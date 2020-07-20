尋找港產字體美學　搵食文化孕育香港造字匠

七月盛夏，疫情反彈，香港書展最終還是要延後舉行，在彼岸的台灣誠品書店則繼續定期舉行主題展，當中有一個書架名為「城巿美學。幸福設計——字型。文字的美學」，參展的書有日本鐵道文字的解構，也有台灣街道上的文字觀察、中國印刷字設計者的訪談，但近40本書之中，談城巿漢字的，獨是欠了霓虹招牌滿街的香港。 「我們說城巿的字體時，總是參考台灣、日本，為什麼沒有人說香港？」理大傳意設計學科主任郭斯恆Brian，自去年開始尋訪香港的造字匠，嘗試從人出發，理解字體與城巿之間的關係，不管書展舉辦與否，新書《字型城市─香港造字匠》也會如期出版。「就如畫遍香港的『渠王』，若不是他很有意識地尋找城巿不同角落去書寫賣廣告，街道上有很多角落，你平日其實不會刻意去看、『放在眼內』，他的字卻像一個城巿的紋身，反而令你留意到：啊，原來這裏有個石壆。」 文：陳嘉文 圖：黃寶瑩

自2010年屋宇署推行小型工程監管制度，逐一清拆不合規格的霓虹招牌，香港街道的本土視覺文化，猶如展開了一場清洗。霓虹招牌愈拆愈少，街道的視覺元素愈見單一，招牌原本承載的城巿文化——社區中原本有什麼店舖、街道上的人如何活動，都隨著街道變得愈來愈整潔而洗盡了鉛華。

郭斯恆(左)和 馬路字匠黃永雄師傅 (右)。(黃寶瑩攝)

時代變遷，文字與街道的關係，也愈來愈疏離。「以前街道上有不少靠文字維生的人，例如代寫信的人、街頭書法家，現在都已經消失了。」流轉快的店舖，也不再花錢找師傅打造金漆招牌，用最快最便宜的電腦打印才符合成本效益，「租約期滿」反而成了最常出現的手寫字。所以，當 Brian 說要找香港的造字匠，不少人的反應是：香港還有工匠嗎？「在這個現代化城巿，的確仍有用雙手『做字』的人，不過，他們也真的正在消失。」

字體設計高度利用空間特色

2015年，Brian和他的團隊開始記錄香港的霓虹招牌，及後與理大設計學院與信息設計研究室舉辦了「字城」講座和展覽，探討字型和城巿之間的關係。3年後，出版了《霓虹黯色：香港街道視覺文化記錄》，引起討論。去年至今，他尋訪了7個本地造字匠，當中有造霓虹燈、馬路字、貨車字等的字匠，他們的共通點，絕大部分是在戰後的香港為了搵食而習成一門求生技能，現在已六、七十歲。

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「我想做的是，不止是從設計角度欣賞這些字體有多美觀。」不過，他們的職業生涯，與香港歷史是有所扣連，反映一個時代的香港，如何構成我們如今看見的本土文化。「我們近年常說本土文化，但何謂本土、何謂文化？」Brian認為，本土文化就在大街小巷之中、在我們的日常生活中。「我沒稱他們為工藝師，一來他們並沒有讀過設計或藝術，二來他們也不把自己的工作看成是藝術。而且老實說，我這次訪談的造字匠，造的字體未必談得上靚——至少若它在商品上出現，你未必會買。」

（黃寶瑩攝）

如果，大街最當眼的文字是霓虹招牌，那麼小巷裏的代表作，大概就是「渠王通渠免棚」。渠王的墨寶，遍佈港九新界，粗略估計達八千至一萬個，皆來自「渠王」嚴照棠二、三十年來手筆。Brian形容，渠王的廣告字看似粗枝大葉、率性隨筆，棠哥雖然沒有參考哪一個書法家或字型，但若仔細留意，渠王廣告其實有它的特色，「『渠』字的第二點，仔細看並不是一點，而是一剔，因為棠哥覺得寫一點的話，中間會有空白不好看，於是刻意轉成剔號」。

在新書中，Brian引述棠哥書寫廣告的「設計」考慮，最重要是用盡空間，空間有限的話，只寫「渠王」，然後寫「通渠」，再寫電話，「視覺層級結構，就是依據閱讀的優先次序而作出位置和字型的大小安排，例如『渠王』兩字經常放在當眼位置，電話則放在側邊並寫得較大一些，跟著就是免棚和其他內容。」了解可畫空間大小後，棠哥會就牆身狀態和深淺色，決定畫的結構和顏色，例如牆身如果是純白色或淺色，棠哥會用黑色寫字；相反，深色底色則用白色字，不過有時也有例外，上海街「炳記」對面，棠哥就用上粉紅色。「為了令字更突出，我再髹上黑色邊，使字更清晰且容易被看到。」

從人流角度規劃渠王廣告

不過，渠王的字除了廣告設計以外，Brian認為更重要的，是與城巿的連繫。「他要賣廣告，又未必有錢落廣告，於是畫在街道上的牆、把街道看成是畫布，他選擇畫的地點，與城巿結構很有關係。天橋底、石躉、馬路旁、電燈柱、斜坡、行人路或後巷等，沒有特定的準則，但必定要符合一個先決條件，也是唯一條件，就是看人流。棠哥會根據人的高度和視線落筆，所以並不一定是整幅牆身，只要能吸引眼球，就是棠哥所說的『靚位』。」

每一個造字匠的故事，也連繫至整個香港的歷史發展脈絡。書中關於渠王的故事，分析探究視覺設計元素的只佔一半，Brian花了不少篇幅，寫下棠哥的經歷，六十年代初如何偷渡來港、為何做了渠王、為何自稱渠王，還有邊畫牆邊遇見警察的場面。渠王出現、「渠王」出現，都是在歷史的洪流之中生長出來，反映一個時代的本土文化——當年的棠哥學識了通渠，就開始要為廣納客源宣傳自己，「渠王」兩字易記、通渠成功率九成九，派傳單沒效，就參考當時常見的賣廣告方法。棠哥說道：「以前， 我經常看見『十靈丹』、『保嬰丹』的牆身廣告，例如在新蒲崗有一處稱『大坑渠』的地方，渠的兩旁是大斜坡，在那裡經常看到有關跌打醫生、虎標萬金油、黃道益等牆身廣告，這類型廣告引發了我去參考他們的做法，成為了「渠王」廣告字的起點，甚至乎將之延伸至其他街道上的物件，例如渠蓋都有我的廣告。」

經歷數十年，為搵食才出現的「渠王」字，早已融入這個城巿，與街道上的人一同生活。是否稱得上是街頭藝術或許要另文再論，但Brian認為，它對於城巿的另一種意義更重要：「我們作為行人、居民，若不是因為有渠王的字，我們未必留意到這些街道物件。它就像紋身一樣，突顯了城巿不同部分的存在。」