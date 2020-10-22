「國師」福澤諭吉以外　日本紙幣上這個人物有「借錢天才」稱號

日本人與我們華人社會一樣，除了新年時長輩會後輩給壓歲錢外，每逢向長輩賀壽、朋友升職、子女入學等喜慶日子，都有封利是的習俗。

日本的利是封與我們鮮紅色系的不同，多採用白色或淡色系。最近日本推出宣揚防疫概念的利是封「YEN HOME」（售價1000日元），只要將附有人像的日本紙幣對摺放入，大家就會見到夏目漱石、樋口一葉和野口英世戴上口罩的模樣。而把利是封內的紙幣拿出時，就會看到「外出中」三字，讓大家在封利是之餘，加添一點趣味。

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而日本現在仍發行的紙幣中，有三款其中一面印有歷史人物頭像，他們分別是：

（一）一萬圓券／福澤諭吉

福澤諭吉（1835－1901）是日本近代思想家和教育家，創立日本私立大學慶應義塾，被後人評價為「近代日本的總設計師」。他終其一生都致力於在日本弘揚西方文明，介紹西方政治制度以及相應的價值觀，並積極宣揚「脫亞論」，提倡在當時正經歷明治維新的日本應該放棄中國思想和儒教的精神，而吸收學習西方文明。

福澤諭吉是最早將經濟學由英文世界引入日本的人之一。他是第一位將複式記帳法引入日本的人物，並將近代保險理念引入日本。為了表揚福澤對近代日本經濟的貢獻，1984年大藏省理財局將福澤的頭像印在1萬日圓的正面上，成為日本最高面額紙幣上的人物。

（二）五千圓券／樋口一葉

樋口一葉（1872－1896），生於東京，原名樋口奈津或樋口夏子，是日本明治初期主要的女性小說家。樋口一葉是自日本平安時代一千餘年來第一位女作家，可惜24歲時得肺結核英年早逝。

樋口一葉一生貧寒，作品大多反映社會下層人民悲慘生活，因此過去很長一段時間，樋口一葉的形象被人們公認為「明治時期不幸女性的代表」。2004年，她的頭像被印在了五千日圓紙幣上，使她不僅是日本近代首位以作家為職業的平民女性，也成為日本紙幣史上第一位出現在日元紙幣正面的女性肖像人物。

（三）一千圓券／野口英世

野口英世（1876－1928），日本醫生、細菌學家、基督教徒。他對細菌學有深入的研究，並為了研究黃熱病而前往西非的英屬黃金海岸（今加納共和國）生活，因感染黃熱病而離世，享年51歲。為紀念他對世人的貢獻，2004年11月後改版的1000日圓紙幣印有他的肖像。

可是，野口生前卻沉迷酗酒、夜夜笙歌，毫不節制地向身邊的人借貸，而且每次借錢均扭盡六壬，手法讓人嘆為觀止。他在歡送會花光朋友給他的經費後，再以「一輩子只求您最後一次」為由，再借得去美國的交通和食宿費，被後人稱為「借錢天才」。

（四） 其他有人像的流通貨幣

而現在日本仍然流通，印有歷史人物頭像而已停印的貨幣，它們分別有五千日圓的新渡戶稱造（1984版）、一千圓的夏目漱石（1984版）、一千圓的伊藤博文（1963版）、一千圓（1950版）、一萬圓（1958版）和五千圓的聖德太子（1957版）。

其他有人像的流通貨幣（網上圖片）

2019年，日本政府宣布將發行新版日圓鈔票「F 券」，包括 10000、5000、1000 日圓，鈔票正面換人了，分別是「日本資本主義之父」澀澤榮一、推動女子教育的津田梅子以及醫學家北里柴三郎。

（https://www.makuake.com/）

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