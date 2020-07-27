推動社區清潔　香港新「Minions」垃圾桶能否符合社會要求？

環保署「公共空間回收桶和廢屑箱巡迴展覽」本月11日起在沒有宣傳下展開，為期兩個月，仍在諮詢階段的新設計街道垃圾桶亦於其中展示。新設計包括改用拉門設計、大型垃圾桶可用腳踏開蓋、選用可回收物料製作等，新設計回應清潔工對職安健關注，免卻用手觸碰桶身。但網民普遍認為新垃圾桶貌似「Minions」。藝文編輯團隊盤點幾個外國公共垃圾桶設計，看似古靈精怪的設計如何以垃圾桶來改變社區生活習慣？

「公共空間回收桶和廢屑箱巡迴展覽」所展示新版垃圾桶(左)，現仍在諮詢中。(資料圖片)

1.印度垃圾萬花桶

印度扶輪社為了改善當地亂拋垃圾的情況，2012年時找來設計師nishant jethi，在孟買的一處公園內放置「垃圾萬花桶(Cleanoscope)」。在公園內設置一個個三角形垃圾桶，桶內裝入了三面玻璃，像萬花筒一樣經由不斷反射而產生繽紛花樣，每當丟入新垃圾時會變化出不同的風貌。據報當年引入這設計後，公園所收集到的垃圾是過往收集量一倍有多，更成為觀光景點。

印度孟買公園內的「垃圾萬花桶(Cleanoscope)」(https://inhabitat.com/)

掉入垃圾萬花桶會有變化。(https://inhabitat.com/)

(https://inhabitat.com/)

2.英國智能新聞垃圾桶

為了解決倫敦日益加劇的廢報紙回收問題，由公司Renew Solutions開發出來出名為Techno-Pods 的垃圾箱。垃圾桶兩側 LED 屏幕會不斷滾動播報當日新聞、天氣情況、顯示地鐵延時信息、公共自行車可使用數量等重要信息，垃圾桶採用低耗電量，顯示資訊亦來自支持廢紙回收的贊助商提供，這設計亦讓垃圾桶成為市中不可缺少的傳媒載體。強化的玻璃鋼材料讓 Techno Pods 更加堅硬。

為鼓勵投入廢紙，垃圾堆會有贊助商提供免費資訊。

3.荷蘭創意長椅垃圾箱

為了讓市民能主動將垃圾放入垃圾桶，甚至參與協助街道清潔。荷蘭設計名校Design Academy Eindhoven畢業的Wouter Vastenow，設計了可以鼓勵市民清理垃圾的長椅。看上去相當普通的長椅，當市民將鋁罐等垃圾踢進長椅下的「狹縫」裡，垃圾便會消失在裡面。如果用正確的方法成功踢進去，就會響起音效來獎勵使用者。

Erg slim: de Afvalbank! Wouter Vastenouw heeft goed gekeken naar straatjeugd #DDW16 pic.twitter.com/K7Kh62FzTg — Hans Harbers (@jharbers) October 25, 2016

垃圾若踢中角度，垃圾桶會發出鼓勵聲響。(https://popupcity.net/)

4.俄羅斯方塊垃圾桶

2014年，澳洲雪梨街頭出現五光十四的LED燈垃圾桶「TetraBin」。雪梨大學留學生Sam Johnson為垃圾桶覆蓋 900 個 LED 燈泡，讓扔垃圾變成俄羅斯方塊游戲。垃圾桶安裝 了LED 燈泡外，還加裝了傳感器，能夠檢測到有東西從桶口扔下來，此時系統就會把扔進來的垃圾虛擬成俄羅斯方塊中的「方塊」往下掉。這個設計不光吸引人的目光，也讓路人不由自主地願意完成扔垃圾的動作，並奪得同年2014雪梨設計獎。

垃圾掉入去會變成俄羅斯方塊。

5.埋在地下的垃圾桶

Tsewang Genspa&Mun Kim 設計的不鏽鋼金屬埋地式垃圾桶，讓用家除了用手掉垃圾外，還可以用腳把垃圾踢進去，在垃圾箱的箱口處中央橫放一根不鏽鋼棍，棍子上方有隻小鳥，是用來指示人們「這裡有垃圾桶」，這設計希望讓大家更有動力去清理垃圾，亦鼓勵更多小朋友踢走垃圾。

可以以「踢」掉垃圾的設計。(yankodesign.com)

(yankodesign.com)