【日本沉沒2020】經典災難動畫化　這兩個元素與原著大不同...

Netflix早前播映自家製電視劇，改編自電影的《末世列車》，探討人性和階級議題，備受影迷關注。七月再有新作，本月9日將上映動畫劇集，改編自日本災難小說，並曾拍攝電影版《日本沉沒2020》。

原作小說由小松左京於1973年發表，獲得「第27回日本推理作家協會賞」與「第5回星雲賞」，多次改編為電影、電視影集、廣播劇與漫畫等作品，故事以 2020 年東京奧運之後的日本為舞台，東京突然受到地震侵襲，武藤一家將試著從混亂中逃出生天，面對日本即將沉沒，他們要為未來努力生存下去。極限狀態下所呈現出生與死、相遇與離別，武藤步與武藤剛這對姊弟將在沒有方向的現實中相信著未來，將餘命寄託在強韌的生存意志上。

動畫監製之一、サイエンス Saru(Science Saru)動畫工作室行政主席崔恩映表示，很多情節內容較難在真人版出現，但在動畫中卻有很好的發揮空間。故事雖然改編自40年前的小說，但新作品內容與原著有很大差異，是一齣全新的故事。

「這四十年間在科技和文化上都有極大的改變，我們想呈現當代人在日本真的沉沒時，會有何反應和應對。」

例如在原著中，較集中在科學家和政客如何拯救日本，但動畫版以一個平凡家庭為主角，描述武藤一家如何在東京逃難往高處，希望逃過淹沒，期間掙扎求存的故事。

「在日本沉沒的時候，會讓大家失去日常生活習慣。我們很多日常生活細節，都是與家人在一起才發生，但當你要生存時，你更不能失去家人間的愛護，我們想更聚焦家人間的關愛。」

日本社會種族更多元化

相比於五到十年前，有更多外國人居住在日本，動畫也希望呈現當代更多元的日本社會，而這點與原著有較大出入。例如武藤一家人，母親來自菲律賓，父親來自日本，兒子每天用英語在網絡上與世界各國朋友溝通，夢想有一天可以移居愛莎尼亞，而故事後續，會有更多不同國籍角色加入當中。創作團隊希望避免對任何種族有刻板化描述，而是呈現在危難時刻人性獨特性一面。

故事中，災後食物和食水短缺，和諧社會難以再維繫下去，在災難下有更多陰暗面浮現出來，這些問題有自然因素造成，亦有人為因素帶出來。崔恩映表示要感謝Netflix，早於工作室在創作網絡動畫《惡魔人Crybaby》(DEVILMAN Crybaby)時已給予很大創作空間，當中不少內容本來在日本電視廣播中會遭到禁止，無法呈現給觀眾。

早於新冠疫情爆發前創作團隊公布製作《日本沉沒2020》，最後意想不到遇到疫情，在危機下全球人心惶惶。「這個故事雖然有不少地方讓人難過，但武藤一家努力求存的故事，希望在觀眾看這類災難電影時，能傳遞一些正能量。」

《日本沉沒2020》本次首度改編為動畫，由執導《四疊半神話大系》《桌球 THE ANIMATION》《DEVILMAN crybaby》等作的湯淺政明(Masaaki Yuasa) 擔任監製，這也是湯淺政明繼2018年執導《惡魔人 crybaby》後，再次於 Netflix 推出新作，音樂部份由《惡魔人Crybaby》的牛尾憲輔擔任，動畫製作公司則是湯淺政明率領的 サイエンス SARU 負責製作。

新聞來源：the Japan Times