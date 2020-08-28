【茶餐廳】港產動畫細說茶記風貌　經典港式美食逐個數

港式茶餐廳，又俗稱「茶記」，是香港文化代表之一。六年前，八十後孖仔崔氏兄弟 Haze & Long 展開一 個以香港以至世界奶茶文化作硏究目標的文字插圖創作項目，並開設了專頁和出書，以茶記和餐廳食客記錄角度介紹香港奶茶文化。最近，他們聯同幾位動畫師合作，以之前出版的短篇漫畫為藍本，推出動畫作品，探討港式茶記的通俗文化，作品早前釋出預告。

預告畫風明亮清新，捕捉了日常在茶餐廳見到的眾生相，和一些常見的港式美食：

豉油雞脾加紅豆冰（奶茶通俗學 Milktealogy）

法蘭西多士加熱奶茶（奶茶通俗學 Milktealogy）

當然不少得港式絲襪奶茶（奶茶通俗學 Milktealogy）

動畫當然亦少不了出現各大小茶記經典人物：

全神貫注落單的外賣仔（奶茶通俗學 Milktealogy）

瀟灑有型的水吧師傅（奶茶通俗學 Milktealogy）

還有在茶記常見的人際情緣、社交禮儀和小趣瑣事：

玩牙籤海星（奶茶通俗學 Milktealogy）

搭枱情緣（奶茶通俗學 Milktealogy）

茶記禮儀（奶茶通俗學 Milktealogy）

影片可到有關媒體瀏覽：下午茶之狂想曲 - 系列動畫 | Tea Time Rhapsody - Anime series【先行預告】

【動畫資訊】

導演：崔氏兄弟、店長Angel

監製：崔氏兄弟

動畫師：Nora、Sophie、Angel、崔氏兄弟

Milktealogy™️ presents

《下午茶之狂想曲》系列動畫短片（Tea Time Rhapsody - Anime series）， 早前已獲第七屆動畫支援計劃頒發銀獎獎項，動畫將於2020年8月尾播出。

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨，已故美國畫壇大師 Edward Hopper的作品。】