「上下其手」不是色情動作描寫　而是權貴玩弄手段｜源來係咁

通常有風化案發生，也會用「上下其手」描繪犯案者的行為。但這個成語原來更適合形容某些政客⋯⋯

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「上下其手」的典故

「上下其手」來自於《左傳・襄公二十六年》：

楚子、秦人侵吳，及雩婁，聞吳有備而還 ，遂侵鄭。五月，至于城麇。鄭皇頡戍之，出，與楚師戰，敗。穿封戌囚皇頡，公子圍與之爭之，正於伯州犁。伯州犁曰：「請問於囚。」乃立囚。伯州犁曰：「所爭，君子也，其何不知？」上其手，曰：「夫子為王子圍，寡君之貴介弟也。」下其手，曰：「此子為穿封戌，方城外之縣尹也。誰獲子？」囚曰：「頡遇王子，弱焉。」

楚、鄭兩國交戰，楚國將軍穿封戌俘虜了鄭國大夫皇頡。同行的王子圍想爭功，找了伯州犁來判斷和主持公正。伯州犁就跟俘虜說二人正在爭奪誰俘虜了你，於是舉起手指著王子圍，說：「那一位是王子圍，是國君所寵愛、尊貴的弟弟。」然後放下手，向下指著穿封戌，說：「這個人是穿封戌，是方城山外邊的縣尹。誰俘虜你了？」俘虜說：「我遇到了王子圍，但輸了。」

《春秋經傳集解》（資料圖片）

「上下其手」就是指伯州犁以手勢高舉和向下來暗示對方，以進行舞弊的伎倆。後用「上下其手」比喻玩弄手段，串通作弊。

選擇與結局

公正人伯州犁本來就有心偏幫王子圍，因此刻意舉高手指向王子圍，並說他是國君所寵愛的弟弟，再向下指著穿封戌，說他只是個小小的縣官，以此暗示皇頡要說自己是被王子圍所俘；也有人指皇頡因為敗給穿封戌而深深不忿，就說謊指自己是被王子圍所俘。

兩者並不矛盾，而且就皇頡的立場，選擇說謊也能理解。自己已被俘虜，就真話對自己沒好處，穿封戌只是個縣尹，沒有大權也定不了生死；反而那時說謊，可以「賣人情」給楚國國君的弟弟王子圍，自己脫險的機會就更高。結果也是如此，皇頡最後安然脫險。

描繪「上下其手」的連環圖（資料圖片）

但結局卻不如伯州犁所想，因幫手暗中作弊就能安好一生。「上下其手」此事發生在公元前547年，王子圍5年後拜相，稱令尹；1年後，王子圍殺楚王熊員篡位，自立為王，是為楚靈王；伯州犂與熊員友好，楚靈王不信任伯州犂，於是也把他殺害。

現今用法

現時多用於指某人帶有邪念，不禮貌地觸摸他人身體，例如《六旬父認非禮獨生女 上下其手後到廁所「搞掂」》、《稱被女下屬色誘上下其手傳裸照》 、《尾隨10歲女童 油麻地梯間上下其手10秒 49歲已婚街市工被捕》等等，在此「上下其手」就變了動作描寫。

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