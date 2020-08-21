荷蘭設計師情迷香港街道美學　推動市建局保育中上環唐樓

在荷李活道向山上走，走進已活化成中環文藝地標的 PMQ，再乘電梯到達士丹頓街，對面馬路是一座光鮮簇新的住宅大廈。玻璃幕牆旁邊，有一條不太相襯的小巷，本以為是個棄置垃圾的位置，但小巷別有洞天——帶我來的荷蘭籍設計師 Sjoerd Hoekstra 說，這裏是他認為香港僅存最靚的地方之一。靚？靚的定義是什麼？「對我來說，街道的美感，來自它的真實性。」我抬頭看小巷，街道牌「華賢坊西」旁，一排沿斜坡梯級而建的三層高唐樓延綿至盡頭，寧靜樸實，卻也宏觀壯麗，猶如一場香港五十年代庶民建築展覽活現眼前。 文：陳嘉文 圖：黃寶瑩

Sjoerd 於1995年來香港，原本這顆東方之珠只是他從日本實習後回國的中途站，結果卻成了他落地生根的家。「我在荷蘭讀公共設計，工作了一段時間，看見有到海外實習的資助，於是就申請到日本。」實習過後，他被日本設計師每周工作六天半的非人生活嚇怕，打算回到荷蘭，中途停站香港，一見鍾情。「香港的街道充滿美感，這種美感來自人們的適應力，例如地舖門外總會看見遮篷、椅子、儲存雜物的各種方法，令這地方很有生命力、很有趣。我成長於一個所有事都談規劃設計的國家，香港卻讓我發現，這些人民自發的細小設計，原來也可以造就很好的公共空間。」

荷蘭籍設計師 Sjoerd Hoekstra 在1995年來香港，一直被香港充滿生命力的街道所吸引，認為華賢坊西是其中一個仍然很有美感的舊街道。

Sjoerd 起初住在大嶼山，後來搬到上環荷李活道附近，在堅道自立門戶，替不少博物館做大型的展覽設計，每天經過這裏不同的石級，看著不同的物件如何被打造出來。「不同的店舖，金屬、木行、印刷，只要走在街上就能看到這些。」或許因為是個設計師，比起在百貨公司或商場買有品牌的現成貨品，他更喜愛找街頭的工匠做他需要的物件，價錢相宜，還可以享受欣賞工匠用一雙手打造物件的過程。

「我的辦公室附近，有一個做金屬的工匠，會做冷氣機下盛水的鐵盆、做鐵信箱之類，兩年前我家煮食爐上的鐵架爛了，拿去請他幫我修理，才10元，半小時就修好。但這店最後還是捱不住結業了，現在已變成一間手工啤酒吧——沒錯，香港如今處處都有這種酒吧，而我再要找人做金屬的工作，就變成一件不容易的事了。」

保育方案讓市建局擱置重建

逐漸消失的，不止街頭檔販，還有他認為很特別的唐樓。「整個香港都是高樓大廈，唐樓雖然矮，而且空間很小，但唐樓獨有的地舖總是有不同的傳統文化在發生。」他說自己一直只是個觀察者，直至4年前到港大修讀建築保育碩士，才開始對唐樓有更好的了解，然後甚至在巿建局把華賢西里一帶劃為「H19」重建範圍時，替民間團體寫成有板有眼的保育方案，結果成功使巿建局擱置重建計劃，承諾保留所有唐樓。

H19 的範圍，亦稱為「卅間」，覆蓋士丹頓街、必列者士街、永利街、城皇街、中和里等，名字源自十九世紀這裏建了一列共30間樓房，二戰期間，整個卅間被夷平，戰後重建成現在的模樣，香港地圖上的「卅間」名稱亦隨之消失。因為同期重建，這裏一帶的唐樓都建於約五十年代，保留得最完整的，除了現已復修的永利街唐樓群，就是華賢坊西的這排唐樓。有別於大多的戰後唐樓，這排唐樓隱藏獨有的時代特色：由於建於1955年修改《建築物條例》之前，高度須顧及街道日照，所以只有三層高。「你仔細看建築物的高處，會發現外牆有些是斜建的，就是因為要讓陽光照進街道。」

在華賢坊西，一列沿石級而建的五十年代唐樓，現已人去樓空，巿建局承諾會保留復修

而雖然這排唐樓看上去有其統一的特徵，但其實分別由3個建築師所設計。「這些香港建築師的看家本領，就是按照地盤的小地塊、有限的可建面積、可建高度、建築法規和客戶有限的預算去靈活設計並創造最大價值。這導致了許多有趣的細節，例如錯層（split level）、置於天台的廁所和傾斜的、既不是牆壁也不是屋頂的立面等。」唐樓的外牆，現在仍可找到當年香港很普遍的上海批盪，和不少當時在摩登建築上常見的幾何設計。

街道格局承載香港文化

唐樓人去留空被圍封，無法進內看建築，Sjoerd 在小巷邊走邊說，承載香港文化的，還有這裏的街道格局。在士丹頓街再向上走，不論是經華賢坊抑或城皇街，都要走上長長的石級。「這裏是個行人區，不能以車代步，我們正是用很香港的方法活動——在美國，人人都駕車，若你走路，人們會認為你肯定有點問題；在荷蘭，人人都踩單車，一踏出家門就是騎上單車，到了目的地，除非是到巿中心購物才會走動一下，否則也是沒人會走路的；但在香港，人人都行路，由西營盤到中環，當然有人選擇搭巴士，但若你想走路，也是完全沒問題。」

只不過，一旦重建的話，這種格局肯定會被瓦解，為了「解決」居民的「不便」，唐樓換成大型屋苑、入口建在山腳、居民可以一條電梯直達山上。居民方便一點、街道整齊一點、物料先進一點，不好嗎？「當我們說公共空間設計，是思考如何改善這個地方的用途、或者它的外觀，讓公眾都可以享用。但這裏並不需要這種重新設計了，街坊和居民早已定義了唐樓和地舖的『用途』，而且相處得很好。若真的重新規劃，在這裏安裝精緻的街燈、扭花的長櫈，根本與這裏的個性格格不入。」

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舊區更新要功能美感並存

「功能和美感是可以並存的，這才稱得上好的設計。若做出來的，只談美觀而沒有用處，我會說那就是醜陋，是浪費了心機、浪費了材料。」舊區更新或許無可避免，Sjoerd 亦強調自己不是反對新發展，只不過他認為在很多重建項目中，巿區的空間總是變得更差，原本佈滿地舖、很有活力的一列唐樓，取而代之的是大型屋苑，行人在街道上看見的是什麼呢？屋苑的高牆，牆上總有各種不同功能但禁止擅進的機房門、垃圾房門、電壓房門。

「西營盤的第一街和第二街是個例子，街上原本有很多店舖，現在重建後，街道上變成一所大型超巿，和數間店舖。這種發展是在摧毀街道原有的特色。」他認為政府正在改善，不過至此已造成很多破壞了。「我們要好好從社會、環境、經濟角度理解過去的街道為何更加吸引，在發展時保留這種活力。」

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