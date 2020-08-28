設計師借AI「還原」54位羅馬皇帝面貌　皮膚顏色與紋理成一大難題

在古代雕像的幫助下，大家對羅馬皇帝的樣子都有個含糊概念。一位加拿大設計師使用AI 「還原」了54位羅馬統治者，而這個過程並非單純油顏色這麼簡單。

54位羅馬統治者

加拿大設計師 Daniel Voshart 任職於一家為電影製作虛擬實境（VR）的公司，他因為隔離所以開放了這個項目。他借助了歷史參考資料，Photoshop和一個名為Artbreeder的工具來製作肖像。該工具使用機器學習來創建合成圖像，它可以從兩個圖像中取得各自的元素，然後把兩個圖像無縫地組合。

Daniel Voshart 在創作過程中使用了近800張半身像。他對半身像進行了改造或修復，，從而製作了54張皇帝肖像，並叫此作品為《元首制（The Principate）》。這項工作涉及大量研究，因為設計師需要將皇帝的外表（例如頭髮與眼睛的顏色）與包括文字和錢幣在內的歷史資料作對照。

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在過程中，他亦根據其他資訊更改了某些人的特徵。例如，他指出了馬克里努斯（Macrinus）在某些半胸像中鼻樑較狹窄，但是錢幣中顯示他可能因有阿馬齊格人（Amazigh）的血統而具有更多北非人的特徵。

膚色爭議

關於膚色，他指出儘管經過大量研究後，某些決定仍是推測性的。

在沒有可用資料的情況下，如何確定皮膚紋理一直存在爭議。我清楚這一點，畫中皇帝的膚色是根據出生地和紫外線皮膚圖來猜測的，在此強調這只是一個藝術詮釋。是藝術，不是科學。 Daniel Voshart

而且，他創作這些肖像時也加入了自己的創意，以使成品的表情更加逼真和人性化。在其他情況下，他會依靠史料的幫助來決定最終外觀。

我的目​​標不是想浪漫化皇帝們的樣子，或使他們顯得英勇。在選擇胸像和雕塑時，我多會選用皇帝仍活著時的胸像。否則，我就會選用工藝精湛但皇帝樣子較「醜」的胸像，因為我認為藝術家很可能會試圖討好他們的君王 (意指較醜更合乎現實) Daniel Voshart

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