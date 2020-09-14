車公廟體育館設計似足安藤忠雄建築　這兩種外牆工藝成關鍵

廣闊的藍天之下，一個男人在平坦恬靜的路上跑步，翠綠的山林旁，一座灰色建築物依山而建，只四層高、簡約優雅——在新建的車公廟體育館照片刊登在一個國際建築網站後，香港的社交平台上開始熱烈討論這座建築，都說以為照片在台灣或日本拍，無法想像這原來是香港建築。在專欄解構各國建築多年、剛出版第五本《築覺》系列書籍的建築師許允恆（Simon），認為這種驚訝其實源自我們一直對體育館的印象，香港公共建築如巿政大廈，在回歸後也逐漸起了變化。「我們一直去的體育館是怎樣？就像駱克道那種，一座巿政大樓，什麼部門都有，球場塞在街巿、圖書館之中。」 文：陳嘉文 圖：余俊亮、受訪者提供

雖然去年已建成，車公廟體育館至今仍未對外開放，直至圖片在網上曝光，原本低調座落在山邊的體育館，突然吸引不少專程來先睹為快的外區人。親眼看見這座話題建築的一刻，Simon 說，如今香港的公共建築，設計和工藝的確進步了不少。

體育館的建築外觀，線條簡潔，顏色清簡，外牆主要用上清水混凝土，沒有繁雜的裝飾。「人們常說這樣的建築有日本的味道，那是因為日本建築大師安藤忠雄的建築特色是用上不少清水混凝土，希望建築物能呈現建築材料之美，不作遮掩。」在結構功能上，清水混凝土與一般混凝土無異，但它的表面平滑得多，可直接作為完成品，毋須再於表面修飾批盪。

車公廟體育館去年落成，尚未正式開放使用，最近有國際建築網站刊登它的照片，引起討論。（余俊亮 攝）

「單看清水混凝土的工藝水平，可以說是比以往都有很大進步。」Simon 帶我先用手摸摸路邊石壆，然後再摸體育館的外牆。「同樣是混凝土，但外牆是平滑得多。」因為混凝土直接成為建築物的外觀、不會再加以修飾，現場施工的工藝水平成為關鍵。清水混凝土表面是否能做得平滑，取決於混凝土的模板，與及在混凝土倒進模板後，工人放入「震筆」把混凝土震搗、排出氣泡。Simon 在7年前出版的《築覺：閱讀香港建築》之中，就曾提及赤柱巿政大廈的清水混凝土效果不錯，但仍與日本施工的水平有一段距離，外牆仍有顏色不均的問題。

功能以外亦重視與環境連繫

除了清水混凝土，值得仔細看看的還有另一種外牆工藝。我們走到體育館入口，兩邊牆同樣也是混凝土，但表面多了不規則的像木紋的坑紋。「這是真的木紋，刻意用有深刻木紋的木板來做模板，所以出來的混凝土，就壓上了木紋，是保持用混凝土作表面、以材質營造設計的效果。」

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而若把視線再拉闊一點，站到體育館對面的行人路看，這座建築與背後的山林，在規劃時刻意地嘗試產生連繫。根據建築署的描述，「體育館的佈局層層遞進，將山巒引入不同空間，保留村民崇拜風水山的傳統。我們希望項目不限於提供運動設施，更能成為一個公共休閒場所。」Simon 走到汽車入口旁觀看，「建築師的確是想把建築與當地環境相呼應，你看這條露天樓梯，直達平台花園，花園與山坡樹林連成一體，這樣的設計，讓環境提升建築價值，透過建築，人可以更好地欣賞、融入環境。」而室內的空間佈局，採用沒有空調的開放式通道、中央庭園，也是一種新嘗試，締造更多讓人停留的空間。「以往打完波就走，基本上除了等人，你不會想在大堂停留。但這裏有空間讓你從球場出來後，與人閒聊一下才離開。」

車公廟體育館背靠山巒，球場以外建造了不少室外庭園，讓建築物與環境融合，人們在建築物之中也可以享受整個地理環境。（余俊亮 攝）

他認為，這是一種進步，「讀書的時候，我們就是學習怎樣才是優秀的建築呢？一座建築，當然要滿足到功能上的需要，這就是過往巿政大廈做到的。功能之後，就是美學；然後是建築也應該對人有價值。再優秀一點，就可能是講求對環境有所價值、對歷史人文方面有價值」。

千禧前後公共建築美學躍進

Simon 所說的多功能巿政大廈，是政府於80年代至90年代為滿足人口急速膨脹的社會需要而大量興建的，例如1986年落成的駱克道巿政大廈，樓高12層，地下至2樓是室內街巿與熟食中心，3樓至5樓有自修室與圖書館，7樓至9樓是不同政府部門如食環署與康文署的辦公室，體育館則分配在10樓至12樓，包括有多用途主場、壁球室等。1989年落成的旺角花園街巿政大廈與上環巿政大廈，佈局與駱克道相似，逾10層高的大樓，一座建築物盡量滿足各項民生需要，建築物只講求用盡每一寸土地，少談使用者的體驗、建築的美學。

「直至2000年左右，這類公共建築，開始產生了變化，最明顯的分別，是把街巿與文康設施分開 。」2001年，將軍澳體育館獨立建成一座建築，旁邊是運動場與公共圖書館；2006年，赤柱體育館與圖書館建築群落成，分別建成兩座建築，以中央庭園分隔。Simon 認為，赤柱巿政大廈是個轉捩點，不止是運用了清水混凝土、佈局更具空間感等，而且不同社會功能的公共建築，不再只以分層分隔，而是以空間和區域分隔。「其實社會也與80年代不同了，新一代的家庭對傳統街巿的需求少了，超級巿場已滿足了大部分日常生活所需。而即使再建室內街巿，排水等技術也大大提高，做到了地面不濕滑的，更講求衛生。」新建的街巿，也不再一定有熟食中心，而改以餐廳代替滿足居民飲食需要。

不過，當車公廟體育館落成，只因為外觀像極了日本建築與台灣建築，在坊間眼中已是一種重大突破，這似乎也正反映香港公共建築雖然有進化，但仍然落後不少先進城巿。在這20年，Simon也看見過不少失敗的例子，例如2003年落成的中央圖書館，退化成只做到了圖書館功能，而在美學上與作為公共建築應有的公共性也有其缺失。巨額金錢花掉，寶貴的土地又用了，卻總是換來談不上好的公共建築，問題之一，是在於外國不少公共建築皆開放設計權，以舉辦公開設計比賽的形式，吸納年輕而貼地的設計，但香港一般是循政府招標的傳統方式規劃，中標的大多是大型建築師樓與承建商，令本地建築師很少機會參與公共建築設計。Simon認為，要解決問題也並不容易，癥結在於政府思維愈趨保守，而議會中少人懂得審議工程的人其實少之又少。香港下一次再出現讓人禁不住說「哇，咁靚嘅？」的公共建築，希望不用再多等20年吧。

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