電影《大白鯊》25呎鯊魚道具成展品　見證史匹堡成名之路

籌備經年的美國電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures），將於2021年4月在洛杉磯荷里活開幕，勢必成為全球影迷必到朝聖地。最近博物館釋出安放展品片段，館方已移入最大藏品：長達25公尺，來自1975年史提芬史匹堡製作電影《大白鯊》劇組製作的巨大鯊魚模型 Bruce！

Photo: Todd Wawrychuk/©Academy Museum Foundation

原訂於2019年峻工的電影博物館，因新冠疫情而延遲至2021年4月落成。其中一樣鎮館之寶，是重達540公斤，長25公尺，原型自經典電影《大白鯊》之中的鯊魚模型 Bruce。這件館藏最大藏品，早前已運到博物館吊放在離地29尺高處，供歡迎遊客所用。博物館預期將收藏1,300多萬張照片、19萬部檔案、10多萬張藝術作品、8萬多份原著劇本、6萬多張海報，以及上千件珍貴電影道具，並定期有特定主題展覽，開館首個展覽則暫定是宮崎駿電影展。

Photo: Todd Wawrychuk/©Academy Museum Foundation

「自2016年被購入 Bruce 以來，這是一段漫長的旅程，歡迎它來到這個新家，我們再高興不過了。」博物館館長兼總裁 Bill Kramer 在聲明中表示：「 我們期待著博物館參觀者可以來觀看展覽，體驗這座由 Renzo Piano（意大利著名建築師）設計的建築，並與電影史上最具標志性人物面對面。」

7.6公尺長的白色鯊魚模型 Bruce，是當年拍攝《大白鯊》劇組製作4條道具鯊魚唯一餘下的一個。模型由玻璃纖維整成，工作人員以 Bruce 來稱呼它，1975至90年間擺放於美國環球片場，後來被移送至一間劏車場。據館方聲明表示，劏車場第一代老闆對在環球片場見到的 Bruce 一見難忘，所以在 Bruce「退役」後接送它來到劏車場，2016年劏車場結業，車場老闆將 Bruce 送交電影學院博物館。

1975年上映的《大白鯊》，是史提芬史匹經典驚慄片名作。該片以9百萬成本，全球狂收4億7500萬票房，並贏得3項奧斯卡金像獎，包括入圍最佳影片，贏盡口碑。《大白鯊》亦入選美國電影學會「百年百大電影」，更獲選「百大驚慄片」第2位，僅次於希治閣嘅《觸目驚心》（Psycho）。

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