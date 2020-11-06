日本電影節2020｜溫情 親情 奇情俱備　還有合家歡的動畫作品

「日本電影節2020」將於今年11月20日至22日期間舉行，希望能夠與香港市民分享不同類型的日本電影。今年7套放映的電影當中，有2套為香港首映的作品。另外亦有以日本北部小鎮風光為背景的溫情電影，聯同兩齣動畫一同播放，適合闔家大細觀賞。喜歡日本電影的朋友，記得要留意了。

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圖片由日本國駐香港領事館提供

跨世代 跨題材

「日本電影節2020」由日本國駐香港總領事館與日本國際交流基金會及UA CineHub合辦，乃年度秋季盛事「日本秋祭in香港－魅力再發現－」的環節之一。以下是今年7套放映作品的場次及內容簡介，文末則會附上播映地點及購票查詢方法。各位就來看看有沒有心水之選吧！

日期及時間 上映電影 11月20日下午7:30 親愛的外人 11月21日下午3:45 人生壽喜燒 11月21日下午6:30 花筐 11月22日下午3:20 孩子的雪地狂想 X 餓底老友大作戰 X 疾風少女 11月22日下午5:35 凶宅淨化師

▍花筐（香港首映）

《花筐》劇照 ©karatsu film partners/PSC2017

170分鐘 | 日語對白，英文字幕 | 導演：大林宣彥

2017年日本《電影旬報》最佳導演

2017 年日本《電影旬報》十大電影第二

2017 年日本每日映畫大賞最佳影片

2018 年鹿特丹影展

2018 年台北電影節

「能夠拍成這電影是我一生的夢想。」大林宣彥戰爭三部曲之最終章《花筐》，改編自同名小說；他早在《鬼怪屋》之前已寫成劇本初稿，直至四十年後被診斷末期肺癌，才正式開拍。太平洋戰爭前夕，十六歲的少年俊彥搬到濱海小鎮唐津與圭子姑媽同住，更戀上病重的堂妹美那。年輕人在軍國主義的陰霾之下拼命嬉鬧、戀愛、離經叛道，直至戰爭的幽靈終於撕裂末日前的五光十色，將他們趕上絕路，過著浮草般的人生。狂放的青春與綺麗的奇幻特效，是超現實的格調之作。

▍親愛的外人（香港首映）

《親愛的外人》劇照 ©2016 "DEAR ETRANGER" Film Partners

128分鐘 | 日語對白，英文字幕 | 導演：三島由紀子

蒙特利爾國際影展評審團特別大獎

2017年日本《電影旬報》十大電影

2017年日本報知電影獎最佳導演、最佳女配角

婚姻故事不外乎離離合合，在離婚與再婚率高企的社會下，究竟甚麼是「家庭」？各自離過婚的信、奈苗再婚後，與奈苗和前夫所生的兩位女兒同住。信一直努力打破與繼女的隔閡，卻沒法拉近「血緣」的距離。當奈苗懷上信的孩子後，長女提出要與生父見面，潛藏在家庭內的猜疑、妒忌、悔恨、惆悵隨即湧現。同一屋簷下，沒有血緣的是「家人」還是「外人」？上一段婚姻的糾結要如何拆解？上一段婚姻的糾結要如何拆解？淺野忠信飾演進退兩難、內斂壓抑的繼父，演出絲絲入扣；宮藤官九郎拋棄鬼才編導形象，飾演好賭又施暴的渣男前夫，令人叫絕。

▍凶宅淨化師

《兇宅淨化師》 ©2018 ”Room Laundering” Film Partners

109分鐘 | 日語對白，英文字幕 | 導演：片桐健滋

入選2018年金馬影展奈派克獎

2015年蔦屋書店集團 TSUTAYA CREATOR'S PROGRAM 大獎

地產界一大喜訊！專業凶宅淨化師解決幽靈問題，淨化一切靈異房間，凶宅都變筍盤！小田切讓飾演精明地產佬悟郎，安排能與鬼魂溝通的外甥女御子入住凶宅，為幽靈服務。只有在心願了結後，鬼魂才能釋懷昇天。御子走入鬼魂們的世界，四處奔走完成他們的遺願。與鬼魂相處期間，御子發現要淨化的不單是房子，還有積存在自己內心的灰塵。導演受《天使愛美麗》極大啟發，創作出另一套奇幻窩心喜劇。

▍人生壽喜燒

《人生壽喜燒》劇照 ©2013 “The Extreme SUKIYAKI” F.P.

111分鐘 | 日語對白，英文字幕 | 導演：前田司郎

日本電影學院獎最佳男主角窪塚洋介與井浦新繼青春喜劇《乒乓》後再次合作，打造勵志青春故事，藉壽喜燒感悟人生。洞口自殺不遂後，登門拜訪十五年沒有聯絡的摯友大川，那些年在大學的青春回憶一一湧現。二人即興找來女朋友楓和舊同學京子展開公路旅行，一起朝大海駛去。旅途上，四人訴說青春的傷痕、對未來的悵惘。他們在旅途終點烹煮壽喜燒，品嚐變幻人生的滋味與溫情，重尋勇氣，面對將來。

《人生壽喜燒》劇照 ©2013 “The Extreme SUKIYAKI” F.P.

▍孩子的雪地狂想（香港首映）

《孩子的雪地狂想》劇照 (c) 2017 MLD Films / NOBO LLC / SHELLAC SUD

79分鐘 | 無對白 | 導演：五十嵐耕平、Damien Manivel

2017年威尼斯影展「地平線」單元最佳影片獎提名

2017年西班牙聖塞瓦斯蒂安國際電影節參展

風雪交加的凌晨，六歲的小男孩被準備到魚市場上班的爸爸吵醒後無法再入睡，靜靜地在枕邊畫起各式各樣的海洋生物。第二天上學途中，渴望與爸爸分享畫作的心驅使他在校門前拐彎，踏上皚皚雪地往魚市場找尋爸爸。一場小小的歷險就此開始，一路上是風景如畫、近乎夢幻的日本北部小鎮風光。電影細膩捕捉孩子的童真世界以及純真情感，溫暖之作驅走冬日寒意。

▍同場加映：餓底老友大作戰（香港首映）

《餓底老友大作戰》劇照 © dwarf

9分鐘 | 日語對白，英文字幕 | 導演：合田経郎

2020年台灣國際兒童影展

2018年日本KINEKO國際兒童影展最佳短片獎

2018年日本札幌國際短編映画祭最優秀美術獎

2018年美國芝加哥國際兒童電影節動畫短片第二名（兒童評審團）

「好味島」上有一對好朋友：溫和友善的料理天才「毛哥」和嬌生慣養的大胃王「細露」，某日卻反目成仇。沒辦法蹭飯的細露餓到變喪屍，毛哥馬上端出香噴噴的蛋包飯、多汁牛扒、美味意粉、忌廉濃湯、奶油蛋糕等應戰，順便挽回細露的心——沒有甚麼事是一頓超級豪華大餐解決不了的！

▍同場加映：疾風少女（香港首映）

《疾風少女》劇照 © 2015 Typhoon Noruda Committee © TNC

26分鐘 | 日語對白，英文字幕 | 導演：新井陽次郎

本片導演新井陽次郎曾任吉卜力動畫師，是次與《企鵝夢幻街》石田祐康合作，將風暴級的青春科幻物語濃縮至短短一夜。學校文化祭前夕，史上最巨型颱風即將釀成全世界的災難。封閉自我的棒球少年東秀一目睹神秘外星少女墮入凡間，命懸一線；原來她是颱風的化身，只要身體與地球軸心連成一線，片刻即可毁滅地球。究竟秀一應該如何營救少女，同時令地球倖免於難？

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