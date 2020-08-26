發現福澤諭吉編譯日本人英中教材　中文用廣東話標示

經常遊走日本和香港的日本街頭攝影師阿莉 (Rie Raylie NISHINAKA)，經常會在社交媒體分享有關香港的資訊。近日她上載了一則以日語及廣東話錄製的影片，分享一本於江戶時代末期出版的語文學習書籍，竟然用廣東話來標音。

日本街頭攝影師阿莉 (Rie Raylie NISHINAKA) (Facebook)

這本有160年歷史的《增訂華英通語》，是由日本著名思想家和慶應義塾大學創立人福澤諭吉於1860年左右編譯出版。江戶末年，日本掀起一股學習西學的熱潮，當時福澤為了學習英語，便在美國向一位清朝商人購買了《華英通語》。

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《華英通語》是1850年代廣東一帶重要語文學習書籍。現存最早版本刊於1849年，大約於1855年在市場上通行發售。《華英通語》特點是英文內容雖是用漢字標音，但其實是以廣東話(粵語)來讀，這反映當時這本書是以廣州和香港需與洋人交流或做生意的讀者為客戶。而《華英通語》在內容編排和用字準確度遠比之前其他在廣東流行的英語學習書籍豐富和準確，因此這本書亦是現今用來研究早期粵語的權威之作。

(大家可看看阿莉在書中找到的例子解說)

福澤諭吉為了把這本語文教材向本國人推廣，因此在字典裡加上日語翻譯再出版。《增訂華英通語》因而且事記載了中、英、日三種語言，當中中文字是以粵語發音來讀。

影片中，Railey 提供不少例子和內文照片，可見這本書以廣東話不少獨有用字來作中文解釋，例如用「做乜野」表示「做了怎麼」，日文發音和意思則分別寫在英語上方，英語下方則以廣東話拼寫來標示讀音，例如「隙」標音英語 Quick 、「申」標音英語 Sun。

(影片截圖)

Railey 表示，以廣東話用法和發音的歷史文獻不多，這次在日本編譯的《增訂華英通語》見到廣東話內容更是相當有價值。而目前亦只有福澤這個版本同時載有三種語言，片末她表示稍後會有更多相關分享為大家介紹。

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