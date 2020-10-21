建構 Cyberpunk 文化論述　5套你未必知的動畫經典

最近深水埗的「數碼龐克號」展覽引起了大家熱烈的關注，除了展覽選址引起討論外，就這個打著「Cyberpunk 主題」為旗號的展覽，是否片面化了對 Cyberpunk 的認知？也是網民討論焦點之一。誠然 Cyberpunk 是一個可讓大家深入討論的龐大課題，這次小編選了幾套較少人提及，但在建構大眾對 Cyberpunk 認識舉足輕重的五套動畫作品，讓大家從中探索這個饒有趣味的文化課題。

Cyberpunk 充滿刺激的視覺元素，無疑是彩色影像技術普及後的產物，但亦是對人類在未來如何存續的討論，是有關近未來文明的探索。不同於七十年代末由星球大戰式電影建構、以未來外星殖民為願景的世界觀；Cyberpunk 作品通常將故事背景設定在近未來的地球，關注點聚焦於「高科技，低生命」（high tech, low life）之間造成的社會衝突。用信息、生物科技、人工智能、模控學（cybernetics，亦譯「控制論」）代替了過去傳奇故事中的宿命論，作為故事發展的敘事動力，以黑客、人工智能和金權政體（corporatocracy）的矛盾來演繹後工業時代的反烏托邦神話。

這個當年嶄新的世界觀，對視覺藝術和動畫美學帶來震撼的影響。大約80年代早期，在北美和日本都掀起一股後來被稱為 Cyberpunk 的美學風格，當中尤其因日本動畫使這種文化推廣至無遠弗屆，現在大家耳熟能詳的《亞基拉》、《銃夢》、《攻殼機動隊》都是當中的代表作。然而這些作品外，以下作品都是小編誠意推介大家，對 Cyberpunk 文化論述舉足輕重的作品。

1.《Serial Experiments Lain》 （玲音）

動畫家安倍吉俊的13集動畫《玲音》（Serial Experiments Lain）於1998年播映，及後獲得第二屆文化廳媒體藝術節動畫部門優秀獎。故事講述一個身處日本的14歲女孩岩倉玲音，她如何受父親影響，接觸而發現了「連線」（Wired，一個國際性計算機網絡）之中隱藏的巨大秘密，和自己的神秘身世的故事。這動畫透過玲音探討了上帝、集體無意識、網際網路、陰謀論和唯我論等其他一些經常在 Cyberpunk 作品中出現的主題。

2.《Texhnolyze》（機械末世錄）

安倍吉俊繼《音玲》後的經典作品，於2003年首播。故事以幫派鬥爭為背景，舞台架空在一個充滿暴力與罪惡的地下城市——流九洲。在這個沒有法律規範的混亂城市，各方勢力相互鬥爭抗衡，勉強維持著平衡。一開始以主角的遭遇揭開序幕，隨著情節發展，重點轉向地下社會的權力鬥爭；又因為陰謀的籠罩，組織鬥爭的廝殺，逐漸擴及整個城市，最後轉變成一觸即發的戰爭。劇情以明確的起承轉合，巧妙的佈局迎來難以預料的展開。

《Texhnolyze》內容與題材偏幽暗，畫面風格一如作者前作，常見灰白色調和壓抑的空鏡頭，這系列作品充滿暴力，陰鬱和絕望，但一如 Cyberpunk 常見對人類特徵的探索：人類從肉體到技術的進化，還會存在未來嗎？

3.《Ergo Proxy》（死亡代理人）

《Ergo Proxy》是 Manglobe 在2006年冬季發行，總長23集的動畫。故事發生在地球上僅存的最後一個文明都市「Romdo」之中，這個巨蛋型都市強調是一所「不需要感情的樂園」，Romdo 之外的生活不復存在。在這個城市內出現了被「Cogito」病毒感染，而出現自我思維的 AutoReivs，「它」幫助確保人類繼續生存。 AutoReivs 是類人機器人，有人類的思考能力，能意識到周圍環境。而市民情報局女檢察官 Re-I Mayer 的任務是調查 Cogito 病毒，繼而發現了一個名為「Proxy」的異形人形生物。

4.《Psycho-Pass》（心靈判官）

2012年秋季發行的22集作品《Psycho-Pass》，相對上述三個作品大概會較多人認識。故事發生在22世紀日本，社會對公民實行一種稱為「Sibyl System／シビュラシステム」的新制度。該系統有一個被稱為「心靈指數」（Psycho-Pass／サイコパス）的心智和精神狀態監控數據，還有一種評估每個人對社會的威脅程度的「犯罪系數」。如果「犯罪系數」超過門檻則會被公安局刑警追捕，甚至是就地處決。刑警皆配有被稱作「主宰者」（Dominator／ドミネーター）的特殊武器，只有在對準犯罪系數過高的犯人才會啟動。

刑警分為「執行官」與「監視官」，執行官當中有犯罪系數超標的潛在犯，因有追捕犯人的才能而被選為執行官；監視官則負責監督與指揮執行官，如果執行官做出危害社會的逾矩行為，監視官有權限直接用主宰者擊昏或射殺他們。

5.《BLAME!》（特工次世代）

《BLAME!》（港譯《特工次世代》）是日本漫畫家貳瓶勉的成名作，動畫版於2017年在 Netflix 播放。故事發生在高科技的未來時代，身處於「超結構體」的男主角霧亥，在這個看似無盡巨大的大型建築結構中不斷往上爬，失去記憶的他只知道自己的使命是尋找「網路終端遺傳子」。在這個因為「網路球」失控的世界中，整個空間不停地被失去控制的建築者向外建造，即便是高山、海洋、天空都被那些漫無目的建築物遮掩。而唯一能停止這些失序行為蔓延的方法，只有靠著網路終端遺傳子才能停歇。

而這世界中的人類，卻早已被建築者分割在不同的區塊空間當中。曾經覆蓋世界表面的人類，成為這科幻世界中的異類。殘存的人類也因為時間轉變進化或退化成各式不同的族群。在失控的世界中，除了各式各樣的人種，也潛在著許多危險與天敵。如負責撲殺針對未進行遺傳子改造的原始人種的「安全警衛」，以及同樣在尋找網路終端遺傳子且生性殘暴的「硅素生物」等。這些都成為霧亥旅程上最大的阻礙，讓他要不停面對敵人的攻擊與挑戰。

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