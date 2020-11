辛康納利8大經典電影回顧　與你重溫占士邦以外的紳士傳奇

著名演員辛康納利(Sean Connery)昨日於睡夢中逝世,終年90歲。由他飾演的第一任「007」深入民心,為《鐵金剛》系列打響名堂。而在占士邦以外,辛康納利亦曾參演過無數經典電影,堪稱20世紀最偉大的演員之一。本文將會回顧8部辛康納利的代表作品,向這位一代紅星送上敬意。

辛康納利(Sean Connery)(Getty Images)

1. 鐵金剛勇破神秘島(Dr. No),1962

改篇自英國作家 Ian Fleming 的同名小說,史上第一部《鐵金剛》電影作品。製作組原本以公開試鏡的方式,找了一位模特兒出演占士邦,但最後卻起用了當時已經32歲的辛康納利。結果不負眾望,辛康納利以其獨有的雄性魅力,將占士邦的風流特務形象演繹得淋漓盡致。他最後總共扮演了7次占士邦,成功令《鐵金剛》系列風靡全球,經久不衰。

本片的另一個經典之處,在於瑞士美女烏蘇拉安德斯(Ursula Andress)所飾演的第一任「邦女郎」。她在加勒比海灘初登場的一幕,乃比基尼(Bikini)泳衣在大銀幕的首次亮相。從此,比基尼泳衣就是性感的代名詞,而烏蘇拉安德斯亦成為了幾代人心目中的女神。

(《鐵金剛勇破神秘島》劇照)

2. 鐵金剛勇破間諜網(From Russia with Love),1963

《鐵金剛》系列第二作,上集原班人馬載譽歸來。表面上以美蘇冷戰作主題,真正黑手卻是國際犯罪組織「魔鬼黨」(SPECTRE)。占士邦的宿敵 Ernst Stavro Blofeld 便是在本片初次登場,不過當時未見全貌,只拍攝了他的下半身,以及撫摸白貓的動作。直至1967年的《鐵金剛勇破火箭嶺》(You Only Live Twice)才正式露面。

Blofeld 堪稱電影史上最經典的反派角色之一。喜劇《凸務之王》(Austin Powers)中的「邪惡博士」,便是戲仿 Blofeld。近年由 Daniel Craig 主演的新版《鐵金剛》,亦再度引入了 Blofeld 一角,足見他對整個系列的影響力。

(《鐵金剛勇破間諜網》劇照)

順帶一提,周星馳《國產凌凌漆》的英文片名為「From Beijing with Love」,顯然亦是要向本片致敬(惡搞)。

3. 碧血長天(The Longest Day),1963

20世紀最著名戰爭史詩電影,講述諾曼弟登陸戰(D-Day)的第一天。製作方從美國、英國、法國、德國四地,徵集了過百位知名影星,而辛康納利則飾演了英軍第三師團的一名下級步兵。

為求寫實,電影還邀請了曾經參與諾曼弟登陸戰的多位退役老兵,擔任拍攝顧問。片中的戰爭場面橫跨海陸空,所有爆破全是用火藥進行。視點方面則多採用長鏡頭,以此表現出動員之龐大。比諸於《鄧寇克大行動》(Dunkirk)、《鋼鋸嶺》(Hacksaw Ridge)等近年的戰爭電影,依然毫不遜色,甚至有過之而無不及。

在大場面以外,本片亦描繪了一些小兵的戰場百態,例如降落傘卡在樹上以致被敵人發現,佩戴眼鏡卻仍要狙擊戰鬥機等。除了還原歷史,也批判了戰爭的殘酷。

(《鐵金剛勇破神秘島》劇照)

4. 東方快車謀殺案(Murder on the Orient Express),1974

改篇自英國作家 Agatha Christie 的同名推理小說。在開往西歐的東方快車上,一個美國富商被人謀殺身亡,全身總共有12處刀傷。由於車廂並沒有打開過的痕跡,疑兇遂鎖定在車廂內的其餘13個乘客,而辛康納利便為其中之一。

當年謎底揭開時令無數人大吃一驚,甚有「天理循環,報應不爽」的味道。這段劇情亦成為了電影史上最為有名的劇情反轉(Plot Twist)之一,後來在《搞乜鬼奪命雜作》(Scary Movie)中便惡搞了這一幕。

前年《東方快車謀殺案》被翻拍成新版,演員陣容同樣星光熠熠,包括 Johnny Depp、Judi Dench、Daisy Ridley、Michelle Pfeiffer 等,結局則與原版略為不同。舊版影迷不妨將兩者對讀,或許可以看出與別不同的感覺。

(《東方快車謀殺案》劇照)

5. 義膽雄心(The Untouchables),1987

辛康納利屹立影壇超過半個世紀,但真正令他贏得小金人的,卻只有這部1987年的《義膽雄心》。電影改篇自美國犯罪大王 Al Capone 的生平故事,由《疤面煞星》(Scarface)及《職業特工隊》(Mission: Impossible)的導演 Brian De Palma 親自操刀。

辛康納利在片中飾演一名資深警員,為了打擊 Al Capone 的犯罪王國,他與幾位隸屬不同部門的年青幹探組成聯盟,最終成功將 Al Capone 繩之以法。本片除了有辛康納利坐陣外,Al Capone 一角則是由羅拔廸尼路(Robert De Niro)飾演。在兩大傳奇影星加持下,電影在當時贏得了極佳口碑,並在美國本土收穫了7600萬元的票房。辛康納利亦憑本片奪得了第60屆奧斯卡的最佳男配角,是他生平唯一一個奧斯卡獎座。

(《義膽雄心》劇照)

6. 奪寶奇兵之聖戰奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade),1989

由史提芬史匹堡(Steven Spielberg)及佐治盧卡斯(George Lucas)聯手打造的《奪寶奇兵》系列第三作,故事以爭奪傳說中的耶穌聖杯為主線。按照兩位創作人原先的計劃,本片應為《奪寶奇兵》三部曲的最終章。因此希望可以清楚交代 Indiana Jones 的身世,並給予他一個完美結局。所以便在劇情中新增了他的父親 Henry Jones,並挑選了辛康納利出演這個角色。

雖然辛康納利在整個系列中只參演了這一集,但他與夏里遜福(Harrison Ford)「無仇不成父子」的關係,依然讓觀眾留下深刻印象。片末他們兩人在夕陽下策馬的一幕,亦成為了《奪寶奇兵》最具代表性的鏡頭之一。

後來《奪寶奇兵》宣布開拍第四集,辛康納利被多次問到會否出山客串 Henry Jones 一角,但遭到他全數拒絕。Henry Jones 的身影,由此永遠定格在《聖戰奇兵》之中。

(《奪寶奇兵之聖戰奇兵》劇照)

7. 追擊赤色十月(The Hunt for Red October),1990

美蘇冷戰末期的戰爭電影,改篇自著名軍事小說家 Tom Clancy 的同名作品。故事講述辛康納利飾演的蘇聯海軍指揮官,帶著最新型號的颱風級潛艇「赤色十月」,直奔美國海岸。看似是想挑起第三次世界大戰,實質卻是一心向美國投誠。蘇聯下令派出所有潛艇進行截擊,美國政府亦對辛康納利的態度半信半疑。這艘象徵著蘇俄革命的超級潛艇,就此成為了祖國與敵國的共同追擊對象。

本片拍攝時得到了美國軍方的全力支持,電影中出現的所有載具,包括潛艇、直升機以至航空母艦等,全部都是真實的軍備武器。部份現役的美國海軍成員,亦為電影的拍攝提供了意見。有趣的是,曾經在英國皇家海軍服役的辛康納利,起初以為本片是想頌揚蘇聯因而拒絕演出。直至收到完整的劇本後,他才正式首肯。

美中不足的是,為了方便演員背誦對白,戲內的蘇聯軍官都是以英語進行溝通。跟嚴謹的背景設定比起來,實在有點格格不入。

(《追擊赤色十月》劇照)

8. 石破天驚(The Rock),1996

辛康納利電影生涯上的最後一個高峰,亦是90後認識辛康納利的最主要途徑。片中他重操故業,飾演一名智勇雙全的英國情報人員,卻因為手握英、美兩國的重要機密而被囚禁了超過三十年。後來在美國政府的請求下,辛康納利與尼古拉斯基治(Nicolas Cage)飾演的 FBI 探員,一同潛入「惡魔島」(Alcatraz Island)解決人質危機。

電影題材明顯是要諷刺大國政治,拍攝手法卻是最典型的「美式大片」套路,憑兩個打不死的戰爭英雄,合力解決滅世危機。電影的最大賣點,是當時已經年過60的辛康納利,依然親身上陣出演多場動作戲。據報辛康納利為免在三藩市及惡魔島兩邊走,要求劇組在島上為他蓋一間小屋,最後果然如他所願。

此片當年評價好壞參半,但在商業上則獲得了肯定,全球票房總計約3億3千萬美元,其後亦被多次選為90年代最出色的動作片之一。幾乎每年暑假電視台都會重播這部電影。辛康納利的魅力由此橫跨到千禧世代,地位無可取替。

再次向這位影壇傳奇致敬。

(《石破天驚》劇照)

