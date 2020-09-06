AI 修復百年前東京街頭影片　淺草寺「雷門」同樣車水馬龍

雖然在理性上我們知道過去的人與今天的人一樣「有其生活」，但是看著過去的影像時，少不免會有種距離感，灰灰的畫面，模糊的焦點以及不自然的遲鈍或生澀的動作，使過去的那些片段變得不太真實。

影片修復專家 Denis Shiryaev 最近發布了一條影片，內容為1913至1915年間於東京街頭拍攝的景象。他對原始的影像作出了升級，例如把影片變為每秒60幀，並消除了划痕，閃爍和其他「雜訊」問題。然後，通過 AI 神經網絡添加了色彩和修復了民眾的面部特徵，以此做出了一條4K影片。

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從片段中看到，100年前的東京人大多都穿著和服及裙褲，更能看到風鈴及雜貨商人的肩膀上的擔架商店。因為年代久遠，東京城市景觀也經歷了幾代的變化，所以很難找出確切拍攝的位置，但片段中可以看到淺草寺有名的「雷門」紅色燈籠，因此片段應該是淺草寺的附近，或者正是有名的仲見世通商店街。

這個片後之所以受歡迎，可能是因為它並沒有記下大歷史時件，或者一些重要人物；相反，被拍下來的都是日常生活下的普通百姓。片段所拍到的景象，正是當時的人的生活。靜靜看著當時的人和事，也令人思考未來是否也會有人以同樣方式，看著這個世紀我們的日常生活。

傳統的菲林（底片）攝影，帶有數碼攝影所沒有的的本真性。當今的 AI 技術繼續發展下去（例如可以合成人臉的 Deepfake 程式），以後很可能會造成我們不再相信相片與影片為真實（除非有相應的有效防偽技術）。相較傳統菲林，它負戴著的，是從被攝對象反射到鏡頭與底片的真實的光。以上的東京影片修復，AI 只做了上色的工作，雖菲林並未負戴原本人與物的顏色，但應該亦不至於破壞其本真性。或許這技術可以應用到以往的所有黑白紀實影片，讓過往世界的原本面貌，能夠最接近忠實的原樣呈現於我們眼前。

參考報道：https://soranews24.com/2020/07/11/tokyo-in-60-frames-per-second-107-years-in-the-past-looks-amazing%e3%80%90video%e3%80%91/

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