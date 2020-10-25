「炙手可熱」並非指人氣爆燈　反而會令人不敢靠近｜源來係咁

常常看到有人說某某品牌、股票「炙手可熱」，指「非常受歡迎」。其實這個成語只能用在人身上，而且也不是直接指人「受歡迎」。

典故

「炙手可熱」來自杜甫的《麗人行》的最後兩句：

「炙手可熱勢絕倫，慎莫近前丞相嗔！」

當時唐玄宗寵幸楊貴妃，其堂兄楊劊也因而得利，平步青雲，最後更成了丞相。楊家兄妹當時權傾朝野，更過著窮奢極欲的生活。《麗人行》正是杜甫為了揭露與諷刺楊家兄妹而寫的一首詩作，同時也反映了當時皇帝唐玄宗的昏庸。

杜甫像（資料圖片）

詩的最後兩句就是指楊家位高權重，氣焰之大熱得燙手，無人能及；所以就別走過去，以免丞相發怒，「避得就避」。

「炙手可熱」在《東觀奏記．卷中》也有使用：

「時人語曰：『炙手可熱，楊、鄭、段、薛；欲得命通，魯、紹、瓌、蒙。』」

唐宣宗時，崔鉉在朝中擔任要職，但當他要做重要決策時，都會找鄭魯、楊紹復、段瓌、薛蒙四人商討。於是當時就有這一句話，指四人位高權重，如日中天，氣焰如火一樣燙手，要是想政策通過，就要找此四人。

《明皇雜錄 東觀奏記》（中華書局；雲騰圖書）

因此，「炙手可熱」指的是「地位尊貴，勢燄熾盛」，通常有「恃勢凌人」之感，所以帶有貶義，更只用在人身上。

現今用法

現時多用於指某人或某物非常受歡迎，極之「搶手」，例如《某人入行即大受歡迎全盛時期青春無敵炙手可熱》、《資訊網絡安全人才炙手可熱》、《創新醫療概念股炙手可熱》等等，在此「炙手可熱」成了褒義詞。

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