑或限聚令,只要心存希望,孤獨與苦悶總有消散的一日。

新世代型男Joseph Gordon-Levitt再展憂鬱本色,在500天中經歷愛情的苦與甜。(圖片擷取自https://bit.ly/39zcxnk)

5. 婚禮進行識(Destination Wedding)

奇洛李維斯近年罕有的小眾之作,拍攝時還留住John Wick的「殺神鬍子」。整部電影只有兩個角色,所有對白皆出自兩人之口。生性孤僻的Frank(奇洛李維斯 飾)與倔強偏執的Lindsay(Winona Ryder 飾),因親友的婚禮而相遇在一個遙遠小鎮。

「火星撞地球」的兩人由上機吵到婚禮結束,卻在嬉笑怒罵之間找到知音,以及迴避親友的最佳避風港。最後自然是放下成見,大團圓結局。

限聚令下,部份人可能要被迫與厭惡之人共處一室。但只要並非大奸大惡,雙方其實就存在溝通的可能。學會卸下心房與面子,坦誠相對。或許你會發覺,真正愛你的人,可能早在身邊。

奇洛李維斯近年罕有的小眾之作,整部電影只有兩個角色,其他人全屬「布景板」。一氣呵成的鬥嘴或會讓人看得吃力,卻是近年的小品佳作。(圖片擷取自https://bit.ly/2ErBcio)

