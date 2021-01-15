阮慶岳｜台北美術獎與台北雙年展有甚麼好看

許進源：海的寓言

一個下午看雙展（台北雙年展＋台北美術獎），像是連吃兩頓尾牙，竟撐得有點難受了。雙年展自然是滿漢全席，道道菜色都花樣俱全，一路吃下來卻有些麻木感，出菜似乎太如預料，繁華有餘誠意闕如，若沒有論述與標題輔佐，有可能會像是賣場出來，滿眼繽紛也一頭霧水。

文：阮慶岳

台北獎的作品，骨肉更有溫度，評獎也公允穩當。其中，得到優選的許進源《海的寓言》，相當令我驚艷激賞，一個工人的素人錄像表演者，神話般地鋪陳出身體與此刻文明間的影像對話，誠懇、精確也深刻。 阮慶岳

但是，看完論述與標題，其實幫助也是有限，大約就是幾個耳熟能詳的關鍵字：民粹主義、獨裁國家、全球化、氣候變遷……，會立刻跳出來，像是同一個鼓號樂隊又眼前走過。這其實已是台北雙年展的一個奇怪趨勢，就是似乎不斷被政治正確的議題綁架，對高調的論述與議題近乎膜拜，藝術家在其中的地位，可能還遜於科學家及行動倡議人士。

整個展覽也反覆迴盪在「末世論」與「烏托邦」間，這本來與西方文明的人必死（沒有輪迴）與受審判（天國與地獄的二元價值觀）有關，也是西方文學傳統中，「悲劇預言」與「虛構新世界」從來就能蔚為主題的原因，當然並不存於現實的「失樂園」與「復樂園」，所以繼續地兩極對立與不可兼得。這個脈絡放在西方無可厚非，強加在不同文化系統的自己身上，就有些詭異難解。台北雙年展真的有需要次次讓遠方策展人來命題嗎？這是怎樣不自信的態度與邏輯呢？

相對來看，台北美術獎自然像是進到家常館子，一切都要顯得熟悉與尋常一些。二者如果拿來對比，我覺得台北獎的作品，大半還是繞著「前現代」的陣痛徵狀吞吐，也就是凝目的對象，是在現代性的快速衝擊與轉換下，人（尤其是弱勢者）諸般受難與失措的描述。而雙年展作品的探觸角度，比較接近「後現代」的位置，對現代性有激烈的質疑與批判，問題是表達手法與姿態，卻處處見到現代性所最依賴的理性與科技，讓人有「打著紅旗反紅旗」的魔幻矛盾感。

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整體而言，台北獎的作品，骨肉更有溫度，評獎也公允穩當。其中，得到優選的許進源《海的寓言》，相當令我驚艷激賞，一個工人的素人錄像表演者，神話般地鋪陳出身體與此刻文明間的影像對話，誠懇、精確也深刻，是今天一日中最大的亮點。

【原文無標題，標題由編輯擬寫．本文獲作者授權刊出，不代表藝文格物立場】

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