辛康納利8大經典電影回顧　與你重溫占士邦以外的紳士傳奇

著名演員辛康納利（Sean Connery）昨日於睡夢中逝世，終年90歲。由他飾演的第一任「007」深入民心，為《鐵金剛》系列打響名堂。而在占士邦以外，辛康納利亦曾參演過無數經典電影，堪稱20世紀最偉大的演員之一。本文將會回顧8部辛康納利的代表作品，向這位一代紅星送上敬意。

辛康納利（Sean Connery）（Getty Images）

1. 鐵金剛勇破神秘島（Dr. No），1962

改篇自英國作家 Ian Fleming 的同名小說，史上第一部《鐵金剛》電影作品。製作組原本以公開試鏡的方式，找了一位模特兒出演占士邦，但最後卻起用了當時已經32歲的辛康納利。結果不負眾望，辛康納利以其獨有的雄性魅力，將占士邦的風流特務形象演繹得淋漓盡致。他最後總共扮演了7次占士邦，成功令《鐵金剛》系列風靡全球，經久不衰。

本片的另一個經典之處，在於瑞士美女烏蘇拉安德斯（Ursula Andress）所飾演的第一任「邦女郎」。她在加勒比海灘初登場的一幕，乃比基尼（Bikini）泳衣在大銀幕的首次亮相。從此，比基尼泳衣就是性感的代名詞，而烏蘇拉安德斯亦成為了幾代人心目中的女神。

（《鐵金剛勇破神秘島》劇照）

2. 鐵金剛勇破間諜網（From Russia with Love），1963

《鐵金剛》系列第二作，上集原班人馬載譽歸來。表面上以美蘇冷戰作主題，真正黑手卻是國際犯罪組織「魔鬼黨」（SPECTRE）。占士邦的宿敵 Ernst Stavro Blofeld 便是在本片初次登場，不過當時未見全貌，只拍攝了他的下半身，以及撫摸白貓的動作。直至1967年的《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice）才正式露面。

Blofeld 堪稱電影史上最經典的反派角色之一。喜劇《凸務之王》（Austin Powers）中的「邪惡博士」，便是戲仿 Blofeld。近年由 Daniel Craig 主演的新版《鐵金剛》，亦再度引入了 Blofeld 一角，足見他對整個系列的影響力。

（《鐵金剛勇破間諜網》劇照）

順帶一提，周星馳《國產凌凌漆》的英文片名為「From Beijing with Love」，顯然亦是要向本片致敬（惡搞）。

3. 碧血長天（The Longest Day），1963

20世紀最著名戰爭史詩電影，講述諾曼弟登陸戰（D-Day）的第一天。製作方從美國、英國、法國、德國四地，徵集了過百位知名影星，而辛康納利則飾演了英軍第三師團的一名下級步兵。

為求寫實，電影還邀請了曾經參與諾曼弟登陸戰的多位退役老兵，擔任拍攝顧問。片中的戰爭場面橫跨海陸空，所有爆破全是用火藥進行。視點方面則多採用長鏡頭，以此表現出動員之龐大。比諸於《鄧寇克大行動》（Dunkirk）、《鋼鋸嶺》（Hacksaw Ridge）等近年的戰爭電影，依然毫不遜色，甚至有過之而無不及。

在大場面以外，本片亦描繪了一些小兵的戰場百態，例如降落傘卡在樹上以致被敵人發現，佩戴眼鏡卻仍要狙擊戰鬥機等。除了還原歷史，也批判了戰爭的殘酷。

（《鐵金剛勇破神秘島》劇照）

4. 東方快車謀殺案（Murder on the Orient Express），1974

改篇自英國作家 Agatha Christie 的同名推理小說。在開往西歐的東方快車上，一個美國富商被人謀殺身亡，全身總共有12處刀傷。由於車廂並沒有打開過的痕跡，疑兇遂鎖定在車廂內的其餘13個乘客，而辛康納利便為其中之一。

當年謎底揭開時令無數人大吃一驚，甚有「天理循環，報應不爽」的味道。這段劇情亦成為了電影史上最為有名的劇情反轉（Plot Twist）之一，後來在《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）中便惡搞了這一幕。

前年《東方快車謀殺案》被翻拍成新版，演員陣容同樣星光熠熠，包括 Johnny Depp、Judi Dench、Daisy Ridley、Michelle Pfeiffer 等，結局則與原版略為不同。舊版影迷不妨將兩者對讀，或許可以看出與別不同的感覺。

（《東方快車謀殺案》劇照）

5. 義膽雄心（The Untouchables），1987

辛康納利屹立影壇超過半個世紀，但真正令他贏得小金人的，卻只有這部1987年的《義膽雄心》。電影改篇自美國犯罪大王 Al Capone 的生平故事，由《疤面煞星》（Scarface）及《職業特工隊》（Mission: Impossible）的導演 Brian De Palma 親自操刀。

辛康納利在片中飾演一名資深警員，為了打擊 Al Capone 的犯罪王國，他與幾位隸屬不同部門的年青幹探組成聯盟，最終成功將 Al Capone 繩之以法。本片除了有辛康納利坐陣外，Al Capone 一角則是由羅拔廸尼路（Robert De Niro）飾演。在兩大傳奇影星加持下，電影在當時贏得了極佳口碑，並在美國本土收穫了7600萬元的票房。辛康納利亦憑本片奪得了第60屆奧斯卡的最佳男配角，是他生平唯一一個奧斯卡獎座。

（《義膽雄心》劇照）

6. 奪寶奇兵之聖戰奇兵（Indiana Jones and the Last Crusade），1989

由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及佐治盧卡斯（George Lucas）聯手打造的《奪寶奇兵》系列第三作，故事以爭奪傳說中的耶穌聖杯為主線。按照兩位創作人原先的計劃，本片應為《奪寶奇兵》三部曲的最終章。因此希望可以清楚交代 Indiana Jones 的身世，並給予他一個完美結局。所以便在劇情中新增了他的父親 Henry Jones，並挑選了辛康納利出演這個角色。

雖然辛康納利在整個系列中只參演了這一集，但他與夏里遜福（Harrison Ford）「無仇不成父子」的關係，依然讓觀眾留下深刻印象。片末他們兩人在夕陽下策馬的一幕，亦成為了《奪寶奇兵》最具代表性的鏡頭之一。

後來《奪寶奇兵》宣布開拍第四集，辛康納利被多次問到會否出山客串 Henry Jones 一角，但遭到他全數拒絕。Henry Jones 的身影，由此永遠定格在《聖戰奇兵》之中。

（《奪寶奇兵之聖戰奇兵》劇照）

7. 追擊赤色十月（The Hunt for Red October），1990

美蘇冷戰末期的戰爭電影，改篇自著名軍事小說家 Tom Clancy 的同名作品。故事講述辛康納利飾演的蘇聯海軍指揮官，帶著最新型號的颱風級潛艇「赤色十月」，直奔美國海岸。看似是想挑起第三次世界大戰，實質卻是一心向美國投誠。蘇聯下令派出所有潛艇進行截擊，美國政府亦對辛康納利的態度半信半疑。這艘象徵著蘇俄革命的超級潛艇，就此成為了祖國與敵國的共同追擊對象。

本片拍攝時得到了美國軍方的全力支持，電影中出現的所有載具，包括潛艇、直升機以至航空母艦等，全部都是真實的軍備武器。部份現役的美國海軍成員，亦為電影的拍攝提供了意見。有趣的是，曾經在英國皇家海軍服役的辛康納利，起初以為本片是想頌揚蘇聯因而拒絕演出。直至收到完整的劇本後，他才正式首肯。

美中不足的是，為了方便演員背誦對白，戲內的蘇聯軍官都是以英語進行溝通。跟嚴謹的背景設定比起來，實在有點格格不入。

（《追擊赤色十月》劇照）

8. 石破天驚（The Rock），1996

辛康納利電影生涯上的最後一個高峰，亦是90後認識辛康納利的最主要途徑。片中他重操故業，飾演一名智勇雙全的英國情報人員，卻因為手握英、美兩國的重要機密而被囚禁了超過三十年。後來在美國政府的請求下，辛康納利與尼古拉斯基治（Nicolas Cage）飾演的 FBI 探員，一同潛入「惡魔島」（Alcatraz Island）解決人質危機。

電影題材明顯是要諷刺大國政治，拍攝手法卻是最典型的「美式大片」套路，憑兩個打不死的戰爭英雄，合力解決滅世危機。電影的最大賣點，是當時已經年過60的辛康納利，依然親身上陣出演多場動作戲。據報辛康納利為免在三藩市及惡魔島兩邊走，要求劇組在島上為他蓋一間小屋，最後果然如他所願。

此片當年評價好壞參半，但在商業上則獲得了肯定，全球票房總計約3億3千萬美元，其後亦被多次選為90年代最出色的動作片之一。幾乎每年暑假電視台都會重播這部電影。辛康納利的魅力由此橫跨到千禧世代，地位無可取替。

再次向這位影壇傳奇致敬。

（《石破天驚》劇照）

【中國電影海報設計殿堂級人物黃海，多個作品成為經典，我們一齊重溫當中佳作！】